Marracash torna alla Barona: annunciato il Marra Block Party

Marracash torna dove tutto è iniziato. Dopo aver celebrato il traguardo del disco di diamante per Persona, il rapper annuncia un evento speciale nel quartiere dove è cresciuto: il Marra Block Party.

L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile 2026 alla Barona, in via Enrico De Nicola a Milano, con inizio concerto previsto alle 18:00. Un live pensato non solo come celebrazione musicale ma anche come momento simbolico per riportare l’attenzione sulle radici dell’artista e sulla comunità che lo ha visto crescere.

Marracash annuncia il Marra Block Party alla Barona

Il progetto nasce con l’idea di trasformare per un giorno il quartiere della Barona in un grande palcoscenico urbano, ispirato alle storiche street celebration che hanno dato origine alla cultura hip hop nelle metropoli di tutto il mondo.

Al centro non ci sarà soltanto la musica di Marracash, ma anche la volontà di restituire qualcosa al territorio che ha segnato la sua storia artistica e personale. L’evento è infatti pensato come un’iniziativa a forte impatto sociale e culturale.

Il ricavato dei biglietti, al netto di IVA e SIAE, sarà destinato a progetti sociali e alla riqualificazione di strutture scolastiche e sportive del quartiere Barona. Anche partner e sponsor coinvolti nell’organizzazione contribuiranno alla raccolta fondi sostenendo i costi di produzione dell’evento.

Biglietti del Marra Block Party

I biglietti saranno disponibili solo giovedì 5 marzo, dalle 16:00 alle 22:00, esclusivamente presso Barrio’s Live in Piazza Donne Partigiane a Milano.

Sarà possibile acquistare un massimo di quattro biglietti per persona, fino a esaurimento disponibilità. Ogni biglietto è nominativo e al momento dell’acquisto sarà necessario presentare un documento di identità valido.

Il costo è di 25 euro. I residenti del Municipio 6 avranno inoltre una corsia preferenziale per l’acquisto.

Persona disco di diamante

L’annuncio del concerto arriva dopo un traguardo storico per Marracash. L’album Persona, pubblicato il 31 ottobre 2019, ha ottenuto la certificazione di disco di diamante superando le 500.000 copie vendute.

Il progetto è rimasto stabilmente nella classifica FIMI per oltre 330 settimane consecutive, un risultato senza precedenti per un album della scena rap italiana.

Per celebrare questo traguardo è stata pubblicata anche Persona – Diamante Edition, una versione speciale da collezione disponibile per un periodo limitato di 500.000 secondi. Il formato include, tra le altre, le tracce NEON – Le ali con Elisa e SPORT RMX con Lazza, Luchè, Paky e Taxi B.

Con questo progetto e con il nuovo evento alla Barona, l’artista rafforza ulteriormente il legame tra la propria storia personale e il percorso musicale che lo ha portato ai vertici della scena italiana.