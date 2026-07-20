Federico Mecozzi porta in tour nel 2026 e nel 2027 Traiettorie impercettibili, il progetto discografico e live dedicato alla musica di Franco Battiato. I concerti partiranno il 31 luglio da Polesella e proseguiranno tra festival e teatri fino all’11 gennaio 2027, quando il musicista sarà alla Sala Umberto di Roma.
Violinista, compositore e polistrumentista, da oltre diciassette anni nella formazione live di Ludovico Einaudi, Mecozzi rilegge il repertorio di Battiato attraverso violino, archi, elettronica e una struttura prevalentemente strumentale.
Federico Mecozzi concerti 2026 e 2027: le date del tour
Sono cinque le prime date annunciate per il tour di Traiettorie impercettibili. Il calendario comprende appuntamenti estivi e una successiva parte teatrale tra novembre 2026 e gennaio 2027.
|Data
|Città
|Biglietti
|31 lug 2026
|Polesella
Giardino di Villa Morosini, Festival Tra Ville e Giardini
|Biglietti
|7 ago 2026
|Savignano sul Rubicone
Castello di Ribano
|Biglietti
|6 nov 2026
|Piangipane
Teatro Socjale
|Biglietti
|19 nov 2026
|Fiesole
Teatro di Fiesole
|Biglietti
|11 gen 2027
|Roma
Sala Umberto
|Biglietti
Traiettorie impercettibili: Battiato riletto senza replicarlo
Il progetto nasce con l’obiettivo di lavorare sulle composizioni di Franco Battiato senza riprodurne gli arrangiamenti originali. Le canzoni vengono scomposte e ricostruite attorno al violino, agli archi, alle tastiere e all’elettronica.
Nel concerto trovano spazio i brani presenti nel disco, alcune composizioni originali di Federico Mecozzi e altri omaggi legati ai suoi riferimenti musicali.
Il repertorio dedicato a Battiato comprende L’ombra della luce, Gli uccelli, Voglio vederti danzare, La cura, Il re del mondo, Shock in My Town, Nomadi e Invito al viaggio.
La formazione del tour di Federico Mecozzi
Sul palco Federico Mecozzi suona violino, viola e pianoforte. Con lui ci sono cinque musicisti che lo accompagnano stabilmente nei concerti:
- Veronica Conti – violoncello
- Anselmo Pelliccioni – violoncello e contrabbasso
- Massimo Marches – chitarre ed elettronica
- Stefano Zambardino – tastiere e fisarmonica
- Tommy Graziani – percussioni
Il disco dedicato a Franco Battiato
Nel disco Traiettorie impercettibili sono presenti anche Morgan, Simone Cristicchi, Juri Camisasca e Thea Crudi.
Nella parte finale di Voglio vederti danzare compare inoltre la voce originale di Franco Battiato. L’artwork del progetto è stato realizzato da Davide Toffolo, illustratore e frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti.
Biglietti e prevendite del tour
Il tour è organizzato da IMARTS – International Music And Arts. Le informazioni sui concerti e sulle prevendite sono disponibili sul sito ufficiale dell’organizzatore.
Foto: Ste Brovetto