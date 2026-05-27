27 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
27 Maggio 2026

Leon Faun porta FASE REM nei club: quattro concerti in autunno

Leon Faun annuncia i primi concerti del FASE REM TOUR: quattro date nei club italiani tra Milano, Torino, Roma e Bologna.

Tour di Oriana Meo
Leon Faun annuncia i concerti del FASE REM TOUR 2026 nei club italiani
Condividi su:

Leon Faun porterà dal vivo il nuovo album FASE REM con una serie di concerti nei club italiani in programma nell’autunno 2026. Il FASE REM TOUR partirà il 18 ottobre dai Magazzini Generali di Milano e toccherà anche Torino, Roma e Bologna.

Le date dei concerti arrivano a pochi mesi dall’uscita del disco, prevista per il 22 maggio. Per Leon Faun è un ritorno live legato a una fase nuova, costruita intorno al tema del sogno e a una scrittura più introspettiva.

Leon Faun concerti 2026: le date del FASE REM TOUR

  • 18 ottobre 2026 – Magazzini Generali – Milano
  • 19 ottobre 2026 – Hiroshima Mon Amour – Torino
  • 21 ottobre 2026 – Largo Venue – Roma
  • 23 ottobre 2026 – Locomotiv – Bologna

Il nuovo tour di Leon Faun

Il FASE REM TOUR accompagnerà l’uscita dell’omonimo album, anticipato dai singoli Polvere da sparo, Buia melodia e Mon Amour. Il disco arriva a due anni dal precedente lavoro e ruota attorno ai temi del sogno, dell’inconscio e del rapporto tra realtà e immaginazione.

Dal vivo il progetto dovrebbe mantenere la componente visiva e narrativa che ha sempre caratterizzato l’estetica di Leon Faun, artista che negli anni ha costruito un’identità riconoscibile anche fuori dai confini del rap più tradizionale.

Il percorso di Leon Faun

Classe 2001, Leon Faun ha iniziato a pubblicare musica nella seconda metà degli anni Dieci, costruendo rapidamente una fanbase legata al progetto Le Cronache di Mairon. Brani come Oh Cacchio e Occhi Lucidi hanno contribuito a renderlo uno dei nomi più particolari della nuova scena urban italiana.

Nel 2021 è arrivato l’album d’esordio C’era una volta, seguito nel 2024 da LEON. Parallelamente alla musica ha lavorato anche nel cinema, sia come attore sia come regista di videoclip.

La scaletta del tour FASE REM

La scaletta del FASE REM TOUR non è ancora stata resa nota. Nei concerti è atteso spazio sia per i brani del nuovo album sia per alcune delle canzoni più conosciute del repertorio di Leon Faun.

L’articolo verrà aggiornato quando saranno disponibili le prime setlist ufficiali del tour.

Biglietti e prevendite per i concerti di Leon Faun

I biglietti per i concerti di Leon Faun sono disponibili in prevendita sui circuiti ufficiali autorizzati.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.

All Music Italia

Articoli più letti

Alfio Russo, vincitore di Dalla Strada al Palco Special 2026, posa con il trofeo della trasmissione 1

Alfio Russo vincitore di Dalla Strada al Palco Special 2026: classifica e finalisti
New Music Friday 22 maggio 2026, le pagelle ai nuovi singoli di Ultimo, Fresh Mula, Alfa con Jovanotti, Clara con Sangiovanni, Elettra Lamborghini 2

Pagelle Nuovi Singoli 22 maggio 2026: Clara e Sangiovanni (3), Ultimo (6,5), Fresh Mula (7,5)
Ultimo annuncia il concerto evento La favola per sempre a Roma Tor Vergata il 4 luglio 2026 sold out 3

Ultimo prepara il concerto più grande della sua carriera: Fabrizio Moro sarà a Tor Vergata
Amici 25 collage degli artisti dell'edizione 4

Amici 25 flop nello streaming: i dischi si salveranno nelle classifiche con gli instore?
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 6

Geolier prepara gli stadi 2026 e svela una parte della scaletta live
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 7

Shiva chiude il tour nei palazzetti: scaletta, ospiti e finale a Torino
New Music Friday settimana 22 2026 Radio Date 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 22 del 2026
Vasco Rossi durante un concerto negli stadi prima del Vasco Live 2026 9

Vasco Rossi prepara la scaletta del tour 2026: “Vi stupirà”
Ultimo al pianoforte in una foto in bianco e nero per il singolo Romantica 10

Ultimo, Romantica anticipa l’album Il giorno che aspettavo

Cerca su A.M.I.