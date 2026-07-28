Rareș prosegue nel 2026 il tour estivo legato a Sincero!, con 24 concerti e date nei festival italiani tra luglio e settembre. Dopo l’apertura del 22 maggio al MI AMI Festival, il calendario riparte il 31 luglio da Sala Consilina e termina il 26 settembre a Palermo.
Il tour accompagna l’uscita del video di Bella Giornata, nuovo brano estratto dall’album e disponibile per la rotazione radiofonica dal 31 luglio. La clip è stata girata dallo stesso artista durante una vacanza in Sicilia con la madre.
Rareș concerti 2026: le date del tour
Il calendario comprende festival e rassegne in diverse regioni italiane. Il 16 agosto sono previsti due appuntamenti nella stessa giornata: un concerto all’alba a Santarcangelo di Romagna e una seconda esibizione a Giulianova.
|Data
|Città
|Biglietti
|31 lug 2026
|Sala Consilina (SA)
Fritz Festival
|1 ago 2026
|Paestum (SA)
Revolution Camp
|2 ago 2026
|San Benedetto del Tronto (AP)
Sbaaam! Fest
|7 ago 2026
|Sturno (AV)
L’Altro Mulino Festival
|8 ago 2026
|Rivello (PZ)
Polifonie Music Festival
|9 ago 2026
|Decollatura (CZ)
Lyra Music Fest
|10 ago 2026
|Molfetta (BA)
Santommaso Festival
|16 ago 2026
|Santarcangelo di Romagna (RN)
We Reading Festival, concerto all’alba
|16 ago 2026
|Giulianova (TE)
Rêverie Festival
|21 ago 2026
|Fabro Scalo (TR)
Radical Sheep Music Fest
|22 ago 2026
|Marina Romea (RA)
Bagno Polka
|27 ago 2026
|Carloforte (SU)
Marballu’s Festival
|29 ago 2026
|Scorzè (VE)
BASE Festival
|30 ago 2026
|Mantova
Vista Lago Music Festival
|3 set 2026
|Firenze
Spazio Ultravox
|4 set 2026
|Correggio (RE)
Correggio Music Festival
|5 set 2026
|Melle (CN)
Respiri Festival
|11 set 2026
|Piacenza
Bleech Festival
|12 set 2026
|Trento
Poplar Festival
|13 set 2026
|Peglio (PU)
Happennino Festival
|19 set 2026
|Milano
Portanuova Music Fest
|20 set 2026
|Roma
Romaeuropa Festival
|23 set 2026
|Pavia
Cultfəst
|26 set 2026
|Palermo
Mercurio Festival
Il tour estivo di Sincero!
Il tour è partito il 22 maggio dal MI AMI Festival e porta dal vivo le undici canzoni di Sincero!, pubblicato il 15 maggio 2026 per Panico Dischi / Dischi Numero Uno.
Nel disco Rareș affronta la fine di una relazione attraverso episodi, emozioni e passaggi che precedono una rottura. La produzione riduce il peso dell’elettronica presente nei lavori precedenti e si concentra su strumenti suonati e arrangiamenti più essenziali.
Nel progetto compaiono Giovanni Truppi, Faccianuvola e iako. okgiorgio partecipa ai synth e alla coproduzione di L’amore è un’altra cosa, mentre Gaia Morelli presta la voce a Robina.
Bella Giornata, il video girato da Rareș
Il video di Bella Giornata nasce dalle riprese realizzate da Rareș durante la prima vacanza trascorsa con la madre Ina Simona. Le immagini sono state registrate sulla costa orientale della Sicilia, tra Catania, Taormina, Siracusa e Ortigia.
Il materiale è rimasto inutilizzato per alcuni mesi, fino all’incontro con la visual artist Alessia Lilla, che ha curato il montaggio e la forma definitiva della clip. Il brano è legato alla figura della madre e al modo in cui l’affetto trova spazio nei gesti quotidiani.
Il percorso di Rareș
Nato a Birlad, in Romania, nel 1997, Rareș è cresciuto nella Laguna di Venezia e ha studiato Musica Elettronica al Conservatorio di Bologna. Oggi vive a Milano.
L’esordio è arrivato nel 2020 con Curriculum Vitae. Tre anni dopo ha pubblicato Femmina, seguito da un tour nei club e nei festival. La collaborazione con Cosmo risale invece al 2024, nel brano Strano Deserto, inserito nell’album MAYA di MACE.
Il 15 maggio 2026 ha pubblicato Sincero!, anticipato dai singoli Robina e Gatti.
Biglietti e prevendite dei concerti di Rareș
Le modalità di accesso, i circuiti di vendita e le eventuali prenotazioni cambiano in base al festival. Il materiale disponibile non indica lo stato delle prevendite, la gratuità degli eventi o i link ufficiali delle singole date.
Per informazioni aggiornate è necessario consultare i canali ufficiali di Rareș e delle rassegne coinvolte.