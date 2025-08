“Questo è il nostro Show”: parola di Sarafine, che approda ai Magazzini Generali

Mentre il Club Tour 2025 continua a riscuotere un successo dopo l’altro – tanto che la seconda data all’Arci Bellezza di Milano è già sold-out ed è stato aggiunto un nuovo appuntamento a Torino, in programma il 14 novembre all’Hiroshima Mon Amour – Sarafine annuncia Questo è il nostro Show: una speciale data-evento che si terrà l’11 marzo 2026 ai Magazzini Generali di Milano per festeggiare tutti insieme la fine del tour.

“Sono molto sorpresa che le date di Milano siano andate sold-out così presto e così velocemente. Per questo abbiamo pensato di fare una data ancora più grande ai Magazzini Generali, immaginandola come una grande festa per tutti quelli che non hanno fatto in tempo a comprare i biglietti e per chi riuscirà ad esserci a dicembre, ma ha voglia di partecipare anche a questo evento collettivo, decisamente più grande!“, racconta Sarafine.

Poi, parlando del nome dell’evento, aggiunge: “Tutte le persone che hanno deciso di venire ai miei concerti mi hanno simbolicamente mandato un messaggio: ‘noi ci siamo, noi siamo con te, questo è soprattutto il nostro show’. Ed io sono molto grata di questo senso di partecipazione“.

SARAFINE, CLUB TOUR 2025: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Club Tour 2025 di Sarafine, organizzato da Kashmir Music Concerti (qui i biglietti):

Giovedì 23 ottobre 2025 || Taranto – Mercato Nuovo

– Mercato Nuovo Venerdì 24 ottobre 2025 || Rende (CS) – Mood Social Club

– Mood Social Club Sabato 25 ottobre 2025 || Baronissi (SA) – Dissonanze

– Dissonanze Giovedì 30 novembre 2025 || Roma – Monk

– Monk Giovedì 6 novembre 2025 || Bologna – Locomotiv Club

– Locomotiv Club Venerdì 14 Novembre 2025 || Torino – Hiroshima Mon Amour NUOVA DATA

– Hiroshima Mon Amour Mercoledì 10 dicembre 2025 || Milano – Arci Bellezza SOLD OUT

– Arci Bellezza Giovedì 11 dicembre 2025 || Milano – Arci Bellezza SOLD OUT

L’11 marzo 2026, ai Magazzini Generali di Milano (qui i biglietti), si terrà poi lo speciale concerto-evento Questo è il nostro Show, che trae ispirazione proprio da un brano di Sarafine, Malati di Gioia, che recita:

“Malati di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show e, come Pinocchio nel paese del Balocchio, voglio vedervi volare con la fantasia o, citando il poeta Franchino, voglio vedere la magia”.

Foto di copertina a cura di Giacomo Triglia