10 Giugno 2026
di
Alessandro Genovese
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10 Giugno 2026

Le Vibrazioni tornano dal vivo con Le Vibrazioni Summer Tour 2026

Da Assemini a Grotte Santo Stefano, tutte le date annunciate del tour estivo 2026.

Tour di Alessandro Genovese
Le Vibrazioni Summer Tour 2026: tutte le date dei concerti estivi
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Le Vibrazioni tornano in concerto con il Le Vibrazioni Summer Tour 2026, una serie di date che porterà la band guidata da Francesco Sarcina in diverse piazze italiane nel corso dell’estate.

Il calendario attraversa la penisola toccando Sardegna, Campania, Sicilia, Abruzzo e molte altre regioni.
Il tour accompagnerà l’uscita della nuova musica della band e offrirà al pubblico l’occasione di riascoltare dal vivo i brani che hanno segnato la carriera de Le Vibrazioni.

Le Vibrazioni concerti 2026: date del tour

Data Location Città
13 giugno 2026 Da comunicare Assemini (CA)
20 luglio 2026 Da comunicare Pietravairano (CE)
23 luglio 2026 Da comunicare Borghetto Santo Spirito (SV)
25 luglio 2026 Da comunicare Torretta (PA)
26 luglio 2026 Da comunicare Jelsi (CB)
27 luglio 2026 Da comunicare Matinella di Albanella (SA)
2 agosto 2026 Da comunicare Formignana (FE)
3 agosto 2026 Da comunicare Camaiore (LU)
10 agosto 2026 Da comunicare Catanzaro
22 agosto 2026 Da comunicare Rocchetta (IS)
23 agosto 2026 Da comunicare Luco dei Marsi (AQ)
5 settembre 2026 Da comunicare Grotte Santo Stefano (VT)

Inoltre, il 20 giugno saranno allo Sferisterio di Macerata per la finalissima di Musicultura 2026.

Il nuovo tour de Le Vibrazioni

La tournée estiva arriva in contemporanea con l’uscita di Ambiguità (così strafatta di coriandoli), il nuovo singolo che inaugura una fase di rinnovamento per la band. I concerti rappresentano il primo contatto diretto con il pubblico dopo l’annuncio delle novità discografiche e digitali del gruppo.

Il percorso de Le Vibrazioni

Attivi dai primi anni Duemila, Le Vibrazioni hanno costruito il proprio percorso tra rock melodico e pop, collezionando successi radiofonici e una lunga attività live. Negli anni la band ha continuato ad alternare nuove produzioni e concerti, mantenendo un forte legame con il pubblico.

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