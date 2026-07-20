Federico Mecozzi porta in tour nel 2026 e nel 2027 Traiettorie impercettibili, il progetto discografico e live dedicato alla musica di Franco Battiato. I concerti partiranno il 31 luglio da Polesella e proseguiranno tra festival e teatri fino all’11 gennaio 2027, quando il musicista sarà alla Sala Umberto di Roma.

Violinista, compositore e polistrumentista, da oltre diciassette anni nella formazione live di Ludovico Einaudi, Mecozzi rilegge il repertorio di Battiato attraverso violino, archi, elettronica e una struttura prevalentemente strumentale.

Federico Mecozzi concerti 2026 e 2027: le date del tour

Sono cinque le prime date annunciate per il tour di Traiettorie impercettibili. Il calendario comprende appuntamenti estivi e una successiva parte teatrale tra novembre 2026 e gennaio 2027.

FEDERICO MECOZZI · TRAIETTORIE IMPERCETTIBILI 2026-2027 Data Città Biglietti 31 lug 2026 Polesella

Giardino di Villa Morosini, Festival Tra Ville e Giardini Biglietti 7 ago 2026 Savignano sul Rubicone

Castello di Ribano Biglietti 6 nov 2026 Piangipane

Teatro Socjale Biglietti 19 nov 2026 Fiesole

Teatro di Fiesole Biglietti 11 gen 2027 Roma

Sala Umberto Biglietti

Traiettorie impercettibili: Battiato riletto senza replicarlo

Il progetto nasce con l’obiettivo di lavorare sulle composizioni di Franco Battiato senza riprodurne gli arrangiamenti originali. Le canzoni vengono scomposte e ricostruite attorno al violino, agli archi, alle tastiere e all’elettronica.

Nel concerto trovano spazio i brani presenti nel disco, alcune composizioni originali di Federico Mecozzi e altri omaggi legati ai suoi riferimenti musicali.

Il repertorio dedicato a Battiato comprende L’ombra della luce, Gli uccelli, Voglio vederti danzare, La cura, Il re del mondo, Shock in My Town, Nomadi e Invito al viaggio.

La formazione del tour di Federico Mecozzi

Sul palco Federico Mecozzi suona violino, viola e pianoforte. Con lui ci sono cinque musicisti che lo accompagnano stabilmente nei concerti:

Veronica Conti – violoncello

– violoncello Anselmo Pelliccioni – violoncello e contrabbasso

– violoncello e contrabbasso Massimo Marches – chitarre ed elettronica

– chitarre ed elettronica Stefano Zambardino – tastiere e fisarmonica

– tastiere e fisarmonica Tommy Graziani – percussioni

Il disco dedicato a Franco Battiato

Nel disco Traiettorie impercettibili sono presenti anche Morgan, Simone Cristicchi, Juri Camisasca e Thea Crudi.

Nella parte finale di Voglio vederti danzare compare inoltre la voce originale di Franco Battiato. L’artwork del progetto è stato realizzato da Davide Toffolo, illustratore e frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Biglietti e prevendite del tour

Il tour è organizzato da IMARTS – International Music And Arts. Le informazioni sui concerti e sulle prevendite sono disponibili sul sito ufficiale dell’organizzatore.

Foto: Ste Brovetto