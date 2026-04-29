29 Aprile 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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29 Aprile 2026

Leonardo De Andreis passa dai social ai live: il primo tour dopo Soltero

Dopo il boom di Soltero, Leonardo De Andreis debutta nei live con un tour tra festival e prime date sold out

Tour di Oriana Meo
Leonardo De Andreis Soltero Summer Tour 2026 date concerti
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Leonardo De Andreis porta dal vivo Soltero Summer Tour nel 2026 con una serie di concerti già distribuiti tra primavera ed estate. Dopo il successo del singolo Soltero, diventato virale tra streaming e social, arrivano le prime date del tour, con alcune tappe già sold out.

Leonardo De Andreis concerti 2026: date del tour

  • 24 aprile – Oltreborgo – Rimini (SOLD OUT)
  • 01 maggio – Into The Park – Lecce
  • 06 giugno – Edufest – Milano
  • 28 giugno – B-Side Festival – Empoli
  • 12 luglio – Manciano Street Music Festival – Grosseto

Il nuovo tour di Leonardo De Andreis

Il Soltero Summer Tour segna il primo vero banco di prova live per Leonardo De Andreis dopo l’esplosione del 2026. Il progetto prevede diversi formati: dal live full band fino a versioni acustiche e incontri più ravvicinati con il pubblico, come meet & greet con mini live.

Le date confermate mostrano una presenza forte nei festival estivi, con un calendario destinato ad ampliarsi nelle prossime settimane.

Il percorso di Leonardo De Andreis

Leonardo De Andreis, classe 2000 e originario di Roma, si è fatto conoscere già nel 2018 con la partecipazione a Sanremo Young. Il salto arriva però nel 2026: Soltero supera i 40 milioni di stream e diventa uno dei brani più condivisi online.

Un risultato che lo porta rapidamente dai social ai palchi, con una prima tournée strutturata e un’identità pop pensata per il live.

La scaletta del tour Soltero Summer Tour

La scaletta del tour non è ancora ufficiale. È probabile che al centro dei concerti ci sia Soltero, insieme ad altri brani del repertorio recente e inediti pensati per la dimensione live. La scaletta verrà aggiornata quando disponibile.

Biglietti e prevendite

I biglietti per le date del tour sono già disponibili, con la prima tappa di Rimini sold out. Per le altre date, la disponibilità varia in base al festival ospitante. Eventuali nuove prevendite saranno comunicate insieme all’annuncio delle prossime tappe.

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