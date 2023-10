È morto il padre di Gianluca Grignani. Dal loro rapporto è nato il brano di Sanremo 2023, “Quando ti manca il fiato”

È morto oggi, 2 ottobre 2023, Paolo Grignani, padre del cantautore Gianluca Grignani.

A comunicare la notizia è stato il cantautore stesso postando una foto che lo ritrae piccolo con il genitore accompagnata da questa frase:

“E per il resto ognuno giudichi se stesso…

Ciao papà“

Paolo Grignani, ex commerciante di articoli per fotografi, da diversi anni viveva in Ungheria dove aveva trovato una nuova compagna con cui ha avuto altri figli dopo la separazione da Elba, madre di Gianluca e Giada.

Il rapporto tra il cantautore e e il padre non è stato facile, come del resto gran parte della vita di Gianluca Grignani. Padre e figlio non si vedevano da 15 anni e, proprio quest’anno, il Grigna, così lo chiamano i fan, era tornato in gara al Festival di Sanremo con un brano, “Quando ti manca il fiato“, che altri non era che il toccante racconto del rapporto con il padre.

La canzone, un pezzo sincero, vero, viscerale in grado di commuovere non solo gli ascoltatori, ma anche il cantautore stesso durante l’esecuzione, fa riferimento nel testo ad una telefonata realmente intercorsa tra Gianluca e il padre. Telefonata in cui quest’ultimo gli chiedeva se sarebbe andato al suo funerale.

Una telefonata avvenuta circa dieci anni fa e che, messa in musica, il cantautore ha trovato solo quest’anno la forza di condividere con il pubblico.

Il padre di Gianluca Grignani, già assente durante il matrimonio con la madre del cantautore, al momento della separazione e del divorzio non era riuscito a gestire bene la situazione sparendo per poi tornare anni dopo, con una nuova famiglia, a riallacciare il rapporto con i figli. Il cantautore lo riaccolse nella sua vita ma il rapporto padre/figlio era ormai compromesso.

“Le cose che arrivano dopo è meglio non chiederle mai… “cantava Niccolò Agliardi. E forse a volte è vero.

E infatti tutta la sofferenza provata da Gianluca Grignani è racchiusa nel brano di Sanremo.

Il pezzo non fa sconti ed è pervaso di quella sofferenza, di quella malinconia e anche di quella rabbia, che si prova quando un rapporto così importante, quello con un genitore, è assente, opaco, quasi effimero… sensazioni che provocano nei figli, e chi scrive sa di cosa parla, la sensazione di avere qualcosa in meno, di aver perso una parte importante di vita, qualcosa che non potrà più essere recuperato e che influenzerà inevitabilmente le persone che saremo.

La redazione di All Music Italia si unisce nel fare le condoglianze a Gianluca, Giada, alla moglie e ai figli di Paolo. Il sottoscritto, che ha avuto modo di conoscere il signor Paolo nei sette anni lavorativi al fianco di Gianluca Grignani desidera solo mandare un abbraccio sentito a Gianluca e Giada e lasciare che a parlare siano le parole e la musica di “Quando ti manca il fiato”

GIANLUCA GRIGNANI QUANDO TI MANCA IL FIATO TESTO E AUDIO

Mio padre tornava la sera

Ed era forte quando era in vena

Questo lo ricordo bene

Sì, questo lo ricordo bene

Mio padre era uno dei tanti

Ma era il mio eroe quando mi sorrideva

Vivevamo ancora insieme

Questo lo ricordo bene

E poi, non ricordo più

Dopo vent’anni dalla terra dei ricordi

Mi chiamano (mi chiamano)

Spaccando in due il silenzio

Con uno squillo del telefono

Ciao sono papà

Come va Gianluca?

Ma no che non sto male

Ma quando accadrà

Tu verrai o no al mio funerale

Tu verrai o no?

Ed io non ho parlato più

Ho tenuto tutto dentro

E ho messo giù

Poi ci ho pensato su

Sì, ci ho pensato su

Ciao papà o addio papà

Io ti perdono

Le mie lacrime sono sincere

Ma c’è chi non lo farà

Tu accettala la verità

E in mezzo a chi finge cordoglio

Sarò il tuo orgoglio

Perché chi ha troppa libertà

Non ha parole

Quando fa male ma male davvero

Sono coltelli che cadon dal cielo

Fan sanguinare anche l’uomo più duro

Anche se son cresciuto da solo

A modo mio

Sì e tu sai a modo mio

Ciao papà o addio papà

Questa canzone te la canto adesso

Perché tu sappia che ti amo lo stesso

E per il resto ognuno giudichi se stesso

Questa è l’unica legge

Che conosco e rispetto

Ti ricordi quando ti dicevo

Che la vita chiede i conti al passato

Proprio quando ti manca il fiato

E chi sa la verità

Mi dica perché faccio fatica a staccare le dita

Oh, a smettere di suonare

Quando la musica è finita

È questo che devo imparare da te

Forse non volevi o me lo hai insegnato?

Non fare accordi con i ricordi

Quando ti manca il fiato