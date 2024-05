Madman tracklist e i featuring del suo nuovo album “Lonewolf”

Dopo l’annuncio del tour che lo vedrà protagonista il prossimo autunno, Madman svela la tracklist e i featuring di “Lonewolf” (Tanta Roba Label / Island / Universal Music), il suo nuovo album in uscita venerdì 31 maggio.

L’album formato fisico sarà disponibile in diverse varianti: il formato CD è disponibile nelle versioni standard e CD autografato (SOLD OUT), mentre quello in formato vinile è disponibile nelle versioni standard o autografato e da ieri anche nella versione blu trasparente in esclusiva sullo shop Universal Music. È possibile acquistarli al seguente link.

MADMAN, “LONEWOLF”

“Lonewolf” è stato anticipato dal singolo “Plenilunio” e in occasione della release alcuni fan hanno avuto la possibilità di vedere in anteprima il video, diretto da Mauro Russo e Antonio Chiricò. Il video è disponibile qui.

MadMan è uno dei rapper più stimati della scena, anche grazie al suo timbro particolare e agli esercizi di stile che sono un vero e proprio marchio di fabbrica, rendendolo unico nel panorama rap italiano.

MADMAN, “LONEWOLF”: TRACKLIST E FEATURING

Per i featuring di “Lonewolf“, Madman ha voluto al suo fianco amici e colleghi: thasup, Jake La Furia, Gemitaiz, Naska, Rik Rox & Mattaman.

Di seguito, invece, la tracklist:

1. Plenilunio, prod. Rik Rox, Pherro

2. Bruce Wayne (feat. THASUP), prod. Pherro, thasup

3. Lonewolf, prod. PK

4. Soprano (feat. JAKE LA FURIA), prod. 2nd Roof

5. Utopia (feat. GEMITAIZ), prod. PK

6. No Entiendo, prod. PK, Pherro

7. Serial Killer, prod. Gemitaiz, Sine

8. Jon Jones, prod. 2nd Roof

9. Gin Tonic (feat. NASKA), prod. Danusk, Renzo Stone ed Edlin

10. Psicodramma, prod. Mixer T

11. Difetti, prod. 2P

12. Good Vibes (feat. RIK ROX & MATTAMAN), prod. Rik Rox

13. Demoni, prod. 2P, Adma

14. Perdono / Dylan Dog, prod. PK, Pherro

MADMAN, “LONEWOLF”: IL TOUR

Come anticipato, Madman ha anche annunciato le date del suo tour, organizzate e prodotte da Magellano Concerti. È nei live, infatti, che l’artista trova la sua massima espressione, essendo capace di trasferire al pubblico la sua potenza ed energia. Di seguito le date:

30 OTTOBRE – PADOVA – HALL

2 NOVEMBRE – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA

3 NOVEMBRE – MILANO (MI) – FABRIQUE

7 NOVEMBRE – FIRENZE – VIPER THEATRE

8 NOVEMBRE – NONANTOLA (MO) – VOX CLUB

15 NOVEMBRE – MOLFETTA (BA) – EREMO CLUB

19 NOVEMBRE – ROMA – ATLANTICO

In occasione dell’uscita di “Lonewolf“, oltre ad aver svelato la tracklist e i featuring, Madman ha anche annunciato le date del suo instore in partenza a breve. Di seguito gli appuntamenti:

1° GIUGNO – MILANO – Mondadori Duomo

4 GIUGNO – ROMA – Discoteca Laziale

5 GIUGNO – NAPOLI – Feltrinelli P.zza Garibaldi

6 GIUGNO – LECCE – Feltrinelli Via E. Templari 9

Foto di copertina di Sara Scanderbech