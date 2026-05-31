31 Maggio 2026
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31 Maggio 2026

Milano Sud Festival 2026 al Parco Ravizza: programma, line up e progetto solidale per Gaza

Sul palco Queen of Saba, Mefisto Brass, Gioia Lucia, De Strangers e altri nomi della scena indipendente italiana.

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Grafica ufficiale del Milano Sud Festival 2026 al Parco Ravizza dal 4 al 7 giugno
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Dal 4 al 7 giugno 2026 il Parco Ravizza di Milano ospita la nuova edizione del Milano Sud Festival, manifestazione musicale e culturale gratuita che da anni è uno degli appuntamenti più seguiti della zona sud della città. Quattro giorni di concerti, dj set, incontri, laboratori, arte e sport, con una scelta editoriale che caratterizza l’edizione 2026: l’intero ricavato sarà devoluto a Emergenza Gaza – Progetto Rec Palestina, iniziativa umanitaria attiva nella Striscia di Gaza.

Milano Sud Festival 2026: festival gratuito e solidale al Parco Ravizza

Il festival nasce dall’idea di unire l’energia delle feste di quartiere con la qualità artistica dei festival musicali contemporanei. Una formula multidisciplinare che mette al centro accessibilità, partecipazione e comunità, costruendo una proposta in cui musica dal vivo, talk e momenti di confronto convivono dentro lo stesso spazio.

L’edizione 2026 conferma la dimensione gratuita del festival e aggiunge un valore solidale chiaro: tutti i proventi della manifestazione finanzieranno il progetto umanitario sulla Striscia di Gaza promosso dalla rete del movimento milanese.

La line up: dalla scena indie all’urban, fino alla world music

Il cartellone 2026 mette insieme nuove voci della scena indipendente e progetti già affermati, attraversando indie, urban, elettronica, brass, world music e sperimentazione. Tra i nomi annunciati ci sono le Queen of Saba, duo tra i più riconoscibili della nuova scena indipendente italiana, la Mefisto Brass, Gioia Lucia, i De Strangers, Berlina, Ombra, Todo Bardo, Afonk, Planet Butter, Al Doum e Nuhara.

Milano Sud Festival 2026: il programma giorno per giorno

Il festival apre giovedì 4 giugno dalle ore 17:00 con una maratona live che vedrà sul palco Sottobosco, Ragazzini 232, Tres W Indoor Band, Emergentissimi, Liah Vaen, Faraci, Zambo Super Pizza e la chiusura affidata a De Strangers e Galas. Ad accompagnare la serata i dj set di Dj Latinos ed Echofrom.

Venerdì 5 giugno il palco ospita Status Limbo, Malafede, Evra, Gioia Lucia, Berlina e uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione: il live delle Queen of Saba, seguito dal dj set di slate e dalla performance del collettivo brigate rosa. Nella giornata anche momenti di confronto e approfondimento come Sovrapposizioni e Gaza Freestyle.

Sabato 6 giugno si parte già dalle 12:00 con il Disco Brunch, per proseguire con una lunga sequenza di live: Fonc, Cris Laraffe, Ombra, Todo Bardo, Afonk e la chiusura della Mefisto Brass, seguita dal dj set serale con alzaya. Sempre sabato, talk, momenti dedicati alla cultura pop e altre proposte trasversali.

Domenica 7 giugno il festival si chiude in chiave di contaminazione internazionale e world music grazie alla collaborazione con Chullu Agency e Club Mondo: sul palco KBB Orchestra, Planet Butter, Al Doum e Nuhara.

Sia venerdì 5 sia sabato 6 sono previsti due afterparty esclusivi al Base Milano, in via Bergognone 34: il primo a cura di feel rouge, il secondo di gestalt.

Non solo musica: arte, sport, laboratori e cultura pop al Parco Ravizza

Accanto alla proposta musicale, il festival ospita aree dedicate a esposizioni artistiche, attività sportive, laboratori, talk, cineforum, stand food & beverage e spazi pensati per vivere il parco come luogo di incontro intergenerazionale.

L’identità della manifestazione resta quella di un progetto culturale diffuso, che racconta una Milano più popolare e meno turistica, trasformando il Parco Ravizza in una piazza aperta dove la scena indipendente locale incontra il pubblico più ampio della città.

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