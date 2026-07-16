Dal 20 al 23 luglio 2026 Viareggio ospita la quarta edizione de Il luogo del pensiero, la manifestazione ideata dalla Fondazione Giorgio Gaber e realizzata con il Comune di Viareggio. Quattro serate dedicate all’eredità di Giorgio Gaber e al Teatro-Canzone nato proprio in Versilia dal sodalizio con Sandro Luporini, con Paolo Rossi, Michela Giraud e Maria Onori, Maurizio Lastrico e la consegna del premio per la scrittura teatrale. Il titolo riprende una canzone del 1997 dei due autori.

Il luogo del pensiero · Viareggio 2026 Data Serata Biglietti 20 lug 2026 Paolo Rossi

Operaccia Satirica · Teatro Eden Biglietti 21 lug 2026 Michela Giraud e Maria Onori

Gioconde Live · Teatro Eden Biglietti 22 lug 2026 Maurizio Lastrico

Recital, con l’anteprima su Libertà Obbligatoria · Teatro Eden Biglietti 23 lug 2026 Premio Il luogo del pensiero

Scrittura per Teatro-Canzone · Piazza Mazzini Accesso libero All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Il luogo del pensiero 2026: le quattro serate

La rassegna si tiene al Teatro Eden per le prime tre serate, tutte con inizio alle 21.30, e si chiude il 23 luglio in Piazza Mazzini. Il filo che lega gli appuntamenti è il lavoro di Giorgio Gaber e la sua libertà di pensiero, riletti attraverso tre voci diverse della comicità e del teatro italiano.

Lunedì 20 luglio

Paolo Rossi apre con Operaccia Satirica. Un comico in terapia, accompagnato dal vivo da due musicisti, ripercorre e romanza l’eredità dei suoi maestri: Giorgio Gaber, Enzo Jannacci e Dario Fo. Rossi viene indicato da tempo come l’erede di questa linea, quella in cui comicità e cultura coincidono.

Martedì 21 luglio

Michela Giraud, affiancata da Maria Onori, porta Gioconde Live. Laureata in storia dell’arte, Giraud costruisce una disamina comica dell’arte classica e contemporanea, nel solco della tradizione gaberiana in cui ironia e intelligenza restano intrecciate.

Mercoledì 22 luglio

La serata si apre con l’anteprima dedicata ai cinquant’anni di Libertà Obbligatoria (1976-2026), una delle opere di Teatro-Canzone più amate dagli stessi Gaber e Luporini, con Andrea Tagliasacchi. A seguire il Recital di Maurizio Lastrico, attore genovese formatosi alla scuola del Teatro Stabile di Genova.

Giovedì 23 luglio

Nella prima serata dedicata al Premio Viareggio Rèpaci, in Piazza Mazzini, la Fondazione Gaber consegna il premio Il luogo del pensiero per la scrittura per Teatro-Canzone, giunto alla terza edizione.

Viareggio, la casa del Teatro-Canzone

La scelta di Viareggio non è casuale. Sandro Luporini, coautore di tutta l’opera di Gaber, è viareggino, e in città il cantautore lo raggiungeva ogni estate dal 1970 per scrivere i nuovi spettacoli. È qui che è nato il Teatro-Canzone. Con questa manifestazione il Comune e la Fondazione ribadiscono il legame tra Viareggio e un sodalizio che ha segnato la cultura italiana, come già avvenne in passato con il Festival Gaber.

Il luogo del pensiero 2026: i biglietti

I biglietti per le tre serate al Teatro Eden sono disponibili per ogni data dalla tabella qui sopra. L’appuntamento del 23 luglio in Piazza Mazzini, legato al Premio Viareggio Rèpaci, è ad accesso libero.

Festival estate 2026: tutti gli altri appuntamenti

Il luogo del pensiero è uno degli appuntamenti dell’estate culturale italiana 2026. Per il calendario completo con date, line-up e biglietti di tutti i festival musicali dell’estate, ecco la guida di All Music Italia: Festival estate 2026: il calendario completo.