Il Muro del Canto torna dal vivo nell’estate 2026 con cinque concerti tra Lazio, Milano e Bologna. Il calendario comprende un doppio live con Piotta e le aperture dei concerti di Fantastic Negrito e The Selecter.

La prima data è in programma il 19 luglio al Muso Festival di Oriolo Romano. Il 24 luglio la band sarà al Circolo Magnolia di Segrate per una serata condivisa con Piotta, mentre il 29 luglio aprirà il concerto di Fantastic Negrito alla Casa del Jazz di Roma.

Il Muro del Canto concerti 2026: tutte le date

IL MURO DEL CANTO · CONCERTI 2026 Data Città Biglietti 19 lug 2026 Oriolo Romano (VT)

Muso Festival 24 lug 2026 Segrate (MI)

Circolo Magnolia 29 lug 2026 Roma

Casa del Jazz 13 ago 2026 Norma (LT)

Estate Controvento 24 ott 2026 Bologna

Estragon

Il doppio concerto con Piotta al Circolo Magnolia

Il 24 luglio Il Muro del Canto e Piotta saranno protagonisti di un doppio concerto al Circolo Magnolia di Segrate. Le due formazioni hanno già collaborato in 7 Vizi Capitale, brano diventato nel 2017 la sigla della serie Netflix Suburra.

La data milanese riunisce così sullo stesso palco due progetti legati alla scena musicale romana, con due concerti distinti nella stessa serata.

Le aperture per Fantastic Negrito e The Selecter

Il 29 luglio la band aprirà il concerto di Fantastic Negrito alla Casa del Jazz di Roma. Il 24 ottobre sarà invece all’Estragon di Bologna prima dell’esibizione del gruppo ska britannico The Selecter.

Il calendario comprende inoltre il Muso Festival di Oriolo Romano e la tappa del 13 agosto a Estate Controvento, in programma a Norma.

Il repertorio dei concerti 2026

Nei concerti del 2026 Il Muro del Canto porta dal vivo i brani dell’album La Mejo Medicina, pubblicato nel 2024, insieme alle canzoni principali del proprio repertorio.

La scaletta comprende anche L’ultima frontiera, singolo pubblicato il 6 marzo 2026, e i brani che hanno accompagnato i quattordici anni di attività della formazione romana.

Il percorso live del Muro del Canto

Nato a Roma nel 2010, Il Muro del Canto ha pubblicato sei album e suonato in oltre cinquecento concerti in Italia e all’estero. Il gruppo unisce folk-rock, canzone romana, sonorità elettriche e testi prevalentemente in dialetto romanesco.

Nel corso degli anni la band ha condiviso il palco con artisti come Ben Harper, Caparezza, Subsonica e Marlene Kuntz. Tra le collaborazioni figurano anche Assalti Frontali, 99 Posse e Piotta.

Biglietti e prevendite

I dettagli relativi ai biglietti e alle modalità di accesso sono disponibili attraverso i canali ufficiali dei festival, delle venue e degli artisti coinvolti nelle singole serate.