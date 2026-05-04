Parte da Firenze il Tour Live Club 2026 di Ermal Meta: dopo la data zero, il cantautore torna nei club con una serie di concerti tra maggio e giugno, prima delle date estive. Il calendario include diverse città italiane e segna una nuova fase live legata all’album Funzioni Vitali.

Ermal Meta concerti 2026: date del tour

29 aprile 2026 – Afterlife – Perugia (data zero)

06 maggio 2026 – Teatro Cartiere Carrara – Firenze

08 maggio 2026 – Estragon – Bologna

12 maggio 2026 – Fabrique – Milano

15 maggio 2026 – Hall – Padova

18 maggio 2026 – Concordia – Venaria Reale (TO)

20 maggio 2026 – Atlantico – Roma

22 maggio 2026 – Eremo Club – Molfetta (BA)

23 maggio 2026 – Casa della Musica – Napoli

01 giugno 2026 – Girotonno – Carloforte (SU)

14 giugno 2026 – Piazza del Popolo – Floridia (SR)

17 luglio 2026 – Wake Up Festival – Mondovì (CN)

25 luglio 2026 – Arena Beniamino Gigli – Porto Recanati (MC)

03 agosto 2026 – La Versiliana Festival – Marina di Pietrasanta (LU)

08 agosto 2026 – Villa Matarazzo – Santa Maria di Castellabate (SA)

10 agosto 2026 – Estate Acrese, Anfiteatro Romano – Acri (CS)

08 settembre 2026 – Piazza Incoronazione – Luogosanto (SS)

Il nuovo tour di Ermal Meta

Il tour nei club arriva a poche settimane da Sanremo 2026, dove Ermal Meta ha presentato Stella stellina. La scelta di partire da spazi più raccolti riporta il live su una dimensione diretta, con set pensati per un contatto ravvicinato con il pubblico.

Dopo questa prima fase indoor, il calendario si sposta all’aperto tra festival e arene estive, con date distribuite lungo tutta la Penisola.

Il percorso di Ermal Meta

Negli ultimi anni Ermal Meta ha alternato produzioni discografiche e attività live, mantenendo una presenza costante tra tour e partecipazioni televisive. Il nuovo capitolo passa da Funzioni Vitali, sesto album di inediti pubblicato nel 2026.

Il progetto amplia il suo repertorio tra ballate, elettronica e richiami più internazionali, mantenendo al centro la scrittura. Tra i brani, oltre a Stella stellina, anche DeLorean e altri pezzi legati al tema del tempo e delle relazioni.

La scaletta del tour Live Club 2026

La scaletta del Tour Live Club 2026 di Ermal Meta è stata anticipata dalla data zero del 29 aprile 2026 all’Afterlife di Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia.

La setlist può subire variazioni nelle prossime date, ma offre già un’indicazione chiara sul repertorio scelto per questa fase live.

Certe cose

Ragazza Paradiso

Vietato morire

Oggi un anno fa

Spaghetti in bianco

Almeno tu

Non mi avete fatto niente

DeLorean

Io ti conosco

Levi’s 501

Il braccialetto della fortuna

Avanti

Piccola anima

Ferma gli orologi

Gravita con me / Volevo dirti / Molto bene, molto male / Nina e Sara

Umano

Il campione

Buio e luce (La Fame di Camilla)

Stella stellina

Tutto già visto

Ironica

Funzioni vitali

Droni

Mediterraneo

Dall’alba al tramonto

A parte te

Biglietti e prevendite

I biglietti per i concerti sono disponibili sui circuiti ufficiali TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Per la data di Firenze sono previste due tipologie: parterre in piedi e posti numerati in galleria.

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