In attesa dei live nei palazzetti, Frah Quintale annuncia le prime date del Summer Tour ’26

Dopo aver disegnato tutte le grafiche del tour in programma ad aprile, dipingendo a mano su grandi tele i palazzetti delle città in cui si esibirà, Frah Quintale annuncia ora le prime date del Summer Tour ’26, che lo vedrà calcare i palchi dei più importanti festival estivi italiani.
In scaletta, oltre ai grandi successi, anche i brani contenuti nel nuovo album Amor Proprio, uscito lo scorso 10 ottobre per Undamento / Warner Music Italia, che ci accompagna in un viaggio emotivo tra vulnerabilità e leggerezza, tra notti insonni e giornate di sole.
Di fatto, il disco – al cui interno troviamo anche Colapesce, Joan Thiele e Tony Boy – racconta un processo di crescita che nasce dalla consapevolezza che la vera svolta nella vita arriva solo quando si impara a restare da soli e ad ascoltarsi.
Da qui la ricerca di un nuovo equilibrio, il bisogno di lasciar andare e il desiderio di vivere il presente, senza farsi né schiacciare dal passato né angosciare dal futuro.
FRAH QUINTALE: LE DATE DEL TOUR
Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del Tour Palazzetti’26 e del Summer Tour ’26, entrambi prodotti da Live Nation.
PALAZZETTI‘26
- 11 aprile 2026 – Terni, PalaTerni // DATA ZERO
- 13 aprile 2026 – Milano, Unipol Forum
- 15 aprile 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum
- 17 aprile 2026 – Roma, Palazzo dello Sport // SOLD OUT
- 18 aprile 2026 – Napoli, Palapartenope
- 20 aprile 2026 – Padova, Kioene Arena
- 21 aprile 2026 – Torino, Inalpi Arena
SUMMER TOUR ‘26
- 17 luglio 2026 – Francavilla Al Mare (CH), Shock Wave Festival
- 19 luglio 2026 – Roma, Roma Summer Fest – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
- 22 luglio 2026 – Cosenza, Be Alternative Festival
- 23 luglio 2026 – Catania, Villa Bellini
- 25 luglio 2026 – Bari, Locus Festival
I biglietti sono disponibili su livenation.it e comcerto.it.