In attesa del tour in Europa, “La Notte di Certe Notti” di Ligabue alla Reggia di Caserta è sold out

Tra un mese, sabato 6 settembre, la Reggia di Caserta si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per La notte di Certe notti, la seconda tappa del concerto‐evento di Luciano Ligabue per celebrare i 30 anni di Certe notti e dell’album Buon Compleanno Elvis, che nel 1995 hanno segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera, e i 20 anni dal primo Campovolo.

Seguendo la tradizione di Campovolo, arriva per la prima volta alla Reggia di Caserta il LigaVillage, allestito tra i cortili e i giardini della Reggia, per vivere un’esperienza immersiva nel mondo dell’artista con tantissime attività:

Liga Games, tra flipper e calcio balilla

Ligacorner INSIDETHEBOX – Buon Compleanno Elvis 1995-2025, con una mostra fotografica e memorabilia)

Merchandising dedicato ed esclusivo

Punti Ristorazione

Area Cinema

Lo spazio Tribute Stage messo a disposizione per momenti di musica live, tribute band, talk powered by BarMario

Area Kids.

Inoltre, sarà presente uno spazio dedicato alle Associazioni attive nel settore sociale e sostenibile con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali, della tutela dei diritti umani, della salute, della parità di genere e della diversità ed inclusione, tutto sviluppato in partnership con Ontier, studio legale leader nel campo della sostenibilità applicata al mondo dello spettacolo.

L’accesso al LigaVillage, per la sola giornata di venerdì 5 settembre, dalle ore 15.00, sarà gratuito e aperto a tutti, anche a chi non possiede il titolo di ingresso per lo show, previa registrazione a partire da venerdì 8 agosto con disponibilità limitata. Ricordiamo che l’evento è sold out!

LIGABUE, “LA NOTTE DI CERTE NOTTI – CASERTA”: INDICAZIONI PER L’EVENTO

Situata nei pressi della Reggia di Caserta, l’Area Campeggio sarà riservata solo ai possessori del titolo di ingresso valido per La notte di Certe notti – Caserta. Le prenotazioni saranno attive, tramite app, a partire dall’8 agosto.

Di seguito i link, attivi dall’8 agosto alle ore 11.00, per ottenere l’ingresso al LigaVillage nella giornata di venerdì 5 settembre:

Per coloro che hanno acquistato il titolo per lo show di sabato 6 settembre 2025 cliccate QUI !

! Per coloro che NON possiedono un titolo di ingresso per lo show di sabato 6 settembre 2025 cliccate QUI!

Il titolo d’ingresso per lo show alla Reggia di Caserta è rappresentato dall’esclusivo braccialetto RFID di colore blu spedito direttamente a casa di tutti coloro che acquistano i biglietti per il concerto senza alcun costo di spedizione, grazie al supporto e la collaborazione di TicketOne. Per attivarlo basterà inquadrare il QRcode contenuto nella confezione.

LIGABUE, CERTE NOTTI A MILANO E… IN EUROPA!

Il prossimo anno, sabato 20 giugno 2026, a Milano ci sarà il terzo appuntamento, a distanza di un anno esatto da Campovolo 2025. Certe Notti a Milano si terrà allo Stadio San Siro. Gli ultimi biglietti sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Dal 2026, invece, Ligabue partirà per l’Europa con Certe Notti in Europa. Queste le date:

1° maggio | Barcellona – Razzmatazz

2 maggio | Madrid – Sala Riviera

8 maggio | Parigi – Olympia

9 maggio | Londra – 02 SHEPHERD’S BUSH

11 maggio | Utrecht – Tivolivredenburg Ronda

12 maggio | Bruxelles – Cirque Royal

14 maggio | Lussemburgo – Rockhal

16 maggio | Zurigo – The Hall

Anche in questo caso, i biglietti sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Foto di copertina a cura di Alex Pennino