Le Vibrazioni pubblicano venerdì 30 ottobre il nuovo singolo Forse sono felice, distribuito da Pirames International. Il brano nasce da una domanda semplice e antica, cioè che cosa significa essere felici, e mette al centro la distanza tra ciò che sentiamo e ciò che mostriamo agli altri.

Il singolo arriva dopo Ambiguità (Così strafatta di coriandoli), uscito il 12 giugno, e il giorno dopo la partenza del Club Tour, che comincia giovedì 29 ottobre dal Fabrique di Milano.

Le Vibrazioni, il significato di Forse sono felice

Le Vibrazioni analizzano in Forse sono felice una sensazione universale, ma vissuta da ciascuno in modo unico e spesso ridotta a traguardo da esibire agli altri. A forza di rincorrere l’idea di dover sembrare felici a ogni costo, finiamo per distrarci e perderci i momenti più semplici e veri in cui lo siamo davvero.

Per la band, nel tentativo di definire la felicità e renderla visibile, si rischia di perdere il contatto con la sua dimensione più intima. Spesso la felicità è già presente nella vita di tutti i giorni, ma non riusciamo a vederla perché siamo troppo presi dai problemi, dalle aspettative e dal rumore che ci circonda.

Nel titolo, il “forse” lascia spazio al dubbio e alla possibilità di scoprire qualcosa di noi che non avevamo ancora saputo ascoltare. Il brano è prodotto da Francesco Sarcina insieme a Simone Bertolotti.

Francesco Sarcina, autore del brano, spiega: “In questa canzone racconto semplicemente che la felicità non la devi spiegare, perché è proprio mentre la spieghi, o la cerchi, che lei viene meno.”

Sarcina aggiunge: “Personalmente penso che la felicità sia come musica: non la vedi e non la tocchi, semplicemente la senti nel momento in cui sei pronto ad accoglierla, nonostante tutto attorno ci sia rumore, confusione e tutti i problemi del mondo.”

Sarcina conclude il suo racconto della canzone con questa frase: “Ognuno di noi merita di essere felice e, forse, lo è, ma non lo sa!”

Il Club Tour de Le Vibrazioni

Il Club Tour, prodotto da Big Joe Produzioni, parte giovedì 29 ottobre dal Fabrique di Milano. Le tappe successive sono il 5 novembre al Largo Venue di Roma e il 6 novembre all’Hall di Padova.

Sul palco Le Vibrazioni, formate da Francesco Sarcina, Stefano Verderi e Alessandro Deidda, sono affiancate da Roberto Dell’Era al basso e da Carmine Calia alle tastiere.

Dopo l’appuntamento del 27 dicembre a San Bernardino, in Svizzera, il tour continuerà nel 2027 nei club di Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna, Francia e Belgio, con date da Berlino il 25 marzo a Bruxelles il 15 aprile.

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Foto di Giovanni Squatriti