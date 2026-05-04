Nostalgia 90 tour 2026 date: il party show dedicato alla musica e alla cultura pop degli anni 90 ha inaugurato la nuova stagione di concerti venerdì 1° maggio all’Ex Base Nato di Napoli, con oltre 10.000 presenze. Dopo la data campana, il format proseguirà con un calendario di eventi in tutta Italia, tra piazze, arene estive e spazi all’aperto.
Il progetto, nato attorno all’immaginario musicale e televisivo degli anni 90, conta oggi numeri rilevanti sul fronte live e social: oltre 15 milioni di interazioni social, 3 milioni di spettatori live, più di 280 eventi ogni anno e una community che supera i 2 milioni di follower.
La serata di Napoli ha aperto una stagione che attraverserà diverse regioni italiane, con tappe già annunciate fino a settembre. Il calendario è in aggiornamento.
Nostalgia 90 concerti 2026: date del tour
- 22 maggio – Santopadre (FR)
- 23 maggio – Borgo Giuliano (PZ)
- 23 maggio – Bono (SS)
- 24 maggio – Cabras (OR)
- 31 maggio – Santa Maria del Cedro (CS)
- 13 giugno – Calcio (BG)
- 13 giugno – Malta
- 13 giugno – Gerano (RM)
- 16 giugno – Banzi (PZ)
- 19 giugno – Carmiano (LE)
- 19 giugno – Marcianise (CE)
- 20 giugno – Calvi Risorta, frazione Zuni (CE)
- 20 giugno – Anagni (FR)
- 25 giugno – Nola (NA)
- 26 giugno – Massafra (TA)
- 26 giugno – Bilbao Reggio Emilia
- 27 giugno – Alessandria
- 27 giugno – Paolisi (BN)
- 27 giugno – Terralba (OR)
- 3 luglio – Cassino (FR)
- 3 luglio – Città di Castello (PG)
- 4 luglio – Ponte (BN)
- 6 luglio – Castel San Giorgio (SA)
- 7 luglio – Succivo (CE)
- 10 luglio – Torre Suda (LE)
- 16 luglio – Anoia (RC)
- 16 luglio – Campomaggiore (PZ)
- 17 luglio – Mandria di Chivasso (TO)
- 20 luglio – Casagiove (CE)
- 21 luglio – La Maddalena
- 25 luglio – L’Aquila
- 25 luglio – Alba Adriatica
- 25 luglio – Mugnano del Cardinale (AV)
- 25 luglio – Mandas (CA)
- 3 agosto – Montesano Salentino
- 4 agosto – Montesarchio (BN)
- 7 agosto – Koala Maxi, Santa Croce Camerina (RG)
- 8 agosto – San Pio delle Camere (AQ)
- 8 agosto – Montemesola (TA)
- 9 agosto – Brancaleone (RC)
- 14 agosto – Lula (SS)
- 15 agosto – Riccione
- 19 agosto – Ariano Irpino (AV)
- 21 agosto – Borore (NU)
- 22 agosto – Matinella di Albanella (SA)
- 23 agosto – Vallerano (VT)
- 28 agosto – Koala Maxi, Santa Croce Camerina (RG)
- 28 agosto – Cicciano (NA)
- 12 settembre – San Cipriano d’Aversa (CE)
- 19 settembre – Koala Maxi, Santa Croce Camerina (RG)
- 20 settembre – Arzachena (SS)
Il nuovo tour di Nostalgia 90 parte da Napoli
La nuova stagione di Nostalgia 90 è partita dall’Ex Base Nato di Napoli, con una serata costruita attorno alle hit, ai simboli pop e all’immaginario televisivo degli anni 90. Il format lavora su un meccanismo chiaro: canzoni riconoscibili, visual, costumi, riferimenti generazionali e un impianto da party show.
Le oltre 10.000 presenze registrate a Napoli confermano la presa del progetto su un pubblico trasversale: chi ha vissuto quegli anni in diretta, ma anche chi li ha recuperati attraverso playlist, social, moda e serie tv.
Nostalgia 90 tra social, live e cultura pop anni 90
Il format dichiara oltre 15 milioni di interazioni social, 3 milioni di spettatori live e più di 280 eventi ogni anno. Numeri che spiegano la crescita di un progetto nato dalla nostalgia per gli anni 90 e diventato, stagione dopo stagione, un appuntamento fisso per piazze e arene estive.
La forza del marchio sta nella riconoscibilità. Non un concerto tradizionale, ma uno show che usa musica, immagini e riferimenti pop per ricostruire una memoria comune: eurodance, sigle, tormentoni, oggetti iconici, estetica televisiva e canzoni entrate nel linguaggio di più generazioni.
La scaletta del tour Nostalgia 90
La scaletta ufficiale del tour Nostalgia 90 non è stata comunicata. Trattandosi di un party show dedicato agli anni 90, ogni data può variare in base alla piazza, alla durata dell’evento e al tipo di allestimento previsto.
Il repertorio ruota attorno alle hit italiane e internazionali del decennio, con spazio per dance, pop, sigle televisive e brani entrati nell’immaginario collettivo di quegli anni. L’articolo verrà aggiornato se sarà diffusa una scaletta ufficiale delle prossime date.
Biglietti e informazioni sulle date di Nostalgia 90
Le informazioni su biglietti, orari e modalità di accesso possono variare a seconda della singola data, della venue e dell’organizzazione locale. Il calendario del Nostalgia 90 tour 2026 è in aggiornamento.
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