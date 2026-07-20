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Oriana Meo
Caporedattore
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Federico Mecozzi rilegge Franco Battiato con il violino: le date di Traiettorie impercettibili

Cinque concerti tra luglio 2026 e gennaio 2027 per la rilettura strumentale del repertorio di Franco Battiato.

Tour di Oriana Meo
Federico Mecozzi, violinista e compositore, per il tour Traiettorie impercettibili dedicato a Franco Battiato
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Federico Mecozzi porta in tour nel 2026 e nel 2027 Traiettorie impercettibili, il progetto discografico e live dedicato alla musica di Franco Battiato. I concerti partiranno il 31 luglio da Polesella e proseguiranno tra festival e teatri fino all’11 gennaio 2027, quando il musicista sarà alla Sala Umberto di Roma.

Violinista, compositore e polistrumentista, da oltre diciassette anni nella formazione live di Ludovico Einaudi, Mecozzi rilegge il repertorio di Battiato attraverso violino, archi, elettronica e una struttura prevalentemente strumentale.

Federico Mecozzi concerti 2026 e 2027: le date del tour

Sono cinque le prime date annunciate per il tour di Traiettorie impercettibili. Il calendario comprende appuntamenti estivi e una successiva parte teatrale tra novembre 2026 e gennaio 2027.

FEDERICO MECOZZI · TRAIETTORIE IMPERCETTIBILI 2026-2027
Data Città Biglietti
31 lug 2026 Polesella
Giardino di Villa Morosini, Festival Tra Ville e Giardini		 Biglietti
7 ago 2026 Savignano sul Rubicone
Castello di Ribano		 Biglietti
6 nov 2026 Piangipane
Teatro Socjale		 Biglietti
19 nov 2026 Fiesole
Teatro di Fiesole		 Biglietti
11 gen 2027 Roma
Sala Umberto		 Biglietti

 

Traiettorie impercettibili: Battiato riletto senza replicarlo

Il progetto nasce con l’obiettivo di lavorare sulle composizioni di Franco Battiato senza riprodurne gli arrangiamenti originali. Le canzoni vengono scomposte e ricostruite attorno al violino, agli archi, alle tastiere e all’elettronica.

Nel concerto trovano spazio i brani presenti nel disco, alcune composizioni originali di Federico Mecozzi e altri omaggi legati ai suoi riferimenti musicali.

Il repertorio dedicato a Battiato comprende L’ombra della luce, Gli uccelli, Voglio vederti danzare, La cura, Il re del mondo, Shock in My Town, Nomadi e Invito al viaggio.

La formazione del tour di Federico Mecozzi

Sul palco Federico Mecozzi suona violino, viola e pianoforte. Con lui ci sono cinque musicisti che lo accompagnano stabilmente nei concerti:

  • Veronica Conti – violoncello
  • Anselmo Pelliccioni – violoncello e contrabbasso
  • Massimo Marches – chitarre ed elettronica
  • Stefano Zambardino – tastiere e fisarmonica
  • Tommy Graziani – percussioni

Il disco dedicato a Franco Battiato

Nel disco Traiettorie impercettibili sono presenti anche Morgan, Simone Cristicchi, Juri Camisasca e Thea Crudi.

Nella parte finale di Voglio vederti danzare compare inoltre la voce originale di Franco Battiato. L’artwork del progetto è stato realizzato da Davide Toffolo, illustratore e frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Biglietti e prevendite del tour

Il tour è organizzato da IMARTS – International Music And Arts. Le informazioni sui concerti e sulle prevendite sono disponibili sul sito ufficiale dell’organizzatore.

Foto: Ste Brovetto

All Music Italia

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