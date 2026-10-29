Il Club Tour de Le Vibrazioni parte giovedì 29 ottobre dal Fabrique di Milano e porta la band nei club italiani, poi in Svizzera e, nel 2027, in Europa. Le date dei concerti sono dodici: tre in Italia, una in Svizzera e otto fra Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna, Francia e Belgio.

Il tour accompagna il nuovo singolo Forse sono felice, in uscita venerdì 30 ottobre, e arriva dopo il Summer Tour 2026 nelle piazze italiane, concluso a settembre.

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Le Vibrazioni concerti 2026-2027: le date del Club Tour

Il calendario va dal 29 ottobre 2026 al 15 aprile 2027. I biglietti delle tre tappe italiane si acquistano dalla tabella qui sotto, mentre per le date all’estero si trovano sui circuiti locali.

Le Vibrazioni · Club Tour 2026-2027 Data Città Biglietti 29 ott 2026 Milano

Fabrique Biglietti 5 nov 2026 Roma

Largo Venue Biglietti 6 nov 2026 Padova

Hall Biglietti 27 dic 2026 San Bernardino

Raiffeisen, Svizzera Estero 25 mar 2027 Berlino

Bi Nuu, Germania Estero 2 apr 2027 Londra

Colours Hoxton, Regno Unito Estero 4 apr 2027 Glasgow

The Garage – G2, Regno Unito Estero 11 apr 2027 Amsterdam

Toekomstmuziek, Paesi Bassi Estero 12 apr 2027 Barcellona

La Nau, Spagna Estero 13 apr 2027 Madrid

Sala Nazca, Spagna Estero 14 apr 2027 Parigi

La Bellevilloise, Francia Estero 15 apr 2027 Bruxelles

VK, Belgio Estero Porta i concerti sul telefono: scopri AMI Live, l’app di All Music Italia → All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Band e produzione del Club Tour

Il Club Tour è prodotto da Big Joe Produzioni. Sul palco Le Vibrazioni, formate da Francesco Sarcina, Stefano Verderi e Alessandro Deidda, sono affiancate da Roberto Dell’Era al basso e da Carmine Calia alle tastiere.

Dopo Milano, il tour prosegue giovedì 5 novembre al Largo Venue di Roma e venerdì 6 novembre all’Hall di Padova. L’ultima data italiana del 2026 è seguita da quella del 27 dicembre a San Bernardino, in Svizzera.

I biglietti e le prevendite

Le prevendite delle tappe italiane sono partite il 19 giugno per Milano e Padova e l’8 luglio per Roma. I biglietti costano da 37,95 euro a Milano e a Padova e da 40,25 euro a Roma, commissioni di servizio escluse.

La scaletta del Club Tour

La scaletta del Club Tour de Le Vibrazioni arriva in questa pagina dalla sera di giovedì 29 ottobre, quando il tour parte dal Fabrique di Milano.

Il tour europeo del 2027

Il calendario europeo parte il 25 marzo 2027 da Berlino e passa da Londra, Glasgow, Amsterdam, Barcellona, Madrid e Parigi. L’ultima data annunciata è il 15 aprile a Bruxelles.

Dopo il Summer Tour 2026

Il Summer Tour 2026 è partito il 13 giugno da Assemini, in Sardegna, ed è proseguito nelle piazze italiane fino al 5 settembre a Grotte Santo Stefano. Il concerto del 14 settembre a Salza Irpina era stato annullato per un malessere di uno dei componenti della band.

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Foto di Giovanni Squatriti