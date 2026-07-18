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Luk3 in concerto ai Magazzini Generali di Milano: data e biglietti

Live il 12 ottobre 2026 a Milano, con Melodrammatica oltre i 2 milioni di stream.

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Luk3 in concerto a Milano nel 2026
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Luk3 torna dal vivo con un nuovo appuntamento: il cantautore, tra i nomi rivelazione usciti da Amici, si esibirà il 12 ottobre 2026 ai Magazzini Generali di Milano. Un concerto che arriva nel momento più forte del suo percorso, trainato dal successo dell’ultimo singolo estivo.

Luk3 in concerto ai Magazzini Generali di Milano

L’appuntamento è per lunedì 12 ottobre 2026, con inizio alle ore 21:00, in uno dei club storici della città. I biglietti, anche con la modalità Meet & Greet, sono disponibili qui:

Luk3 · Live 2026
Data Città Biglietti
12 ott 2026 Milano
Magazzini Generali		 Biglietti
All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Luk3 e il successo di Melodrammatica

Il live arriva mentre continua a crescere Melodrammatica, l’ultimo singolo di Luk3, un duetto con Cristina Lora pensato per l’estate. Il brano ha superato i due milioni di stream su Spotify, confermando il buon momento dell’artista e il legame con il suo pubblico, cresciuto molto dopo l’esperienza ad Amici.

Chi vuole approfondire testo e significato del brano può leggere il nostro articolo dedicato: Luk3, “Melodrammatica” con Cristina Lora: testo e significato.

Luk3, dal talent al palco tutto suo

Nome d’arte di Luca Pasquariello, Luk3 si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici, per poi costruire un percorso discografico segnato da diversi singoli. Il concerto ai Magazzini Generali rappresenta una tappa importante: il primo vero appuntamento in un club tutto suo, davanti ai fan che lo seguono dalle prime canzoni.

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