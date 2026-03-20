20 Marzo 2026
di
Alvise Salerno
Tour
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20 Marzo 2026

Hellwatt Festival 2026: Swedish House Mafia, Travis Scott e Ye a Reggio Emilia

Cinque giornate di concerti tra pop, hip hop ed elettronica nella più grande venue outdoor d’Europa.

Tour di Alvise Salerno
Hellwatt Festival alla RCF Arena di Reggio Emilia
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Nasce Hellwatt Festival, nuovo evento internazionale che si svolgerà dal 4 al 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia. La prima edizione porterà nella più grande venue outdoor d’Europa una line up che attraversa pop, hip hop ed elettronica con artisti internazionali e italiani.

Il festival si svilupperà in cinque giornate tra concerti, dj set e produzioni scenografiche immersive, con una programmazione distribuita tra il 4, 5, 11, 17 e 18 luglio.

Hellwatt Festival 2026 line up

Tra i primi artisti annunciati figurano Swedish House Mafia, Martin Garrix, The Chainsmokers, DJ Snake, Afrojack, Lost Frequencies, Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Offset, Ice Spice, Baby Gang, Rita Ora, Ozuna e Nicky Jam.

Il 17 luglio sarà invece protagonista Travis Scott, mentre il 18 luglio è previsto il grande live italiano di Ye (Kanye West).

Informazioni e biglietti concerti





Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

Date del festival

4 luglio 2026 – Hellwatt Festival – RCF Arena (Reggio Emilia)

5 luglio 2026 – Hellwatt Festival – RCF Arena (Reggio Emilia)

11 luglio 2026 – Hellwatt Festival – RCF Arena (Reggio Emilia)

17 luglio 2026 – Hellwatt Festival – RCF Arena (Reggio Emilia)

18 luglio 2026 – Hellwatt Festival – RCF Arena (Reggio Emilia)

Le prevendite per la giornata dell’11 luglio con Swedish House Mafia apriranno il 16 marzo alle ore 10. Il 17 marzo partiranno invece le vendite per la data del 4 luglio e per il Weekend Pass 4-5 luglio.

Il festival alla RCF Arena

L’Hellwatt Festival nasce con l’obiettivo di diventare uno dei principali appuntamenti musicali europei. La manifestazione si svolgerà alla RCF Arena di Reggio Emilia, venue da oltre 100.000 spettatori che negli ultimi anni ha ospitato grandi produzioni internazionali con artisti come Harry Styles, Rammstein e AC/DC.

Il progetto coinvolge diverse realtà creative internazionali tra cui lo studio canadese Moment Factory, specializzato in scenografie immersive, e il collettivo britannico Arcadia Spectacular, noto per le installazioni monumentali realizzate nei principali festival europei.

All Music Italia

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