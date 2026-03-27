27 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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27 Marzo 2026

Luchè annuncia il Summer Tour 2026: tutte le date nei festival italiani

Dopo Sanremo e l’Arena Tour, Luchè porta il suo live nei festival estivi italiani

Tour di Oriana Meo
Luchè Summer Tour 2026 date concerti
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Luchè annuncia il suo nuovo Summer Tour 2026, una serie di concerti nei principali festival italiani in programma tra luglio e agosto. Dopo il debutto al Festival di Sanremo con Labirinto e la partenza dell’Arena Tour, il rapper torna dal vivo con nuove date pensate per la stagione estiva.

Luchè Summer Tour 2026: le date dei concerti

  • 17 luglio 2026 – Rock in Roma – Roma
  • 23 luglio 2026 – Sequoie Music Park – Bologna
  • 28 luglio 2026 – Porto Antico – Genova
  • 30 luglio 2026 – Velodromo – Palermo
  • 31 luglio 2026 – Villa Bellini – Catania
  • 2 agosto 2026 – Arena della Versilia (Vibe Festival) – Cinquale (MS)
  • 5 agosto 2026 – Lignano Arena – Lignano Sabbiadoro (UD)
  • 8 agosto 2026 – Arena dei Cedri (Tirreno Festival) – Santa Maria del Cedro (CS)
  • 9 agosto 2026 – Roccella Summer Festival – Roccella Jonica (RC)
  • 11 agosto 2026 – Arena Bianca – Foro Boario (Luce Festival) – Ostuni (BR)
  • 12 agosto 2026 – Fossato del Castello – Barletta (BA)

Luchè live 2026: gli altri concerti già annunciati

  • 28 marzo 2026 – Palaflorio – Bari
  • 29 marzo 2026 – Palaflorio – Bari
  • 1 aprile 2026 – Gran Teatro Geox – Padova
  • 2 aprile 2026 – Unipol Forum – Milano
  • 10 settembre 2026 – Ippodromo di Agnano – Napoli

Il nuovo tour di Luchè

Il Summer Tour 2026 arriva dopo l’avvio del Luchè Arena Tour, partito a marzo con la data di Roma. Il percorso live prosegue così nei festival estivi, confermando una presenza costante sui palchi italiani. Il tour si inserisce in una fase intensa per l’artista, segnata dalla pubblicazione di Il mio lato peggiore e dal successo dei singoli più recenti.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il Summer Tour 2026 sono disponibili online a partire dal 17 marzo alle ore 14.00 e nei punti vendita autorizzati dal 22 marzo alle ore 11.00.

I numeri di Luchè

Luchè è tra gli artisti più ascoltati del panorama rap italiano, con milioni di ascoltatori mensili sulle piattaforme streaming. Il suo album Il mio lato peggiore ha ottenuto la certificazione di platino, mentre diversi singoli hanno raggiunto le prime posizioni delle classifiche digitali e social, confermando una presenza stabile nel mercato.

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