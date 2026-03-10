10 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
10 Marzo 2026

Mondo Marcio in tour nel 2026 con Solo Un Uomo Live – XX Anniversary: le date

Il rapper milanese porta dal vivo le canzoni di Solo un uomo con una serie di concerti nel 2026.

Tour di Oriana Meo
Mondo Marcio tour 2026 Solo Un Uomo Live XX Anniversary
Mondo Marcio annuncia il tour Solo Un Uomo Live – XX Anniversary, una serie di concerti pensati per celebrare dal vivo le canzoni dell’album Solo un uomo a vent’anni dalla sua pubblicazione. Il rapper milanese porterà lo spettacolo in diverse città italiane nel 2026 con una serie di appuntamenti dedicati a uno dei dischi più rappresentativi della scena rap italiana degli anni Duemila.

Tour Mondo Marcio Solo Un Uomo Live – XX Anniversary: le date

  • 8 maggio 2026 – Hiroshima Mon Amour – Torino
  • 15 maggio 2026 – Locomotiv – Bologna
  • 16 maggio 2026 – New Age – Roncade
  • 23 maggio 2026 – Largo Venue – Roma
  • 19 agosto 2026 – Cropalati Folk Festival – Cropalati
  • 10 ottobre 2026 – Vidia Club – Cesena

Mondo Marcio in tour nel 2026: info biglietti

I biglietti per il tour Solo Un Uomo Live – XX Anniversary di Mondo Marcio saranno disponibili online su vivoconcerti.com a partire da martedì 10 marzo 2026 alle ore 15:00. La vendita nei punti autorizzati inizierà invece da domenica 15 marzo 2026 alle ore 10:00.

All Music Italia

