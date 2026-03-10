Mondo Marcio in tour nel 2026 con Solo Un Uomo Live – XX Anniversary: le date

Mondo Marcio annuncia il tour Solo Un Uomo Live – XX Anniversary, una serie di concerti pensati per celebrare dal vivo le canzoni dell’album Solo un uomo a vent’anni dalla sua pubblicazione. Il rapper milanese porterà lo spettacolo in diverse città italiane nel 2026 con una serie di appuntamenti dedicati a uno dei dischi più rappresentativi della scena rap italiana degli anni Duemila.
Tour Mondo Marcio Solo Un Uomo Live – XX Anniversary: le date
- 8 maggio 2026 – Hiroshima Mon Amour – Torino
- 15 maggio 2026 – Locomotiv – Bologna
- 16 maggio 2026 – New Age – Roncade
- 23 maggio 2026 – Largo Venue – Roma
- 19 agosto 2026 – Cropalati Folk Festival – Cropalati
- 10 ottobre 2026 – Vidia Club – Cesena
Mondo Marcio in tour nel 2026: info biglietti
I biglietti per il tour Solo Un Uomo Live – XX Anniversary di Mondo Marcio saranno disponibili online su vivoconcerti.com a partire da martedì 10 marzo 2026 alle ore 15:00. La vendita nei punti autorizzati inizierà invece da domenica 15 marzo 2026 alle ore 10:00.