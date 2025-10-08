8 Ottobre 2025
Luca Carboni annuncia una nuova data di “Rio Ari O Live”. Dopo Milano nel 2026 si torna a Bologna

Un ritorno speciale nella sua città con un concerto che unisce musica, immagini e parole

Luca Carboni torna a casa, ovvero ad esibirsi live nella sua Bologna.

Dopo il grande entusiasmo che ha generato l’annuncio per il suo live a Milano, in calendario per l’11 novembre all’Unipol Forum (disponibili gli ultimissimi biglietti a visibilità limitata), il cantautore bolognese annuncia una nuova data speciale. Questa volta nella sua città: il 24 gennaio 2026 sarà all’Unipol Arena con RIO ARI O LIVE, un racconto in musica, immagini e parole.

Quello tra Carboni e Bologna è un legame viscerale, personale e artistico, che attraversa quarant’anni di carriera e si manifesta in tanti brani che hanno segnato la sua storia — da Silvia lo sai a Bologna è una regola, fino a San Luca, cantata in duetto con Cesare Cremonini. Canzoni che, con ogni probabilità, risuoneranno anche dal vivo in questa data speciale, pensata come un ritorno alle origini e un atto d’amore verso la sua città.

I biglietti per il concerto sono disponibili da martedì 7 ottobre alle ore 16:00.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



LUCA CARBONI RIO ARI O LIVE – Il live a Milano e Bologna

RIO ARI O LIVE nasce come naturale evoluzione dell’omonima mostra ospitata al Museo Internazionale della Musica di Bologna, dove l’artista ha esposto numerose opere pittoriche, molte ispirate proprio alla città che gli ha dato i natali. Un dialogo tra musica e arte che oggi si trasferisce sul palco, in uno spettacolo pensato per fondere ricordi, colori e canzoni.

Mi è sempre piaciuto girare per Bologna di notte. Giravo ascoltando musicassette con i miei provini, idee, ipotesi di nuove canzoni in embrione. Attraversavo una città tutta accesa, illuminata ma deserta. Magica. Arrivavo in centro da fuori porta. Ci entravo e ci uscivo. Senza una meta. Vivevo il contrasto tra il nuovo e il vecchio. Tra il presente e il passato, tra il moderno e l’eterno… Il viaggio magico nella mia città, il desiderio di cantarlo”.

Un racconto poetico e malinconico che sintetizza perfettamente l’anima di Luca Carboni, artista capace di attraversare generazioni restando fedele alla propria autenticità. E proprio da quella autenticità nasce il titolo del live: “RIO ARI O” è infatti il primo suono della voce di Carboni mai arrivato al pubblico, ancora prima delle parole, nel brano Ci stiamo sbagliando ragazzi, canzone d’apertura del suo album d’esordio. Un suono che oggi diventa simbolo di un ritorno alle origini, tra memoria, arte e libertà creativa.

