RAF celebra 40 anni di carriera e di Self Control con un tour estivo in tutta Italia

RAF torna live nell’estate 2025 con SELF CONTROL 40th ANNIVERSARY SUMMER TOUR, una serie di concerti per festeggiare non solo i 40 anni del brano iconico “Self Control”, ma anche i quattro decenni di carriera di uno dei padri del pop italiano.

Il tour toccherà diverse città italiane con concerti sia gratuiti che a pagamento, e rappresenta una celebrazione di una carriera segnata da grandi successi, da Infinito a Ti pretendo, fino ad arrivare all’intramontabile Self Control, brano che nel 1984 lanciò RAF nel panorama internazionale.

I biglietti per i concerti di Torre del Greco, Bergamo, San Vito al Tagliamento e Mestre sono disponibili al link qui sotto.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







RAF – Self Control 40th Anniversary Tour 2025: le date

10 maggio – Piazza Umberto I – San Pancrazio Salentino (BR)

– Piazza Umberto I – San Pancrazio Salentino (BR) 20 maggio – Piazza Castello – Augusta (SR)

– Piazza Castello – Augusta (SR) 10 giugno – Parco Bissuola – Mestre (VE)

– Parco Bissuola – Mestre (VE) 11 luglio – CORAL SOUND – Arena della Musica – Torre del Greco (NA)

– CORAL SOUND – Arena della Musica – Torre del Greco (NA) 17 luglio – Savona Downtown Music Festival – Piazza Sisto IV – Savona

– Savona Downtown Music Festival – Piazza Sisto IV – Savona 19 luglio – Lazzaretto Estate 2025 – Bergamo

– Lazzaretto Estate 2025 – Bergamo 2 agosto – Stelle d’Estate – Piazza del Popolo – San Vito al Tagliamento (UD)

Ad eccezione dei concerti con biglietti in vendita su Ticketone, tutte le altre date del tour sono a ingresso gratuito.

Foto di copertina di Gianluca Saragò