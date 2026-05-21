21 Maggio 2026
di
Andrea Solaini
News
Condividi su:
21 Maggio 2026

MadMan riporta la saga MM al centro: “Vol. 5” segna il ritorno

Il rapper riporta al centro la saga MM con un nuovo capitolo che richiama le origini del suo percorso

News di Andrea Solaini
MadMan MM Vol. 5 nuovo mixtape saga MM
Condividi su:

MadMan torna alla sua saga più amata con MM Vol. 5, nuovo capitolo in uscita venerdì 29 maggio per Tanta Roba Label / Island Records Italia / Universal Music Italia. Il progetto è già disponibile in preorder e arriva dopo giorni di live su Twitch in cui il rapper ha riascoltato insieme ai fan i mixtape precedenti della serie.

Durante le dirette, MadMan ha ripercorso pezzo dopo pezzo la nascita della saga MM, raccontando retroscena di studio, rapporti nella scena rap di quegli anni e il clima creativo che ha accompagnato i primi capitoli del progetto.

“MM Vol. 5” segna il ritorno alle origini di MadMan

Con MM Vol. 5, il rapper pugliese torna al sound e all’approccio che hanno reso la saga un punto di riferimento per una generazione di ascoltatori rap italiani.

La serie MM non è mai stata pensata come una semplice raccolta di mixtape. Per MadMan ha rappresentato uno spazio libero da compromessi, costruito attorno alle barre, alla tecnica e all’urgenza di scrivere.

Le recenti live Twitch hanno riacceso l’interesse dei fan storici, riportando sotto i riflettori una fase importante del rap italiano indipendente dei primi anni 2010.

La storia della saga MM e il legame con Gemitaiz

MadMan, classe 1988, è considerato uno dei liricisti più tecnici della scena rap italiana. Dopo gli inizi con i primi mixtape e l’album autoprodotto Escape from Heart, nel 2011 inizia il sodalizio con Gemitaiz.

Dalla collaborazione nascono lavori diventati cult come Haterproof, Detto Fatto, Kepler e Scatola Nera.

Nel 2013 arriva il primo capitolo della saga con MM Vol. 1, pubblicato in free download poco prima della firma con Tanta Roba Label.

Negli anni successivi il percorso continua con MM Vol. 2, certificato platino, che contiene anche Veleno 6 insieme a Gemitaiz, uno dei brani più iconici della coppia.

La saga prosegue poi con MM Vol. 3 e MM Vol. 4, quest’ultimo caratterizzato da atmosfere più scure e introspettive, curate quasi interamente dal producer PK.

Da “LONEWOLF” al nuovo capitolo

Negli ultimi anni MadMan ha alternato album solisti e collaborazioni, passando dal joint album Scatola Nera fino al più recente progetto LONEWOLF, anticipato nel 2024 dal singolo PLENILUNIO.

Ora l’artista riporta al centro la saga che più di tutte ha definito il suo percorso artistico. E per molti fan storici, il ritorno di MM ha già il sapore di un evento.

All Music Italia

Articoli più letti

Logo TIM Battiti Live Spring 2026, l'ultima puntata in onda stasera 20 maggio su Canale 5 1

Battiti Live Spring 2026 scaletta 20 maggio: ordine esibizioni e cantanti dell'ultima puntata
Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 con Per sempre sì 2

Eurovision 2026, come è stata votata l’Italia: i 12 punti da Azerbaijan e Albania
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 3

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
Adriano Celentano in una foto recente mentre tornano a circolare voci sulle sue condizioni di salute dopo il post di Claudio Lippi 4

Adriano Celentano, il Clan smentisce le voci dopo il post di Claudio Lippi
Jovanotti e Alfa in una foto promozionale scattata da MAIKID per “Buon Vento” 5

Jovanotti e Alfa salpano insieme in “Buon Vento”: il significato della canzone
Eurovision Song Contest 2026 guida all’edizione del contest europeo 6

Eurovision 2026, voti nazione per nazione: giurie, televoto e classifica
Grafica ufficiale dello Spot Music Fest 2026 a Bareggio 7

Spot Music Fest: da Giorgia a Rancore, live e podcast nell’hinterland milanese
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 9

Geolier prepara gli stadi 2026 e svela una parte della scaletta live
New Music Friday e Radio Date settimana 22 del 2026 con Elettra Lamborghini, Silent Bob, Clara e Sangiovanni 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 21 del 2026

Cerca su A.M.I.