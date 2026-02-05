5 Febbraio 2026
Tour
5 Febbraio 2026

In attesa dei live nei palazzetti, Frah Quintale annuncia le prime date del Summer Tour ’26

In scaletta, oltre ai grandi successi, anche i brani contenuti in "Amor Proprio", il nuovo album uscito lo scorso 10 ottobre

Frah Quintale Summer Tour '26
Dopo aver disegnato tutte le grafiche del tour in programma ad aprile, dipingendo a mano su grandi tele i palazzetti delle città in cui si esibirà, Frah Quintale annuncia ora le prime date del Summer Tour ’26, che lo vedrà calcare i palchi dei più importanti festival estivi italiani.

In scaletta, oltre ai grandi successi, anche i brani contenuti nel nuovo album Amor Proprio, uscito lo scorso 10 ottobre per Undamento / Warner Music Italia, che ci accompagna in un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole.

Di fatto, il disco – al cui interno troviamo anche Colapesce, Joan Thiele e Tony Boy – racconta un processo di crescita che nasce dalla consapevolezza che la vera svolta nella vita arriva solo quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi.

Da qui la ricerca di un nuovo equilibrio, il bisogno di lasciar andare e il desiderio di vivere il presente, senza farsi né schiacciare dal passato né angosciare dal futuro.

FRAH QUINTALE: LE DATE DEL TOUR

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Tour Palazzetti’26 e del Summer Tour ’26, entrambi prodotti da Live Nation.

PALAZZETTI‘26

  • 11 aprile 2026 – Terni, PalaTerni // DATA ZERO
  • 13 aprile 2026 – Milano, Unipol Forum
  • 15 aprile 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 17 aprile 2026 – Roma, Palazzo dello Sport // SOLD OUT
  • 18 aprile 2026 – Napoli, Palapartenope
  • 20 aprile 2026 – Padova, Kioene Arena
  • 21 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena

SUMMER TOUR ‘26

  • 17 luglio 2026 – Francavilla Al Mare (CH), Shock Wave Festival
  • 19 luglio 2026 – Roma, Roma Summer Fest – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
  • 22 luglio 2026 – Cosenza, Be Alternative Festival
  • 23 luglio 2026 – Catania, Villa Bellini
  • 25 luglio 2026 – Bari, Locus Festival

I biglietti sono disponibili su livenation.it e comcerto.it.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI


Cerca su A.M.I.