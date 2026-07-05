I Punkreas proseguono il DIY Tour 2026, una lunga serie di concerti che accompagnerà la band per tutta l’estate italiana tra festival, arene all’aperto e appuntamenti dedicati alla scena indipendente. Dopo le prime tappe della tournée, il calendario continua ad arricchirsi con nuovi concerti in tutta la penisola.
Ultimo aggiornamento: 5 luglio 2026. Aggiornato il calendario del DIY Tour 2026 con le date attualmente in programma.
Punkreas concerti 2026: le date del DIY Tour
|Data
|Location
|Città
|01 luglio 2026
|Notti Rosse
|Casalgrande (RE)
|02 luglio 2026
|Gerusco Fest
|Robecco sul Naviglio (MI)
|09 luglio 2026
|Rock’n Beer
|San Genesio (PV)
|10 luglio 2026
|Ama Music Festival
|Romano d’Ezzelino (VI)
|15 luglio 2026
|Fara Rock
|Fara Gera d’Adda (BG)
|17 luglio 2026
|Rugby Sound
|Legnano (MI)
|05 agosto 2026
|Rock’n Roll Bonsai
|Potenza Picena (MC)
|06 agosto 2026
|Seregno Sound Festival
|Seregno (MB)
|07 agosto 2026
|Parco de l’Unità
|Ruda (UD)
|10 agosto 2026
|Bentu Estu Rock Festival
|Gonnesa (SU)
|11 agosto 2026
|Piazza Umberto I
|Banari (SS)
|12 agosto 2026
|Festa della Madonna della Strada
|Nurallao (CA)
|28 agosto 2026
|Borgate dal Vivo
|Almese (TO)
|29 agosto 2026
|Bum Bum Festival
|Trescore Balneario (BG)
|30 agosto 2026
|Full Moon
|Pinarella di Cervia (RA)
|05 settembre 2026
|Napoli Beer Fest
|Napoli
|12 settembre 2026
|Water is Over
|Polesine Zibello (PR)
Il DIY Tour 2026 dei Punkreas
Il nome del tour richiama lo spirito “Do It Yourself” che accompagna da sempre la storia dei Punkreas. Per questa tournée la band ha coinvolto direttamente il pubblico nella scelta della scaletta attraverso una serie di votazioni online, costruendo uno spettacolo che cambia prospettiva e mette al centro il rapporto con i fan.
Il tour arriva dopo un 2025 segnato dalle celebrazioni per i trent’anni di Paranoia e Potere e accompagna il gruppo mentre continua a lavorare a nuovo materiale discografico, senza interrompere l’attività dal vivo che da sempre rappresenta uno degli elementi distintivi della carriera della band.
Biglietti e prevendite
I biglietti per le date del DIY Tour 2026 sono disponibili attraverso i circuiti di prevendita ufficiali e sul sito dedicato: https://punkreas.fanlink.tv/live.
Foto: Luca Ash
Acquista i biglietti del DIY Tour 2026 dei Punkreas