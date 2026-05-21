MadMan torna alla sua saga più amata con MM Vol. 5, nuovo capitolo in uscita venerdì 29 maggio per Tanta Roba Label / Island Records Italia / Universal Music Italia. Il progetto è già disponibile in preorder e arriva dopo giorni di live su Twitch in cui il rapper ha riascoltato insieme ai fan i mixtape precedenti della serie.

Durante le dirette, MadMan ha ripercorso pezzo dopo pezzo la nascita della saga MM, raccontando retroscena di studio, rapporti nella scena rap di quegli anni e il clima creativo che ha accompagnato i primi capitoli del progetto.

“MM Vol. 5” segna il ritorno alle origini di MadMan

Con MM Vol. 5, il rapper pugliese torna al sound e all’approccio che hanno reso la saga un punto di riferimento per una generazione di ascoltatori rap italiani.

La serie MM non è mai stata pensata come una semplice raccolta di mixtape. Per MadMan ha rappresentato uno spazio libero da compromessi, costruito attorno alle barre, alla tecnica e all’urgenza di scrivere.

Le recenti live Twitch hanno riacceso l’interesse dei fan storici, riportando sotto i riflettori una fase importante del rap italiano indipendente dei primi anni 2010.

La storia della saga MM e il legame con Gemitaiz

MadMan, classe 1988, è considerato uno dei liricisti più tecnici della scena rap italiana. Dopo gli inizi con i primi mixtape e l’album autoprodotto Escape from Heart, nel 2011 inizia il sodalizio con Gemitaiz.

Dalla collaborazione nascono lavori diventati cult come Haterproof, Detto Fatto, Kepler e Scatola Nera.

Nel 2013 arriva il primo capitolo della saga con MM Vol. 1, pubblicato in free download poco prima della firma con Tanta Roba Label.

Negli anni successivi il percorso continua con MM Vol. 2, certificato platino, che contiene anche Veleno 6 insieme a Gemitaiz, uno dei brani più iconici della coppia.

La saga prosegue poi con MM Vol. 3 e MM Vol. 4, quest’ultimo caratterizzato da atmosfere più scure e introspettive, curate quasi interamente dal producer PK.

Da “LONEWOLF” al nuovo capitolo

Negli ultimi anni MadMan ha alternato album solisti e collaborazioni, passando dal joint album Scatola Nera fino al più recente progetto LONEWOLF, anticipato nel 2024 dal singolo PLENILUNIO.

Ora l’artista riporta al centro la saga che più di tutte ha definito il suo percorso artistico. E per molti fan storici, il ritorno di MM ha già il sapore di un evento.