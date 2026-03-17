17 Marzo 2026
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Alessandro Genovese
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17 Marzo 2026

Eiffel 65 live a Milano: al Fabrique debutta lo show Voglia di dance all night

Il gruppo dance torna sul palco con uno show rinnovato tra hit storiche, visual in intelligenza artificiale e una notte tutta da ballare.

Tour di Alessandro Genovese
Eiffel 65 concerto Milano Fabrique Voglia di dance all night
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L’11 aprile 2026 gli Eiffel 65 porteranno sul palco del Fabrique di Milano Voglia di dance all night, il nuovo show che segna il ritorno live del gruppo con uno spettacolo completamente rinnovato. La data milanese è un’anteprima speciale di un progetto che celebra oltre 25 anni di carriera della band e che unisce la loro musica a una nuova dimensione visiva costruita anche grazie all’intelligenza artificiale.

Il concerto sarà pensato come una grande notte da ballare, tra successi che hanno segnato la storia della dance internazionale e nuovi capitoli della discografia del gruppo. In scaletta non mancheranno brani simbolo come Blue (Da Ba Dee), hit multiplatino diventata un fenomeno globale, insieme ai lavori più recenti come Fare a meno di te, sequel ideale di Viaggia insieme a me.

Eiffel 65 tour 2026: le date dei concerti

  • 11 aprile 2026 – Fabrique – Milano
  • 9 maggio 2026 – Ostrava – Repubblica Ceca
  • 31 luglio 2026 – Slovacchia
  • 2 agosto 2026 – La Seyne Sur Mer – Francia
  • 26 settembre 2026 – Colonia – Germania
  • 10 ottobre 2026 – Amburgo – Germania
  • 7 novembre 2026 – Lipsia – Germania
  • 21 novembre 2026 – Vienna – Austria

Il nuovo show degli Eiffel 65

Con Voglia di dance all night, Maury e Jeffrey hanno immaginato uno spettacolo che non si limita a riproporre le hit del passato, ma che trasforma il concerto in un’esperienza condivisa con il pubblico. L’idea è quella di mettere al centro i ricordi e le emozioni legate alle loro canzoni, che negli anni sono diventate la colonna sonora di intere generazioni.

La scaletta è stata ripensata con un approccio narrativo e celebrativo: i brani storici della band vengono presentati in una versione aggiornata ma fedele all’originale, arricchiti da mashup con hit internazionali affini al sound degli Eiffel 65 e da alcune sorprese fuori repertorio.

Biglietti e prevendite

I biglietti per il concerto dell’11 aprile 2026 al Fabrique di Milano sono disponibili in prevendita online attraverso le piattaforme dedicate. Discoradio sarà il partner ufficiale.

I numeri degli Eiffel 65

Dal debutto a fine anni ’90, gli Eiffel 65 sono diventati uno dei progetti dance italiani più riconoscibili nel mondo. Il singolo Blue (Da Ba Dee) è stato certificato multiplatino e continua a essere un fenomeno intergenerazionale, utilizzato in film, campagne e reinterpretato da artisti di diversi generi.

Tra gli esempi più recenti c’è I’m Good (Blue) di David Guetta e Bebe Rexha, che ha superato i 2 miliardi di stream globali e ottenuto una nomination ai Grammy. In occasione del 25° anniversario della hit, la band ha inoltre ricevuto riconoscimenti ai Dance Music Awards e un premio speciale SIAE per lo spartito originale depositato nel 1998.

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