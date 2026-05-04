Nostalgia 90 tour 2026 date: il party show dedicato alla musica e alla cultura pop degli anni 90 ha inaugurato la nuova stagione di concerti venerdì 1° maggio all’Ex Base Nato di Napoli, con oltre 10.000 presenze. Dopo la data campana, il format proseguirà con un calendario di eventi in tutta Italia, tra piazze, arene estive e spazi all’aperto.

Il progetto, nato attorno all’immaginario musicale e televisivo degli anni 90, conta oggi numeri rilevanti sul fronte live e social: oltre 15 milioni di interazioni social, 3 milioni di spettatori live, più di 280 eventi ogni anno e una community che supera i 2 milioni di follower.

La serata di Napoli ha aperto una stagione che attraverserà diverse regioni italiane, con tappe già annunciate fino a settembre. Il calendario è in aggiornamento.

Nostalgia 90 concerti 2026: date del tour

22 maggio – Santopadre (FR)

23 maggio – Borgo Giuliano (PZ)

23 maggio – Bono (SS)

24 maggio – Cabras (OR)

31 maggio – Santa Maria del Cedro (CS)

13 giugno – Calcio (BG)

13 giugno – Malta

13 giugno – Gerano (RM)

16 giugno – Banzi (PZ)

19 giugno – Carmiano (LE)

19 giugno – Marcianise (CE)

20 giugno – Calvi Risorta, frazione Zuni (CE)

20 giugno – Anagni (FR)

25 giugno – Nola (NA)

26 giugno – Massafra (TA)

26 giugno – Bilbao Reggio Emilia

27 giugno – Alessandria

27 giugno – Paolisi (BN)

27 giugno – Terralba (OR)

3 luglio – Cassino (FR)

3 luglio – Città di Castello (PG)

4 luglio – Ponte (BN)

6 luglio – Castel San Giorgio (SA)

7 luglio – Succivo (CE)

10 luglio – Torre Suda (LE)

16 luglio – Anoia (RC)

16 luglio – Campomaggiore (PZ)

17 luglio – Mandria di Chivasso (TO)

20 luglio – Casagiove (CE)

21 luglio – La Maddalena

25 luglio – L’Aquila

25 luglio – Alba Adriatica

25 luglio – Mugnano del Cardinale (AV)

25 luglio – Mandas (CA)

3 agosto – Montesano Salentino

4 agosto – Montesarchio (BN)

7 agosto – Koala Maxi, Santa Croce Camerina (RG)

8 agosto – San Pio delle Camere (AQ)

8 agosto – Montemesola (TA)

9 agosto – Brancaleone (RC)

14 agosto – Lula (SS)

15 agosto – Riccione

19 agosto – Ariano Irpino (AV)

21 agosto – Borore (NU)

22 agosto – Matinella di Albanella (SA)

23 agosto – Vallerano (VT)

28 agosto – Koala Maxi, Santa Croce Camerina (RG)

28 agosto – Cicciano (NA)

12 settembre – San Cipriano d’Aversa (CE)

19 settembre – Koala Maxi, Santa Croce Camerina (RG)

20 settembre – Arzachena (SS)

Il nuovo tour di Nostalgia 90 parte da Napoli

La nuova stagione di Nostalgia 90 è partita dall’Ex Base Nato di Napoli, con una serata costruita attorno alle hit, ai simboli pop e all’immaginario televisivo degli anni 90. Il format lavora su un meccanismo chiaro: canzoni riconoscibili, visual, costumi, riferimenti generazionali e un impianto da party show.

Le oltre 10.000 presenze registrate a Napoli confermano la presa del progetto su un pubblico trasversale: chi ha vissuto quegli anni in diretta, ma anche chi li ha recuperati attraverso playlist, social, moda e serie tv.

Nostalgia 90 tra social, live e cultura pop anni 90

Il format dichiara oltre 15 milioni di interazioni social, 3 milioni di spettatori live e più di 280 eventi ogni anno. Numeri che spiegano la crescita di un progetto nato dalla nostalgia per gli anni 90 e diventato, stagione dopo stagione, un appuntamento fisso per piazze e arene estive.

La forza del marchio sta nella riconoscibilità. Non un concerto tradizionale, ma uno show che usa musica, immagini e riferimenti pop per ricostruire una memoria comune: eurodance, sigle, tormentoni, oggetti iconici, estetica televisiva e canzoni entrate nel linguaggio di più generazioni.

La scaletta del tour Nostalgia 90

La scaletta ufficiale del tour Nostalgia 90 non è stata comunicata. Trattandosi di un party show dedicato agli anni 90, ogni data può variare in base alla piazza, alla durata dell’evento e al tipo di allestimento previsto.

Il repertorio ruota attorno alle hit italiane e internazionali del decennio, con spazio per dance, pop, sigle televisive e brani entrati nell’immaginario collettivo di quegli anni. L’articolo verrà aggiornato se sarà diffusa una scaletta ufficiale delle prossime date.

Biglietti e informazioni sulle date di Nostalgia 90

Le informazioni su biglietti, orari e modalità di accesso possono variare a seconda della singola data, della venue e dell’organizzazione locale. Il calendario del Nostalgia 90 tour 2026 è in aggiornamento.

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