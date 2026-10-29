Il Club Tour de Le Vibrazioni: dodici date tra club italiani, Svizzera ed Europa nel 2027
Il tour accompagna il nuovo singolo Forse sono felice e arriva dopo il Summer Tour 2026 nelle piazze italiane.
di All Music Italia ·
Il Club Tour de Le Vibrazioni parte giovedì 29 ottobre dal Fabrique di Milano e porta la band nei club italiani, poi in Svizzera e, nel 2027, in Europa. Le date dei concerti sono dodici: tre in Italia, una in Svizzera e otto fra Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna, Francia e Belgio.
Il tour accompagna il nuovo singolo Forse sono felice, in uscita venerdì 30 ottobre, e arriva dopo il Summer Tour 2026 nelle piazze italiane, concluso a settembre.
Le Vibrazioni concerti 2026-2027: le date del Club Tour
Il calendario va dal 29 ottobre 2026 al 15 aprile 2027. I biglietti delle tre tappe italiane si acquistano dalla tabella qui sotto, mentre per le date all’estero si trovano sui circuiti locali.
|Data
|Città
|Biglietti
|29 ott 2026
|Milano
Fabrique
|Biglietti
|5 nov 2026
|Roma
Largo Venue
|Biglietti
|6 nov 2026
|Padova
Hall
|Biglietti
|27 dic 2026
|San Bernardino
Raiffeisen, Svizzera
|Estero
|25 mar 2027
|Berlino
Bi Nuu, Germania
|Estero
|2 apr 2027
|Londra
Colours Hoxton, Regno Unito
|Estero
|4 apr 2027
|Glasgow
The Garage – G2, Regno Unito
|Estero
|11 apr 2027
|Amsterdam
Toekomstmuziek, Paesi Bassi
|Estero
|12 apr 2027
|Barcellona
La Nau, Spagna
|Estero
|13 apr 2027
|Madrid
Sala Nazca, Spagna
|Estero
|14 apr 2027
|Parigi
La Bellevilloise, Francia
|Estero
|15 apr 2027
|Bruxelles
VK, Belgio
|Estero
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Band e produzione del Club Tour
Il Club Tour è prodotto da Big Joe Produzioni. Sul palco Le Vibrazioni, formate da Francesco Sarcina, Stefano Verderi e Alessandro Deidda, sono affiancate da Roberto Dell’Era al basso e da Carmine Calia alle tastiere.
Dopo Milano, il tour prosegue giovedì 5 novembre al Largo Venue di Roma e venerdì 6 novembre all’Hall di Padova. L’ultima data italiana del 2026 è seguita da quella del 27 dicembre a San Bernardino, in Svizzera.
I biglietti e le prevendite
Le prevendite delle tappe italiane sono partite il 19 giugno per Milano e Padova e l’8 luglio per Roma. I biglietti costano da 37,95 euro a Milano e a Padova e da 40,25 euro a Roma, commissioni di servizio escluse.
La scaletta del Club Tour
La scaletta del Club Tour de Le Vibrazioni arriva in questa pagina dalla sera di giovedì 29 ottobre, quando il tour parte dal Fabrique di Milano.
Il tour europeo del 2027
Il calendario europeo parte il 25 marzo 2027 da Berlino e passa da Londra, Glasgow, Amsterdam, Barcellona, Madrid e Parigi. L’ultima data annunciata è il 15 aprile a Bruxelles.
Dopo il Summer Tour 2026
Il Summer Tour 2026 è partito il 13 giugno da Assemini, in Sardegna, ed è proseguito nelle piazze italiane fino al 5 settembre a Grotte Santo Stefano. Il concerto del 14 settembre a Salza Irpina era stato annullato per un malessere di uno dei componenti della band.
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Foto di Giovanni Squatriti