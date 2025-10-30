Litfiba: Piero Pelù, Ghigo, Maroccolo e Aiazzi di nuovo insieme per i quarant’anni di “17 Re”

I Litfiba tornano con la formazione originale per celebrare i quarant’anni di 17 Re, il disco che ha rivoluzionato il rock italiano e segnato una generazione. Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo di nuovo insieme sul palco per un tour estivo che attraverserà l’Italia da giugno ad agosto 2026.

Il tour Quarant’anni di 17 Re riunirà sullo stesso palco Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo: una formazione che ha lasciato un segno indelebile nel rock italiano. In scaletta non solo i brani storici dell’album, ma anche altri classici della band, reinterpretati con l’energia e la potenza che da sempre li contraddistinguono.

Queste venti date rappresentano un’occasione irripetibile per rivivere dal vivo l’atmosfera degli anni d’oro del gruppo, tra sonorità new wave, testi profondi e quella vena di ribellione che ha reso i Litfiba un punto di riferimento per generazioni di artisti.

Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026

Il 2026 sarà l’anno del ritorno dei Litfiba degli anni ’80. Un viaggio di 20 date nei principali festival e arene italiane per celebrare un album che ha segnato una svolta epocale nella musica italiana e consacrato la band fiorentina anche in Europa.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Vivaticket.com dalle ore 12:00 di oggi, giovedì 30 ottobre, e in vendita generale su MC2Live.it, Vivaticket.com e circuiti autorizzati dalle ore 10:00 di domani, venerdì 31 ottobre.

Un disco simbolo della rivoluzione rock italiana

17 Re è il secondo capitolo della celebre “Trilogia delle vittime del potere”, insieme a Desaparecido e Litfiba 3. Pubblicato nel 1986 come album doppio (in Francia uscì in versione singola), è considerato ancora oggi il capolavoro stilistico dei Litfiba anni ’80.

Con la sua formula audace e sperimentale, 17 Re affrontava temi sociali e politici con un linguaggio poetico e visionario. Un’opera dedicata alle vittime del potere, capace di rimanere attuale a quasi mezzo secolo di distanza. La title track “17 Re”, pur non essendo mai stata pubblicata, è diventata simbolo di un’epoca e parte integrante del mito della band.

Le date del tour

Prodotto e organizzato da MC2Live, il tour attraverserà l’Italia da nord a sud:

27 giugno – Perugia , Umbria Che Spacca Festival

, Umbria Che Spacca Festival 30 giugno – Padova , Sherwood Festival

, Sherwood Festival 2 luglio – Bari , Fiera del Levante

, Fiera del Levante 4 luglio – Pescara , Terrasound Festival (Porto Turistico)

, Terrasound Festival (Porto Turistico) 7 luglio – Milano , Kozel Carroponte

, Kozel Carroponte 9 luglio – Villafranca (VR) , Villafranca Festival 2026 (Castello Scaligero)

, Villafranca Festival 2026 (Castello Scaligero) 11 luglio – Asti , AstiMusica (Piazza Alfieri)

, AstiMusica (Piazza Alfieri) 14 luglio – Genova , Altraonda Festival

, Altraonda Festival 16 luglio – Roma , Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle)

, Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle) 18 luglio – Servigliano (FM) , NoSound Fest (Parco della Pace)

, NoSound Fest (Parco della Pace) 21 luglio – Bologna , Sequoie Music Park

, Sequoie Music Park 23 luglio – Firenze , Prato delle Cornacchie

, Prato delle Cornacchie 25 luglio – Cosenza , Rendano Arena (Piazza XV Marzo)

, Rendano Arena (Piazza XV Marzo) 28 luglio – Napoli , Arena Flegrea

, Arena Flegrea 1 agosto – Alghero , Alguer Summer Festival (Anfiteatro Ivan Graziani)

, Alguer Summer Festival (Anfiteatro Ivan Graziani) 4 agosto – Catania , Villa Bellini

, Villa Bellini 7 agosto – Melpignano (LE) , Sei Festival (Piazza Avantaggiato)

, Sei Festival (Piazza Avantaggiato) 11 agosto – Palmanova (UD) , Estate di Stelle (Piazza Grande)

, Estate di Stelle (Piazza Grande) 13 agosto – Forte dei Marmi (LU) , Villa Bertelli Live

, Villa Bertelli Live 15 agosto – Bellaria Igea Marina (RN), Beky Bay