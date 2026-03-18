prima stanza a destra tour 2026: date nei club e nuovo EP “la ragazza che suonava il piano”

prima stanza a destra annuncia il suo primo tour nei club per presentare dal vivo il nuovo EP la ragazza che suonava il piano, pubblicato il 6 marzo 2026. Il tour partirà a marzo con quattro date nei principali club italiani, segnando un passaggio importante nel percorso live del progetto.

Dopo le esperienze nei festival e alcune aperture di rilievo, l’artista porta ora il suo universo sonoro in una dimensione più raccolta, pensata per i club e per un contatto diretto con il pubblico.

PRIMA STANZA A DESTRA TOUR 2026: LE DATE DEI CONCERTI

20 marzo 2026 – Arci Bellezza – Milano

22 marzo 2026 – Locomotiv – Bologna

24 marzo 2026 – Monk – Roma

26 marzo 2026 – Duel Club – Napoli

Il nuovo tour di prima stanza a destra

Il tour arriva dopo un 2025 che ha visto prima stanza a destra esibirsi in diversi contesti live, dai festival estivi fino alle aperture per artisti internazionali come James Blake e Fred Again. Un percorso che ha contribuito a costruire una dimensione dal vivo sempre più definita.

Con questi concerti nei club, l’artista presenterà i brani del nuovo EP la ragazza che suonava il piano, insieme alle canzoni già pubblicate come ti amo e ai pezzi contenuti nel progetto d’esordio AMANDA.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date del tour sono disponibili sui principali circuiti di vendita autorizzati.

I numeri di prima stanza a destra

Il progetto ha iniziato a farsi conoscere online, diventando virale su TikTok con milioni di interazioni. Negli ultimi mesi ha pubblicato diversi brani e collaborazioni, consolidando un percorso che unisce elettronica e scrittura pop, con un’identità sonora riconoscibile.

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