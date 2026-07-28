Rareș prosegue nel 2026 il tour estivo legato a Sincero!, con 24 concerti e date nei festival italiani tra luglio e settembre. Dopo l’apertura del 22 maggio al MI AMI Festival, il calendario riparte il 31 luglio da Sala Consilina e termina il 26 settembre a Palermo.

Il tour accompagna l’uscita del video di Bella Giornata, nuovo brano estratto dall’album e disponibile per la rotazione radiofonica dal 31 luglio. La clip è stata girata dallo stesso artista durante una vacanza in Sicilia con la madre.

Rareș concerti 2026: le date del tour

Il calendario comprende festival e rassegne in diverse regioni italiane. Il 16 agosto sono previsti due appuntamenti nella stessa giornata: un concerto all’alba a Santarcangelo di Romagna e una seconda esibizione a Giulianova.

Rareș · Tour estivo 2026 Data Città Biglietti 31 lug 2026 Sala Consilina (SA)

Fritz Festival 1 ago 2026 Paestum (SA)

Revolution Camp 2 ago 2026 San Benedetto del Tronto (AP)

Sbaaam! Fest 7 ago 2026 Sturno (AV)

L’Altro Mulino Festival 8 ago 2026 Rivello (PZ)

Polifonie Music Festival 9 ago 2026 Decollatura (CZ)

Lyra Music Fest 10 ago 2026 Molfetta (BA)

Santommaso Festival 16 ago 2026 Santarcangelo di Romagna (RN)

We Reading Festival, concerto all’alba 16 ago 2026 Giulianova (TE)

Rêverie Festival 21 ago 2026 Fabro Scalo (TR)

Radical Sheep Music Fest 22 ago 2026 Marina Romea (RA)

Bagno Polka 27 ago 2026 Carloforte (SU)

Marballu’s Festival 29 ago 2026 Scorzè (VE)

BASE Festival 30 ago 2026 Mantova

Vista Lago Music Festival 3 set 2026 Firenze

Spazio Ultravox 4 set 2026 Correggio (RE)

Correggio Music Festival 5 set 2026 Melle (CN)

Respiri Festival 11 set 2026 Piacenza

Bleech Festival 12 set 2026 Trento

Poplar Festival 13 set 2026 Peglio (PU)

Happennino Festival 19 set 2026 Milano

Portanuova Music Fest 20 set 2026 Roma

Romaeuropa Festival 23 set 2026 Pavia

Cultfəst 26 set 2026 Palermo

Mercurio Festival

Il tour estivo di Sincero!

Il tour è partito il 22 maggio dal MI AMI Festival e porta dal vivo le undici canzoni di Sincero!, pubblicato il 15 maggio 2026 per Panico Dischi / Dischi Numero Uno.

Nel disco Rareș affronta la fine di una relazione attraverso episodi, emozioni e passaggi che precedono una rottura. La produzione riduce il peso dell’elettronica presente nei lavori precedenti e si concentra su strumenti suonati e arrangiamenti più essenziali.

Nel progetto compaiono Giovanni Truppi, Faccianuvola e iako. okgiorgio partecipa ai synth e alla coproduzione di L’amore è un’altra cosa, mentre Gaia Morelli presta la voce a Robina.

Bella Giornata , il video girato da Rareș

Il video di Bella Giornata nasce dalle riprese realizzate da Rareș durante la prima vacanza trascorsa con la madre Ina Simona. Le immagini sono state registrate sulla costa orientale della Sicilia, tra Catania, Taormina, Siracusa e Ortigia.

Il materiale è rimasto inutilizzato per alcuni mesi, fino all’incontro con la visual artist Alessia Lilla, che ha curato il montaggio e la forma definitiva della clip. Il brano è legato alla figura della madre e al modo in cui l’affetto trova spazio nei gesti quotidiani.

Il percorso di Rareș

Nato a Birlad, in Romania, nel 1997, Rareș è cresciuto nella Laguna di Venezia e ha studiato Musica Elettronica al Conservatorio di Bologna. Oggi vive a Milano.

L’esordio è arrivato nel 2020 con Curriculum Vitae. Tre anni dopo ha pubblicato Femmina, seguito da un tour nei club e nei festival. La collaborazione con Cosmo risale invece al 2024, nel brano Strano Deserto, inserito nell’album MAYA di MACE.

Il 15 maggio 2026 ha pubblicato Sincero!, anticipato dai singoli Robina e Gatti.

Biglietti e prevendite dei concerti di Rareș

Le modalità di accesso, i circuiti di vendita e le eventuali prenotazioni cambiano in base al festival. Il materiale disponibile non indica lo stato delle prevendite, la gratuità degli eventi o i link ufficiali delle singole date.

Per informazioni aggiornate è necessario consultare i canali ufficiali di Rareș e delle rassegne coinvolte.