Le Vibrazioni tornano in concerto con il Le Vibrazioni Summer Tour 2026, una serie di date che porterà la band guidata da Francesco Sarcina in diverse piazze italiane nel corso dell’estate.
Il calendario attraversa la penisola toccando Sardegna, Campania, Sicilia, Abruzzo e molte altre regioni.
Il tour accompagnerà l’uscita della nuova musica della band e offrirà al pubblico l’occasione di riascoltare dal vivo i brani che hanno segnato la carriera de Le Vibrazioni.
Le Vibrazioni concerti 2026: date del tour
|Data
|Location
|Città
|13 giugno 2026
|Da comunicare
|Assemini (CA)
|20 luglio 2026
|Da comunicare
|Pietravairano (CE)
|23 luglio 2026
|Da comunicare
|Borghetto Santo Spirito (SV)
|25 luglio 2026
|Da comunicare
|Torretta (PA)
|26 luglio 2026
|Da comunicare
|Jelsi (CB)
|27 luglio 2026
|Da comunicare
|Matinella di Albanella (SA)
|2 agosto 2026
|Da comunicare
|Formignana (FE)
|3 agosto 2026
|Da comunicare
|Camaiore (LU)
|10 agosto 2026
|Da comunicare
|Catanzaro
|22 agosto 2026
|Da comunicare
|Rocchetta (IS)
|23 agosto 2026
|Da comunicare
|Luco dei Marsi (AQ)
|5 settembre 2026
|Da comunicare
|Grotte Santo Stefano (VT)
Inoltre, il 20 giugno saranno allo Sferisterio di Macerata per la finalissima di Musicultura 2026.
Il nuovo tour de Le Vibrazioni
La tournée estiva arriva in contemporanea con l’uscita di Ambiguità (così strafatta di coriandoli), il nuovo singolo che inaugura una fase di rinnovamento per la band. I concerti rappresentano il primo contatto diretto con il pubblico dopo l’annuncio delle novità discografiche e digitali del gruppo.
Il percorso de Le Vibrazioni
Attivi dai primi anni Duemila, Le Vibrazioni hanno costruito il proprio percorso tra rock melodico e pop, collezionando successi radiofonici e una lunga attività live. Negli anni la band ha continuato ad alternare nuove produzioni e concerti, mantenendo un forte legame con il pubblico.
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