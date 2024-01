Gianluca Grignani torna live nei club con “Residui di Rock’n’roll”

Gianluca Grignani tour 2024. Il cantautore annuncia una serie di appuntamenti live nei club all’insegna del suo lato più rock, “Residui di Rock’n’roll“.

In attesa di notizie sull’uscita di nuova musica Grignani è pronto a tornare a suonare dal vivo in dieci speciali appuntamenti scelte volutamente per permettere al pubblico di riunirsi grazie alla musica.

“Residui di Rock’n’roll” è un tour pensato per ripercorrere la trentennale carriera dell’artista che è pronto a mostrare quel lato rock che ha sempre fatto parte della sua musica sin dagli esordi e che ha trovato il suo massimo compimento nel disco cult “La Fabbrica di plastica“.

Ovviamente non mancheranno in scaletta tante canzoni che hanno lasciato un segno nella musica italiana e varcato i confini nazionali come “Destinazione paradiso” e “La mia storia tra le dita” oltre a brani più recenti come “Quando ti manca il fiato“, canzone dedicata al padre che Gianluca ha presentato in gara al Festival di Sanremo 2023.

Gianluca Grignani tour 2024

A seguire le date già fissate in calendario. Il tour è prodotto e organizzato da Barley Arts:

29 marzo – TANETO (Reggio Emilia) – FUORI ORARIO

30 marzo – SENIGALLIA (Ancona) – MAMAMIA

3 aprile – MILANO – ALCATRAZ

4 aprile – TORINO – MILK

11 aprile – MODUGNO (Bari) – DEMODÈ CLUB

18 aprile – CIAMPINO (Roma) – ORION LIVE CLUB

20 aprile – PORDENONE – CAPITOL

23 aprile – POZZUOLI (Napoli) – DUEL LIVE

26 aprile – PADOVA – HALL

28 aprile – FIRENZE – VIPER