Certificazioni FIMI 17: i Festival di Ama superano 15 milioni di copie. Bottino grosso per Geolier, Tony Effe e Nada

Certificazioni FIMI settimana 17 2024.

Con le nuove copie certificate oggi Amadeus supera con i suoi cinque Festival un totale di 15 milioni. Spazio anche ai dischi di Geolier, MadMan, Gianni Bismark e Ariete mentre Nada si aggiudica ben due nuove certificationi in era FIMI.

Andiamo a scoprire insieme le nuove Certificazioni FIMI.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

DOPPIO DISCO DI PLATINO per Crazy in love di Beyoncé. Arrivano invece al DISCO DI PLATINO I’m still standing di Elton John, One more time dei Daft Punk e Where did you go? di Jax Jones & Mnek.

Conquistano l’oro:

Lust for life di Lana Del Rey feat. The Weeknd

feat. Everywhere di Fleetwood Mac

Mwaki di Zerb feat. Sofiya Nzau

feat. Don’t cha di The Pussycat Dolls feat. Busta Rhymes

feat. Many men (Wish death) di 50 Cent

Qué pretendes di J Balvin & Bad Bunny

& Heaven is a place on earth di Belinda Carlisle

Cheri, cheri Lady di Modern Talking

Gata Only di Floyymenor

I love you so di The Walters

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI Traguardo del TERZO DISCO DI PLATINO in Italia per Appetite for destruction dei Guns’n’Roses.