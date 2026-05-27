Leon Faun porterà dal vivo il nuovo album FASE REM con una serie di concerti nei club italiani in programma nell’autunno 2026. Il FASE REM TOUR partirà il 18 ottobre dai Magazzini Generali di Milano e toccherà anche Torino, Roma e Bologna.

Le date dei concerti arrivano a pochi mesi dall’uscita del disco, prevista per il 22 maggio. Per Leon Faun è un ritorno live legato a una fase nuova, costruita intorno al tema del sogno e a una scrittura più introspettiva.

Leon Faun concerti 2026: le date del FASE REM TOUR

18 ottobre 2026 – Magazzini Generali – Milano

19 ottobre 2026 – Hiroshima Mon Amour – Torino

21 ottobre 2026 – Largo Venue – Roma

23 ottobre 2026 – Locomotiv – Bologna

Il nuovo tour di Leon Faun

Il FASE REM TOUR accompagnerà l’uscita dell’omonimo album, anticipato dai singoli Polvere da sparo, Buia melodia e Mon Amour. Il disco arriva a due anni dal precedente lavoro e ruota attorno ai temi del sogno, dell’inconscio e del rapporto tra realtà e immaginazione.

Dal vivo il progetto dovrebbe mantenere la componente visiva e narrativa che ha sempre caratterizzato l’estetica di Leon Faun, artista che negli anni ha costruito un’identità riconoscibile anche fuori dai confini del rap più tradizionale.

Il percorso di Leon Faun

Classe 2001, Leon Faun ha iniziato a pubblicare musica nella seconda metà degli anni Dieci, costruendo rapidamente una fanbase legata al progetto Le Cronache di Mairon. Brani come Oh Cacchio e Occhi Lucidi hanno contribuito a renderlo uno dei nomi più particolari della nuova scena urban italiana.

Nel 2021 è arrivato l’album d’esordio C’era una volta, seguito nel 2024 da LEON. Parallelamente alla musica ha lavorato anche nel cinema, sia come attore sia come regista di videoclip.

La scaletta del tour FASE REM

La scaletta del FASE REM TOUR non è ancora stata resa nota. Nei concerti è atteso spazio sia per i brani del nuovo album sia per alcune delle canzoni più conosciute del repertorio di Leon Faun.

L’articolo verrà aggiornato quando saranno disponibili le prime setlist ufficiali del tour.

Biglietti e prevendite per i concerti di Leon Faun

I biglietti per i concerti di Leon Faun sono disponibili in prevendita sui circuiti ufficiali autorizzati.

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