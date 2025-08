Geolier fa tripletta a Napoli: terza data allo Stadio Maradona

Geolier fa tripletta anche nel 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli: dopo il sold out del 26 e 27 giugno, arriva una terza data. Il GEOLIER STADI 2026 si arricchisce così di un nuovo appuntamento, il 28 giugno.

GEOLIER STADI 2026: arriva la terza data a Napoli

Il 2026 sarà un anno chiave per Geolier, che si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia della musica live italiana. Dopo aver già registrato il tutto esaurito per i concerti del 26 e 27 giugno al Maradona, il rapper partenopeo aggiunge una terza data nello stadio di casa: il 28 giugno.

L’annuncio è arrivato direttamente dai suoi canali social, con un video postato all’indomani dei due live all’Ippodromo di Agnano. Show che hanno alzato ulteriormente l’asticella, tra scenografie spettacolari e un pubblico in visibilio. Un altro colpo da maestro, che conferma la forza del progetto Geolier nel panorama urban nazionale.

Il primo tour negli stadi di Geolier: tutte le date

Il tour prodotto da Magellano Concerti partirà il 13 giugno 2026 da San Siro e proseguirà toccando alcuni dei principali stadi italiani, tra cui l’Olimpico di Roma e il Franco Scoglio di Messina. Il gran finale è previsto a Napoli con tre date già destinate a rimanere nella storia.

Ecco il calendario completo:

13 GIUGNO 2026 – MILANO, STADIO SAN SIRO

– MILANO, STADIO SAN SIRO 19 GIUGNO 2026 – ROMA, STADIO OLIMPICO

– ROMA, STADIO OLIMPICO 23 GIUGNO 2026 – MESSINA, STADIO FRANCO SCOGLIO

– MESSINA, STADIO FRANCO SCOGLIO 26 GIUGNO 2026 – NAPOLI, STADIO MARADONA – SOLD OUT

– NAPOLI, STADIO MARADONA – 27 GIUGNO 2026 – NAPOLI, STADIO MARADONA – SOLD OUT

– NAPOLI, STADIO MARADONA – 28 GIUGNO 2026 – NAPOLI, STADIO MARADONA – NUOVA DATA

Il 2026 e l’estate del rapper partenopeo

In attesa del debutto negli stadi, Geolier continua il suo viaggio tra le piazze italiane anche per l’estate 2025, che culminerà con il sold out già annunciato per il 27 settembre all’Arena di Verona.

Nel 2023 aveva già centrato un’impresa senza precedenti con tre sold out consecutivi al Maradona. Nel 2026, la storia si ripete, ma stavolta il contesto è ancora più ambizioso: il primo vero tour negli stadi per un artista che ha riscritto le regole del successo partendo dai quartieri di Napoli.

Foto di Vittorio Cioffi