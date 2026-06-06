Giulia Mei torna a suonare dal vivo con il Tour Estate 2026, prodotto da Sound To Be e Locusta Booking. Si riparte martedì 16 giugno da Roma, dopo una breve pausa dalla tournée legata all’ultimo album Io della musica non ci ho capito niente, che finora ha superato le 70 date.

Tra gli appuntamenti anche la partecipazione allo Sziget Festival di Budapest, l’11 agosto.

Giulia Mei concerti 2026: le date del tour

Martedì 16 giugno 2026 – Roma, Arci Roma Incontra il Mondo

Venerdì 19 giugno 2026 – Salzano (VE), Summer Park Festival

Sabato 27 giugno 2026 – Fontanelice (BO), Fiumedivino

Domenica 28 giugno 2026 – Lugo (RA), Ravenna Festival

Giovedì 16 luglio 2026 – Collegno (TO), Flowers Festival

Venerdì 17 luglio 2026 – Fiorano Modenese (MO), Fiorachella Music Festival

Sabato 18 luglio 2026 – Caserta, Eco Summer Festival

Mercoledì 22 luglio 2026 – Jesi (AN), Spop Festival

Venerdì 24 luglio 2026 – Montopoli (PI), Musicastrada

Venerdì 31 luglio 2026 – Gradisca d’Isonzo (GO), Onde Mediterranee

Martedì 11 agosto 2026 – Budapest, Sziget Festival

Sabato 5 settembre 2026 – Noto (SR), Codex Festival

Giovedì 10 settembre 2026 – Rimini, Le Città Visibili 2026

Il calendario è in aggiornamento. Le informazioni sui biglietti sono disponibili tramite Locusta Booking.

Il nuovo tour di Giulia Mei

Il live di Giulia Mei mette insieme cantautorato, pianismo classico e suggestioni elettroniche. Sul palco, accanto a Giulia (voce, piano e synth), tornano Vezeve al beatboxing tra loopstation e synth e Dario Marchetti a batteria, percussioni e synth. I suoni sono curati da Vittorio Di Matteo.

Rispetto alle date precedenti, l’artista anticipa uno spettacolo rinnovato, con una scaletta diversa e i primi assaggi della nuova musica a cui sta lavorando:

“Sarà uno spettacolo nuovo con una scaletta diversa, dove oltre ai brani di ‘Io della musica non ci ho capito niente’ ci saranno anche alcuni pezzi del primo album e uno spoiler del nuovo album. Con i musicisti che mi affiancheranno sul palco vogliamo portare l’energia di tutto quello che è accaduto finora e, allo stesso tempo, dare un assaggio di quello che accadrà con la nuova musica che sto scrivendo e che farà parte del nuovo disco. Ci sarà da ballare e da piangere, da saltare e da abbracciarsi, e tanta musica da vivere insieme.”

La scaletta del Tour Estate 2026

La scaletta ufficiale non è ancora stata diffusa. Stando alle parole di Giulia Mei, i concerti uniranno i brani di Io della musica non ci ho capito niente, alcuni pezzi del primo album Diventeremo Adulti e un’anteprima del disco in lavorazione. Aggiorneremo l’articolo con la scaletta completa dopo le prime date.

Chi è Giulia Mei

Cantautrice e pianista palermitana, Giulia Mei unisce il pianismo classico al cantautorato d’autore con sonorità indie pop ed elettroniche. Nel 2019 esordisce con Diventeremo Adulti, finalista alle Targhe Tenco tra i dischi esordienti, e nel 2021 vince il concorso per autori Genova per voi. Nel 2023 pubblica Bandiera (Sound To Be), brano sui diritti delle donne uscito alla vigilia del 25 novembre, premiato a Voci per la Libertà – Amnesty International 2024 e diventato virale dopo il passaggio a X Factor. L’ultimo album Io della musica non ci ho capito niente, uscito il 28 marzo 2025, ha portato a un tour di oltre 70 date nei principali club italiani.

Foto di Silvia Piva