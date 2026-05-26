26 Maggio 2026
di
Andrea Solaini
Tour
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26 Maggio 2026

MACE torna live dopo il Forum sold out: al via i nuovi DJ set estivi

Dopo il sold out al Forum, MACE porta i suoi DJ set nei festival italiani tra giugno e agosto 2026.

Tour di Andrea Solaini
MACE durante un live del 2026 in DJ set
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MACE torna live nell’estate 2026 con una nuova serie di concerti in DJ set annunciati dopo il successo di Out Of Body Experience: Part 2, evento sold out andato in scena all’Unipol Forum di Milano. Il producer milanese porterà il nuovo tour in diversi festival italiani tra giugno e agosto, con date già confermate tra Bologna, Roma, Pantelleria, Firenze e Gallipoli. Ecco tutte le informazioni sui concerti di MACE, le date del tour 2026, i biglietti e la possibile scaletta.

MACE CONCERTI 2026: DATE DEL TOUR

  • 05 giugno 2026 – Link – Bologna
  • 06 giugno 2026 – Letz Festival – Terni
  • 10 luglio 2026 – Videocittà – Roma
  • 11 luglio 2026 – The Island – Pantelleria
  • 17 luglio 2026 – Lattexplus – Firenze
  • 24 luglio 2026 – Polifonic – Cisternino
  • 07 agosto 2026 – Festivalle – Agrigento
  • 10 agosto 2026 – Luce Fest – Gallipoli
  • 19 agosto 2026 – Factory Area Festival – Catanzaro
  • 21 agosto 2026 – Transumare Fest – Roseto degli Abruzzi

IL NUOVO TOUR DI MACE

Il nuovo tour estivo di MACE arriverà dopo l’esperienza live di Out Of Body Experience: Part 2, il concerto-evento che ad aprile ha riunito sul palco diversi ospiti della scena italiana all’Unipol Forum. Per l’estate 2026 il producer sceglie una dimensione più orientata al clubbing e ai festival, con una serie di DJ set che attraverseranno tutta Italia tra eventi elettronici e rassegne multidisciplinari.

Le nuove date segnano anche la prosecuzione della fase artistica avviata con gli ultimi progetti discografici, tra elettronica, hip hop e sonorità psichedeliche, elementi che da anni caratterizzano i concerti e i live set dell’artista.

IL PERCORSO DI MACE

MACE, nome d’arte di Simone Benussi, è uno dei producer più riconoscibili della scena italiana contemporanea. Dopo anni di collaborazioni con artisti come Salmo, BLANCO, Fabri Fibra, Ghali, Lazza e Rkomi, nel 2021 ha pubblicato il suo primo album solista OBE, certificato doppio disco di platino.

Tra i brani più noti del suo repertorio c’è La canzone nostra, realizzata insieme a Salmo e BLANCO, uno dei singoli di maggior successo degli ultimi anni. Nel 2024 è arrivato anche il progetto MĀYĀ, mentre nel 2026 MACE ha firmato la musica della parata degli atleti durante la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina.

LA SCALETTA DEi DJ SET

Al momento la scaletta ufficiale del tour estivo 2026 di MACE non è stata comunicata. Considerata la natura in DJ set dei concerti, è probabile che ogni data presenti una selezione differente, costruita attorno ai brani più rappresentativi del producer e alle sue produzioni più conosciute.

Nei live potrebbero trovare spazio canzoni come La canzone nostra, Cattive abitudini, Levitating High e tracce tratte dagli album OBE, OLTRE e MĀYĀ. L’articolo verrà aggiornato con la scaletta completa non appena disponibile.

BIGLIETTI E PREVENDITE

I biglietti per i concerti estivi 2026 di MACE sono disponibili in prevendita online attraverso i circuiti autorizzati. Eventuali nuove date del tour o aperture di prevendite aggiuntive verranno comunicate nelle prossime settimane.

L’ANNUNCIO DEL TOUR

L’annuncio del nuovo tour è arrivato pochi giorni dopo il sold out registrato all’Unipol Forum con Out Of Body Experience: Part 2, show che ha unito musica, visual e ospiti della scena italiana. Le nuove date confermano il ritorno di MACE ai festival estivi italiani con una serie di DJ set distribuiti tra giugno e agosto 2026.

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Photo by Luca Marenda

All Music Italia

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