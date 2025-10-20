Edoardo Bennato torna nei teatri con “Sono solo canzonette Tour 2025”: tutte le date live

Edoardo Bennato tour 2025/2026.

Il cantautore è pronto a tornare dal vivo nei teatri italiani con il Sono solo canzonette Tour 2025, una nuova tournée che prenderà il via il 29 ottobre da Torino.

Dodici appuntamenti nei principali teatri italiani per ritrovare uno dei protagonisti più autentici e ribelli della musica italiana.

Edoardo Bennato, torna live con il “Sono solo canzonette Tour 2025”

Inarrestabile, iconico, sempre fedele a sé stesso. Edoardo Bennato torna sul palco con un tour teatrale che lo vedrà esibirsi in un viaggio musicale attraverso i brani che hanno segnato la storia del rock italiano, da Il gatto e la volpe a L’isola che non c’è, fino a Sono solo canzonette, disco manifesto di un artista che non ha mai smesso di dire la sua con ironia e libertà.

L’artista napoletano, definito il “pirata del rock” per la sua attitudine irriverente e la sua capacità di mescolare blues, folk e cantautorato, torna a solcare i palchi con la consueta energia e la voglia di raccontare, ancora una volta, l’Italia e i suoi paradossi attraverso la musica.

Edoardo Bennato – Sono solo canzonette Tour 2025: tutte le date

29 ottobre 2025 – Torino, Teatro Alfieri

3 novembre 2025 – Trieste, Politeama Rossetti

10 novembre 2025 – Torino, Teatro Alfieri

16 novembre 2025 – Bologna, Teatro Europauditorium

21 novembre 2025 – Mantova, PalaUnical

24 novembre 2025 – Milano, Teatro Arcimboldi

3 dicembre 2025 – Brescia, Teatro Dis_Play (Brixia Forum)

5 dicembre 2025 – Bassano del Grappa, CPM Arena

7 dicembre 2025 – Assisi, Teatro Lyrick

13 dicembre 2025 – Cremona, Teatro Infinity 1

9 gennaio 2026 – Milano, Teatro Arcimboldi

15 febbraio 2026 – Bologna, Teatro Europauditorium

