Prosegue Marra Stadi 25, lo spettacolo immersivo di Marracash articolato in sei capitoli

Sold out per la data del 14 giugno a Torino del tour negli stadi Marracash, una serie di date live con una scaletta incentrata sulla trilogia composta dagli album Persona, Noi, Loro, Gli Altri e È finita la pace.

Con Marra Stadi 25 l’artista non solo inaugura il suo primo tour negli stadi, ma diventa il primo rapper italiano a cimentarsi in questa impresa. Uno show immersivo, narrativo e tecnologicamente mai visto prima per un artista italiano.

marra stadi 25, Uno show diviso in sei capitoli

Partito il 6 giugno da Bibione, il tour ha già fatto tappa a Napoli e Torino (sold out), e proseguirà con due date a Milano (25 e 26 giugno), Roma (30 giugno) e Messina (5 luglio). Lo show è costruito come un “epic movie dal vivo” in cui Marracash e Fabio, l’uomo e l’artista, dialogano attraverso i brani della sua trilogia: Persona, Noi, Loro, Gli Altri e È finita la pace.

Madame è ospite fissa di tutte le tappe e Matilda De Angelis è la voce narrante dello spettacolo. La produzione è firmata da Ombra Studio, con direzione artistica di Lorenzo De Pascalis. Sul palco, 5 robot alti fino a 6 metri, un corpo di ballo, musicisti dal vivo e una narrazione visiva e testuale che trasforma il live in un’esperienza cinematografica.

Marracash tour – La scaletta dello show

Il live include oltre 30 brani che attraversano l’intera carriera dell’artista:

POWER SLAP GLI SBANDATI HANNO PERSO VITTIMA SPORT / CLIFFHANGER G.O.A.T BODY PARTS BASTAVANO LE BRICIOLE / NOI FACTOTUM LAUREA AD HONOREM PENTOTHAL IO DUBBI L’ANIMA ft Madame NEMESI BRIVIDO QUALCOSA IN CUI CREDERE CRASH LORO QUELLI CHE NON PENSANO COSPLAYER POCO DI BUONO È FINITA LA PACE PER IL TUO BENE by Madame CRAZY LOVE CRUDELIA NIENTE CANZONI D’AMORE MI SONO INNAMORATO DI UN’AI LEI BRAVI A CADERE NULLA ACCADE LOVE HAPPY END

Prossime date del Marra Stadi 25

6 giugno 2025 – Bibione (VE) – Stadio Comunale

10 giugno 2025 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

14 giugno 2025 – Torino – Stadio Olimpico Grande Torino SOLD OUT!

25 giugno 2025 – Milano – Stadio San Siro SOLD OUT!

26 giugno 2025 – Milano – Stadio San Siro

30 giugno 2025 – Roma – Stadio Olimpico

5 luglio 2025 – Messina – Stadio San Filippo

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di Nino Saetti