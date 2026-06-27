27 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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27 Giugno 2026

MadMan riporta la saga MM nei club: cinque date per l’Anthology Live Tour

Da Milano a Napoli, cinque concerti nei club per celebrare la saga MM. Ecco tutte le date e le informazioni sui biglietti.

Tour di Oriana Meo
MadMan presenta il MM Anthology Live Tour 2027, la tournée nei club italiani in partenza da Milano.
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MadMan annuncia il MM Anthology Live Tour, nuovo giro di concerti nei club italiani in partenza il 18 gennaio 2027 da Milano. Il tour arriva dopo l’uscita di MM Vol. 5, quinto capitolo della saga di mixtape iniziata nel 2013.

La nuova tournée attraverserà cinque città e porterà dal vivo i brani della saga MM, dalle origini fino all’ultimo volume pubblicato per Tanta Roba Label, Island Records Italia e Universal Music Italia.

Il tour è prodotto e organizzato da Magellano Concerti.

MadMan concerti 2027: le date del MM Anthology Live Tour

Data Location Città
18 gennaio 2027 Fabrique Milano
21 gennaio 2027 Viper Theatre c/o Tenax Firenze
22 gennaio 2027 Hall Padova
27 gennaio 2027 Atlantico Roma
28 gennaio 2027 Duel Club Napoli

Il nuovo tour di MadMan dopo MM Vol. 5

Il MM Anthology Live Tour nasce come rilettura dal vivo della saga MM. Il comunicato parla di uno show costruito su cinque capitoli e su una scaletta pensata per attraversare il percorso dei mixtape, dai brani più legati alle origini fino alle tracce più recenti.

Il ritorno nei club è coerente con la dimensione rap di MadMan: spazi più diretti, pubblico ravvicinato e centralità della scrittura. Al momento non è stata diffusa una scaletta ufficiale.

MM Vol. 5 e gli ospiti del nuovo capitolo

Il tour arriva dopo la pubblicazione di MM Vol. 5, composto da quindici tracce. Nel disco compaiono diversi nomi della scena rap italiana, tra cui Nitro, Joshua, Fabri Fibra, Gemitaiz, Nello Taver, Nayt, Johnny Marsiglia, Toni Zeno, Nerone, Ensi, Mattaman e Vegas Jones.

Tra i brani presenti ci sono Waterloo con Nitro, Timeless con Joshua e Fabri Fibra, Every Day con Gemitaiz, Senza Di Me con Nayt e Johnny Marsiglia e Pesi Massimi con Nerone, Ensi e Mattaman.

Il percorso rap di MadMan

MadMan è tra le penne più riconoscibili del rap italiano per tecnica, incastri e densità di scrittura. La saga MM è uno dei nuclei principali del suo percorso, insieme a progetti come Doppelganger, Back Home e Scatola Nera, album realizzato con Gemitaiz.

Il nuovo tour lavora proprio su questa parte del suo catalogo: non un live generico, ma un asset pensato attorno alla saga che ha definito una parte importante della sua identità artistica.

Biglietti e prevendite per il tour di MadMan

I biglietti per il MM Anthology Live Tour sono disponibili online e nei punti vendita abituali.

Le informazioni sulle prevendite sono disponibili anche sul sito ufficiale di Magellano Concerti.

Foto: Stefano Tramacere

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