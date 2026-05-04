4 Maggio 2026
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4 Maggio 2026

Nostalgia 90 tour 2026: oltre 10mila persone a Napoli e nuove date in tutta Italia

Il format ha inaugurato la nuova stagione all’Ex Base Nato di Napoli e proseguirà con eventi fino a settembre.

Tour di All Music Italia
Nostalgia 90 tour 2026 con pubblico e palco durante uno show dal vivo
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Nostalgia 90 tour 2026 date: il party show dedicato alla musica e alla cultura pop degli anni 90 ha inaugurato la nuova stagione di concerti venerdì 1° maggio all’Ex Base Nato di Napoli, con oltre 10.000 presenze. Dopo la data campana, il format proseguirà con un calendario di eventi in tutta Italia, tra piazze, arene estive e spazi all’aperto.

Il progetto, nato attorno all’immaginario musicale e televisivo degli anni 90, conta oggi numeri rilevanti sul fronte live e social: oltre 15 milioni di interazioni social, 3 milioni di spettatori live, più di 280 eventi ogni anno e una community che supera i 2 milioni di follower.

La serata di Napoli ha aperto una stagione che attraverserà diverse regioni italiane, con tappe già annunciate fino a settembre. Il calendario è in aggiornamento.

Nostalgia 90 concerti 2026: date del tour

  • 22 maggio – Santopadre (FR)
  • 23 maggio – Borgo Giuliano (PZ)
  • 23 maggio – Bono (SS)
  • 24 maggio – Cabras (OR)
  • 31 maggio – Santa Maria del Cedro (CS)
  • 13 giugno – Calcio (BG)
  • 13 giugno – Malta
  • 13 giugno – Gerano (RM)
  • 16 giugno – Banzi (PZ)
  • 19 giugno – Carmiano (LE)
  • 19 giugno – Marcianise (CE)
  • 20 giugno – Calvi Risorta, frazione Zuni (CE)
  • 20 giugno – Anagni (FR)
  • 25 giugno – Nola (NA)
  • 26 giugno – Massafra (TA)
  • 26 giugno – Bilbao Reggio Emilia
  • 27 giugno – Alessandria
  • 27 giugno – Paolisi (BN)
  • 27 giugno – Terralba (OR)
  • 3 luglio – Cassino (FR)
  • 3 luglio – Città di Castello (PG)
  • 4 luglio – Ponte (BN)
  • 6 luglio – Castel San Giorgio (SA)
  • 7 luglio – Succivo (CE)
  • 10 luglio – Torre Suda (LE)
  • 16 luglio – Anoia (RC)
  • 16 luglio – Campomaggiore (PZ)
  • 17 luglio – Mandria di Chivasso (TO)
  • 20 luglio – Casagiove (CE)
  • 21 luglio – La Maddalena
  • 25 luglio – L’Aquila
  • 25 luglio – Alba Adriatica
  • 25 luglio – Mugnano del Cardinale (AV)
  • 25 luglio – Mandas (CA)
  • 3 agosto – Montesano Salentino
  • 4 agosto – Montesarchio (BN)
  • 7 agosto – Koala Maxi, Santa Croce Camerina (RG)
  • 8 agosto – San Pio delle Camere (AQ)
  • 8 agosto – Montemesola (TA)
  • 9 agosto – Brancaleone (RC)
  • 14 agosto – Lula (SS)
  • 15 agosto – Riccione
  • 19 agosto – Ariano Irpino (AV)
  • 21 agosto – Borore (NU)
  • 22 agosto – Matinella di Albanella (SA)
  • 23 agosto – Vallerano (VT)
  • 28 agosto – Koala Maxi, Santa Croce Camerina (RG)
  • 28 agosto – Cicciano (NA)
  • 12 settembre – San Cipriano d’Aversa (CE)
  • 19 settembre – Koala Maxi, Santa Croce Camerina (RG)
  • 20 settembre – Arzachena (SS)

Il nuovo tour di Nostalgia 90 parte da Napoli

La nuova stagione di Nostalgia 90 è partita dall’Ex Base Nato di Napoli, con una serata costruita attorno alle hit, ai simboli pop e all’immaginario televisivo degli anni 90. Il format lavora su un meccanismo chiaro: canzoni riconoscibili, visual, costumi, riferimenti generazionali e un impianto da party show.

Le oltre 10.000 presenze registrate a Napoli confermano la presa del progetto su un pubblico trasversale: chi ha vissuto quegli anni in diretta, ma anche chi li ha recuperati attraverso playlist, social, moda e serie tv.

Nostalgia 90 tra social, live e cultura pop anni 90

Il format dichiara oltre 15 milioni di interazioni social, 3 milioni di spettatori live e più di 280 eventi ogni anno. Numeri che spiegano la crescita di un progetto nato dalla nostalgia per gli anni 90 e diventato, stagione dopo stagione, un appuntamento fisso per piazze e arene estive.

La forza del marchio sta nella riconoscibilità. Non un concerto tradizionale, ma uno show che usa musica, immagini e riferimenti pop per ricostruire una memoria comune: eurodance, sigle, tormentoni, oggetti iconici, estetica televisiva e canzoni entrate nel linguaggio di più generazioni.

La scaletta del tour Nostalgia 90

La scaletta ufficiale del tour Nostalgia 90 non è stata comunicata. Trattandosi di un party show dedicato agli anni 90, ogni data può variare in base alla piazza, alla durata dell’evento e al tipo di allestimento previsto.

Il repertorio ruota attorno alle hit italiane e internazionali del decennio, con spazio per dance, pop, sigle televisive e brani entrati nell’immaginario collettivo di quegli anni. L’articolo verrà aggiornato se sarà diffusa una scaletta ufficiale delle prossime date.

Biglietti e informazioni sulle date di Nostalgia 90

Le informazioni su biglietti, orari e modalità di accesso possono variare a seconda della singola data, della venue e dell’organizzazione locale. Il calendario del Nostalgia 90 tour 2026 è in aggiornamento.

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