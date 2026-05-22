LDA e Aka 7even annunciano Ultimo Ballo Tour 2026, una nuova serie di concerti indoor dopo il percorso condiviso nato con Poesie Clandestine e proseguito con il singolo Santa.

Il tour farà tappa in autunno nei club di Napoli, Milano e Roma. I biglietti saranno disponibili dalle ore 11:00 di lunedì 25 maggio.

LDA e Aka 7even concerti 2026: date del tour

20 novembre 2026 – Casa della Musica – Napoli

23 novembre 2026 – Magazzini Generali – Milano

24 novembre 2026 – Atlantico – Roma

Il nuovo tour di LDA e Aka 7even

Ultimo Ballo Tour arriva dopo il Primo e Ultimo Ballo – Summer Tour 2026, con cui i due artisti sono impegnati in giro per l’Italia.

Le nuove date spostano il progetto in una dimensione più raccolta, quella dei club, dopo la pubblicazione dell’album condiviso Poesie Clandestine e del singolo Santa.

Il percorso di LDA e Aka 7even

LDA e Aka 7even hanno portato insieme al Festival di Sanremo 2026 il brano Poesie Clandestine, poi certificato Oro.

Da quel lavoro è nato anche il loro primo album condiviso, pubblicato il 6 marzo 2026. Il progetto unisce scrittura pop, influenze urban e riferimenti alla musica napoletana.

LDA, dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, ha pubblicato brani come Quello che fa male, Bandana e Se poi domani.

Aka 7even, anche lui passato da Amici, ha ottenuto certificazioni con brani come Mi manchi, Loca e Perfetta così.

La scaletta di Ultimo Ballo Tour

La scaletta ufficiale di Ultimo Ballo Tour non è ancora stata comunicata.

Nel repertorio live potrebbero trovare spazio i brani dell’album Poesie Clandestine, il singolo Santa e alcuni pezzi dei rispettivi percorsi solisti.

L’articolo sarà aggiornato quando sarà disponibile la scaletta della prima data del tour.

Biglietti e prevendite per Ultimo Ballo Tour

I biglietti per i concerti di LDA e Aka 7even saranno disponibili dalle ore 11:00 di lunedì 25 maggio.

Foto: Mario Miccione

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