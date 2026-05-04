4 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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4 Maggio 2026

Dai club ai festival: il 2026 live di Ermal Meta prende il via da Firenze

Dai club alle date estive: calendario completo dei concerti di Ermal Meta nel 2026

Tour di Oriana Meo
Ermal Meta live in concerto durante il tour 2026 nei club italiani
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Parte da Firenze il Tour Live Club 2026 di Ermal Meta: dopo la data zero, il cantautore torna nei club con una serie di concerti tra maggio e giugno, prima delle date estive. Il calendario include diverse città italiane e segna una nuova fase live legata all’album Funzioni Vitali.

Ermal Meta concerti 2026: date del tour

  • 29 aprile 2026 – Afterlife – Perugia (data zero)
  • 06 maggio 2026 – Teatro Cartiere Carrara – Firenze
  • 08 maggio 2026 – Estragon – Bologna
  • 12 maggio 2026 – Fabrique – Milano
  • 15 maggio 2026 – Hall – Padova
  • 18 maggio 2026 – Concordia – Venaria Reale (TO)
  • 20 maggio 2026 – Atlantico – Roma
  • 22 maggio 2026 – Eremo Club – Molfetta (BA)
  • 23 maggio 2026 – Casa della Musica – Napoli
  • 01 giugno 2026 – Girotonno – Carloforte (SU)
  • 14 giugno 2026 – Piazza del Popolo – Floridia (SR)
  • 17 luglio 2026 – Wake Up Festival – Mondovì (CN)
  • 25 luglio 2026 – Arena Beniamino Gigli – Porto Recanati (MC)
  • 03 agosto 2026 – La Versiliana Festival – Marina di Pietrasanta (LU)
  • 08 agosto 2026 – Villa Matarazzo – Santa Maria di Castellabate (SA)
  • 10 agosto 2026 – Estate Acrese, Anfiteatro Romano – Acri (CS)
  • 08 settembre 2026 – Piazza Incoronazione – Luogosanto (SS)

Il nuovo tour di Ermal Meta

Il tour nei club arriva a poche settimane da Sanremo 2026, dove Ermal Meta ha presentato Stella stellina. La scelta di partire da spazi più raccolti riporta il live su una dimensione diretta, con set pensati per un contatto ravvicinato con il pubblico.

Dopo questa prima fase indoor, il calendario si sposta all’aperto tra festival e arene estive, con date distribuite lungo tutta la Penisola.

Il percorso di Ermal Meta

Negli ultimi anni Ermal Meta ha alternato produzioni discografiche e attività live, mantenendo una presenza costante tra tour e partecipazioni televisive. Il nuovo capitolo passa da Funzioni Vitali, sesto album di inediti pubblicato nel 2026.

Il progetto amplia il suo repertorio tra ballate, elettronica e richiami più internazionali, mantenendo al centro la scrittura. Tra i brani, oltre a Stella stellina, anche DeLorean e altri pezzi legati al tema del tempo e delle relazioni.

La scaletta del tour Live Club 2026

La scaletta del Tour Live Club 2026 di Ermal Meta è stata anticipata dalla data zero del 29 aprile 2026 all’Afterlife di Ponte San Giovanni, in provincia di Perugia.

La setlist può subire variazioni nelle prossime date, ma offre già un’indicazione chiara sul repertorio scelto per questa fase live.

  • Certe cose
  • Ragazza Paradiso
  • Vietato morire
  • Oggi un anno fa
  • Spaghetti in bianco
  • Almeno tu
  • Non mi avete fatto niente
  • DeLorean
  • Io ti conosco
  • Levi’s 501
  • Il braccialetto della fortuna
  • Avanti
  • Piccola anima
  • Ferma gli orologi
  • Gravita con me / Volevo dirti / Molto bene, molto male / Nina e Sara
  • Umano
  • Il campione
  • Buio e luce (La Fame di Camilla)
  • Stella stellina
  • Tutto già visto
  • Ironica
  • Funzioni vitali
  • Droni
  • Mediterraneo
  • Dall’alba al tramonto
  • A parte te

Biglietti e prevendite

I biglietti per i concerti sono disponibili sui circuiti ufficiali TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Per la data di Firenze sono previste due tipologie: parterre in piedi e posti numerati in galleria.

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