Marco Carta torna dal vivo con una nuova serie di concerti in programma tra estate e autunno 2026. Il cantante sardo, vincitore di Amici nel 2008 e del Festival di Sanremo 2009 con La forza mia, ha annunciato sui social le prime date del suo nuovo tour, che toccherà Calabria, Sardegna e Lombardia tra agosto e ottobre.

Al momento sono cinque gli appuntamenti confermati, con la precisazione che il calendario è ancora in aggiornamento. Un nuovo capitolo live per il cantante cagliaritano, che torna in concerto con una serie di date tra estate e autunno 2026.

Marco Carta concerti 2026: le date del tour

3 agosto 2026 – Longobucco (CS)

8 agosto 2026 – Burgos (SS)

9 agosto 2026 – Sant’Agata di Esaro (CS)

20 settembre 2026 – Capoterra (CA)

4 ottobre 2026 – San Giuliano Milanese (MI)

Il nuovo tour di Marco Carta

Per l’artista cagliaritano si tratta di una nuova occasione per riportare sul palco un repertorio costruito in quasi vent’anni di carriera. Dai primi successi legati all’esperienza ad Amici fino ai brani più recenti, il tour ripercorrerà le tappe principali di un percorso che lo ha visto conquistare il pubblico televisivo e discografico.

Tra le canzoni più note del suo catalogo figurano Ti rincontrerò, La forza mia, Dentro ad ogni brivido, Necessità lunatica e Splendida ostinazione.

Il percorso artistico di Marco Carta

Dopo la vittoria ad Amici nel 2008, Marco Carta ha raggiunto il momento di maggiore popolarità con il trionfo al Festival di Sanremo del 2009. Nel corso degli anni ha pubblicato diversi album, ottenuto certificazioni e riconoscimenti nazionali, alternando la musica ad apparizioni televisive come Tale e Quale Show, programma vinto nel 2017.

Negli ultimi anni ha continuato a pubblicare nuova musica e a esibirsi dal vivo, mantenendo un rapporto costante con il proprio pubblico attraverso tour e partecipazioni televisive.

La scaletta del tour 2026

La scaletta dei concerti non è stata ancora resa nota. È probabile che lo show includa i principali successi della carriera di Marco Carta insieme ai brani pubblicati negli ultimi anni. L’articolo verrà aggiornato non appena saranno disponibili maggiori dettagli sul repertorio dei concerti.

Biglietti e prevendite

Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali su eventuali prevendite. Trattandosi in gran parte di appuntamenti inseriti all’interno di manifestazioni estive e feste locali, modalità di accesso e biglietti potrebbero variare da data a data.

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