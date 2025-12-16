Giorgia al Forum di Assago è un continuo esercizio di stile e potenza vocale

Nei giorni scorsi Giorgia è finalmente arrivata in concerto a Milano, Forum di Assago, con il suo tour 2025 a supporto dell’album pubblicato quasi un mese fa e, fin da subito, ha fatto capire cosa vuol dire essere una cantante e un’interprete di alto livello.

Più di due ore di giochi di luci, flash e acuti dominati con destrezza che hanno dimostrato quanto sia potente ed entusiasmante, per lei e per il pubblico, questa seconda giovinezza della cantante e conduttrice romana.

Il Forum si presenta, rispetto al suo solito, con un parterre pieno zeppo di posti a sedere ed è una cosa che si vede raramente lì, completamente sold out e con un pubblico che in media supera i 35/40 anni, con anche una percentuale (ma minima) di under 30.

Insomma, all’occhio risalta che il pubblico di Giorgia è lì perché la segue da sempre, dagli anni 90, ma che strada facendo si sono aggiunti tanti nuovi spettatori ed è proprio lei a sottolineare, dopo una mezz’oretta dall’inizio del concerto, che proprio il Forum è stato un ponte di collegamento tra una ‘vecchia’ versione e quella ‘nuova’ di se stessa.

Dal Forum, qualche anno fa, è ricominciata la scalata verso le vette delle classifiche. Un Forum, a quei tempi, “non pienissimo come oggi” che era giusto e doveroso ricordare, evidentemente, per tenere a mente non solo i successi ma anche i momenti meno belli. La forza dei giganti, del resto, sta tutta lì.

Giorgia tour 2025 tra grandi hit e le nuove canzoni di “G”

Il concerto si apre con un intro e un medley in salsa elettronica con un gioco di luci, strobo e laser da rollercoaster degli Aerosmith a Disneyland (chi ha avuto modo di testarlo prima della chiusura sa di cosa si sta parlando) e un trittico di canzoni up tempo e disco dal nuovo album, con anche I Feel Love di Donna Summer, che avevano l’obiettivo di scaldare gli astanti.

Sulle cover torneremo più avanti a parlarne perché l’argomento merita una riflessione a margine.

Dopo questo primo medley, senza fiatare e continuando solo a cantare, riparte un altro medley con un mix di canzoni storiche come Gocce di memoria o Vivi davvero, con anche una versione reggae de Il cielo in una stanza (seconda cover in mezz’ora).

Da qui in poi arriva un mix in scaletta di brani del nuovo album e canzoni rappresentative del suo passato ed è qui che arrivano un gancio destro e sinistro dritti in faccia con Come saprei e E poi. Lasciamo il resto alla vostra immaginazione ma sì, sono andate esattamente come pensate.

Questo continuo ping pong tra nuovo e vecchio prosegue e, se volessimo fare una riflessione a mente fredda, la scelta si è rivelata azzeccata.

Il pubblico non aveva dimestichezza con i brani nuovi, quasi zero, ed era ovvio che sui brani storici si scaldassero di più quindi fare una scaletta intervallando le due diverse strade è servita per non far calare mai l’attenzione e, magari, quando iniziava a calare veniva piazzata subito la hit storica che risvegliava dal “ma è una delle nuove questa?”.

Tra una Strano il mio destino e una Io fra tanti, la seconda parte del live si è aperta con il primo dei due ospiti di serata, Irama, che ha cantato Buio. Il brano è contenuto nel suo album, non in quello di Giorgia, ma più volte lei ha tenuto a specificare quanto questa collaborazione sia stata importante e bella da portare avanti.



Anche in questo caso il pubblico si è esaltato più per l’interpretazione e la presenza dei due che non per la canzone in sé. Pochissimi l’hanno cantata come invece fatto con tutte le altre ma ci sta.

Il momento acustico e le seconde voci

Subito dopo Irama c’è stato spazio per ascoltare tutto un momento molto intenso e molto bello dove a risaltare sono state le seconde voci di questo tour di Giorgia, Andrea Faustini e Diana Winter.

In questo momento acustico sono arrivate altre canzoni storiche come Girasole, Scelgo ancora te o La gatta ma anche altre tre cover: Se mi vuoi, True Colors e Human Nature di Michael Jackson. E sono cinque.

Dopo l’eterna Di sole e d’azzurro e un duetto con Faustini sulle note di Come neve, è stato il momento di altre due cover: Remember the time (MJ, di nuovo) e We Found Love (Rihanna e Calvin Harris). Siamo a quota 7.

Il finale e l’ospite più atteso

Siamo al rush finale con, finalmente, il momento più atteso da tutti. È la volta de La cura per me e del duetto con Blanco, accompagnati da Michelangelo e la sua chitarra.

Il concerto termina, per la cronaca, con Tu mi porti su ma senza Jovanotti e con Golpe che è anche l’ultimo singolo in ordine di tempo ad essere stato estratto dall’album.

Nell’arco di tutto questo tempo, come detto poco più di due ore di show, Giorgia ha attraversato epoche storiche e momenti meravigliosi di carriera ma sempre cantando e parlando molto poco. Ha lasciato spazio alla musica ma quelle poche volte che ha interagito lo ha fatto sempre con il sorriso e con la voglia di lasciarsi quasi coccolare dall’affetto del suo fedelissimo pubblico.

Riflessioni post concerto

È stata una spada, come sempre, precisa e lineare come lei sa essere ogni volta che apre bocca.

La prima riflessione riguarda la voce: Giorgia non sbaglia mai ma in questo live sembra mancare una piccola componente emotiva, forse la stessa che l’ha portata a interagire poco con il pubblico.

L’altra questione è quella delle cover. Sono state 7 in totale e resta il dubbio sul perché, con una discografia sconfinata, si sia scelto di dare così tanto spazio a brani non suoi.

Riflessioni legittime, a mente fredda, in un concerto che resta comunque di altissimo livello.

Scaletta del live

Intro + L’Unica + I Feel Love + Senza Confine

Intro + E c’è ancora mare + Il cielo in una stanza + Gocce di memoria + Vivi davvero

Carillon

Oronero

Corpi celesti

Intro + Come saprei + E poi

Sabbie mobili

Per fare a meno di te + Infinite volte + Strano il mio destino

Spirito libero

Paradossale

Io fra tanti

Buio (Irama)

Se mi vuoi + Girasole + Scelgo ancora te + True Colors + È l’amore che conta + Human Nature + La gatta

Di sole e d’azzurro

Come neve

Tra le lune e le dune + Remember the time + We Found Love

La cura per me feat. Blanco

Tu mi porti su

Golpe

Foto di Francesco Prandoni