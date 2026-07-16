di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:

Il Muro del Canto, l’estate live passa da Piotta, Fantastic Negrito e The Selecter

Cinque concerti tra luglio e ottobre, con un doppio live insieme a Piotta e le aperture per Fantastic Negrito e The Selecter.

Tour di Oriana Meo
Il Muro del Canto nella foto ufficiale dei concerti 2026
Condividi su:

Il Muro del Canto torna dal vivo nell’estate 2026 con cinque concerti tra Lazio, Milano e Bologna. Il calendario comprende un doppio live con Piotta e le aperture dei concerti di Fantastic Negrito e The Selecter.

La prima data è in programma il 19 luglio al Muso Festival di Oriolo Romano. Il 24 luglio la band sarà al Circolo Magnolia di Segrate per una serata condivisa con Piotta, mentre il 29 luglio aprirà il concerto di Fantastic Negrito alla Casa del Jazz di Roma.

Il Muro del Canto concerti 2026: tutte le date

IL MURO DEL CANTO · CONCERTI 2026
Data Città Biglietti
19 lug 2026 Oriolo Romano (VT)
Muso Festival
24 lug 2026 Segrate (MI)
Circolo Magnolia
29 lug 2026 Roma
Casa del Jazz
13 ago 2026 Norma (LT)
Estate Controvento
24 ott 2026 Bologna
Estragon

 

Il doppio concerto con Piotta al Circolo Magnolia

Il 24 luglio Il Muro del Canto e Piotta saranno protagonisti di un doppio concerto al Circolo Magnolia di Segrate. Le due formazioni hanno già collaborato in 7 Vizi Capitale, brano diventato nel 2017 la sigla della serie Netflix Suburra.

La data milanese riunisce così sullo stesso palco due progetti legati alla scena musicale romana, con due concerti distinti nella stessa serata.

Le aperture per Fantastic Negrito e The Selecter

Il 29 luglio la band aprirà il concerto di Fantastic Negrito alla Casa del Jazz di Roma. Il 24 ottobre sarà invece all’Estragon di Bologna prima dell’esibizione del gruppo ska britannico The Selecter.

Il calendario comprende inoltre il Muso Festival di Oriolo Romano e la tappa del 13 agosto a Estate Controvento, in programma a Norma.

Il repertorio dei concerti 2026

Nei concerti del 2026 Il Muro del Canto porta dal vivo i brani dell’album La Mejo Medicina, pubblicato nel 2024, insieme alle canzoni principali del proprio repertorio.

La scaletta comprende anche L’ultima frontiera, singolo pubblicato il 6 marzo 2026, e i brani che hanno accompagnato i quattordici anni di attività della formazione romana.

Il percorso live del Muro del Canto

Nato a Roma nel 2010, Il Muro del Canto ha pubblicato sei album e suonato in oltre cinquecento concerti in Italia e all’estero. Il gruppo unisce folk-rock, canzone romana, sonorità elettriche e testi prevalentemente in dialetto romanesco.

Nel corso degli anni la band ha condiviso il palco con artisti come Ben Harper, Caparezza, Subsonica e Marlene Kuntz. Tra le collaborazioni figurano anche Assalti Frontali, 99 Posse e Piotta.

Biglietti e prevendite

I dettagli relativi ai biglietti e alle modalità di accesso sono disponibili attraverso i canali ufficiali dei festival, delle venue e degli artisti coinvolti nelle singole serate.

All Music Italia

Articoli più letti

Tommaso Paradiso sul palco durante il tour estivo 2026 nei festival italiani 1

Tommaso Paradiso porta in tour “Casa Paradiso”: date e scaletta dell'estate 2026
Zucchero scaletta tour 2026 data zero Mantova 2

Zucchero, la scaletta del concerto e le date del tour 2026
Ultimo, grafica del brano Quando dorme la città con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 3

Ultimo, Quando dorme la città: il nuovo video, il testo e come è nata la canzone
I volti di Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo scolpiti sulla Costiera Amalfitana nella grafica del singolo 4

Costiera Amalfitana, il tormentone di Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo: testo e significato
Subsonica tour estate 2026 TERRE RARE 96-26 date e biglietti 5

Subsonica, debutta il tour TERRE RARE 96-26: la scaletta e tutte le date
Fabio Rovazzi, Ilary Blasi e Daniele Battaglia conduttori di Battiti Live 2026 6

Battiti Live 16 luglio 2026: la scaletta e i cantanti della terza puntata
Litfiba tour 2026 date scaletta e biglietti concerti 7

Litfiba tour 2026: date, scaletta e biglietti dei concerti
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
I Pooh durante il tour 2026 tra Arena di Verona e concerti estivi 9

Pooh, via al tour estivo 2026: ecco la scaletta della prima data
Laura Pausini, protagonista della cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York 10

Laura Pausini alla finale dei Mondiali 2026: canterà Desire con Robbie Williams e Nicole Scherzinger

Cerca su A.M.I.