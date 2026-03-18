18 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
18 Marzo 2026

prima stanza a destra tour 2026: date nei club e nuovo EP “la ragazza che suonava il piano”

Quattro date nei club per il primo tour di prima stanza a destra dopo l’uscita del nuovo EP.

Tour di Oriana Meo
prima stanza a destra tour 2026 date club
Condividi su:

prima stanza a destra annuncia il suo primo tour nei club per presentare dal vivo il nuovo EP la ragazza che suonava il piano, pubblicato il 6 marzo 2026. Il tour partirà a marzo con quattro date nei principali club italiani, segnando un passaggio importante nel percorso live del progetto.

Dopo le esperienze nei festival e alcune aperture di rilievo, l’artista porta ora il suo universo sonoro in una dimensione più raccolta, pensata per i club e per un contatto diretto con il pubblico.

PRIMA STANZA A DESTRA TOUR 2026: LE DATE DEI CONCERTI

  • 20 marzo 2026 – Arci Bellezza – Milano
  • 22 marzo 2026 – Locomotiv – Bologna
  • 24 marzo 2026 – Monk – Roma
  • 26 marzo 2026 – Duel Club – Napoli

Il nuovo tour di prima stanza a destra

Il tour arriva dopo un 2025 che ha visto prima stanza a destra esibirsi in diversi contesti live, dai festival estivi fino alle aperture per artisti internazionali come James Blake e Fred Again. Un percorso che ha contribuito a costruire una dimensione dal vivo sempre più definita.

Con questi concerti nei club, l’artista presenterà i brani del nuovo EP la ragazza che suonava il piano, insieme alle canzoni già pubblicate come ti amo e ai pezzi contenuti nel progetto d’esordio AMANDA.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date del tour sono disponibili sui principali circuiti di vendita autorizzati.

I numeri di prima stanza a destra

Il progetto ha iniziato a farsi conoscere online, diventando virale su TikTok con milioni di interazioni. Negli ultimi mesi ha pubblicato diversi brani e collaborazioni, consolidando un percorso che unisce elettronica e scrittura pop, con un’identità sonora riconoscibile.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.

All Music Italia

Articoli più letti

Amici 2026 giudici Serale indizi 1

Amici 2026 svelati i giudici del Serale della 25esima edizione in partenza sabato 21 marzo
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 2

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Sanremo 2027 Geolier e ipotesi reunion Måneskin 3

Sanremo 2027, De Martino prepara il cast: spuntano Geolier e Tony Pitony, sogno Måneskin
Rose Villain – testo e significato di Tuttaluce 4

Rose Villain, “Tuttaluce”: il significato della canzone dedicata al figlio in arrivo
Sal Da Vinci concerto Stasera che sera Piazza del Plebiscito 5

Sal Da Vinci, il concerto di Piazza del Plebiscito torna su Canale 5: ospiti in scaletta a “Stasera… che sera”
Canzonissima 2026 regolamento spiegato da Milly Carlucci 6

Come funziona Canzonissima 2026: il regolamento del programma di Milly Carlucci
Tish ex concorrente di Amici racconta la sua esperienza nel talent 7

Tish racconta il dopo Amici: “Le major? Ti fanno firmare per toglierti dal mercato”
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Amici 2026 squadre Serale professori 10

Amici 2026: le squadre del Serale, i professori, i giudici e il direttore artistico

Cerca su A.M.I.