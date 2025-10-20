20 Ottobre 2025
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
20 Ottobre 2025

Edoardo Bennato torna nei teatri con “Sono solo canzonette Tour 2025”: tutte le date live

Dodici concerti nei principali teatri italiani per il pirata del rock

Tour di All Music Italia
Edoardo Bennato durante il Sono solo canzonette Tour 2025 nei teatri italiani
Condividi su:

Edoardo Bennato tour 2025/2026.

Il cantautore è pronto a tornare dal vivo nei teatri italiani con il Sono solo canzonette Tour 2025, una nuova tournée che prenderà il via il 29 ottobre da Torino.

Dodici appuntamenti nei principali teatri italiani per ritrovare uno dei protagonisti più autentici e ribelli della musica italiana.

Edoardo Bennato, torna live con il “Sono solo canzonette Tour 2025”

Inarrestabile, iconico, sempre fedele a sé stesso. Edoardo Bennato torna sul palco con un tour teatrale che lo vedrà esibirsi in un viaggio musicale attraverso i brani che hanno segnato la storia del rock italiano, da Il gatto e la volpe a L’isola che non c’è, fino a Sono solo canzonette, disco manifesto di un artista che non ha mai smesso di dire la sua con ironia e libertà.

L’artista napoletano, definito il “pirata del rock” per la sua attitudine irriverente e la sua capacità di mescolare blues, folk e cantautorato, torna a solcare i palchi con la consueta energia e la voglia di raccontare, ancora una volta, l’Italia e i suoi paradossi attraverso la musica.

Edoardo Bennato – Sono solo canzonette Tour 2025: tutte le date

  • 29 ottobre 2025 – Torino, Teatro Alfieri
  • 3 novembre 2025 – Trieste, Politeama Rossetti
  • 10 novembre 2025 – Torino, Teatro Alfieri
  • 16 novembre 2025 – Bologna, Teatro Europauditorium
  • 21 novembre 2025 – Mantova, PalaUnical
  • 24 novembre 2025 – Milano, Teatro Arcimboldi
  • 3 dicembre 2025 – Brescia, Teatro Dis_Play (Brixia Forum)
  • 5 dicembre 2025 – Bassano del Grappa, CPM Arena
  • 7 dicembre 2025 – Assisi, Teatro Lyrick
  • 13 dicembre 2025 – Cremona, Teatro Infinity 1
  • 9 gennaio 2026 – Milano, Teatro Arcimboldi
  • 15 febbraio 2026 – Bologna, Teatro Europauditorium

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram
qui.

All Music Italia

Articoli più letti

pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 17 ottobre 2025: Angelina Mango, Irama, Leon Faun, trigno... chi convince e chi no
Angelina Mango ioeio 2

Angelina Mango, testo e significato di "ioeio", quinto brano contenuto nell'album "caramé"
Irama: testo e significato di Tutto Tranne Questo 3

Irama: testo e significato di "Tutto Tranne Questo", 5° traccia dell'album "Antologia della Vita e della Morte"
Amici 25 pagelle quarta puntata 19 ottobre 4

Amici 2025, le pagelle della quarta puntata: il riscatto di Gard e l'abisso di Michelle
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
angelina mango caramé testo 7

Angelina Mango, testo e significato di "caramé", l'intro dell'album omonimo
Angelina Mango Caramé recensione del nuovo album 8

Angelina Mango, la musica come terapia e l'abbraccio della gente per rinascere. La recensione
In copertina Irama. Testo e significato di Polvere, brano contenuto nell'album Antologia della Vita e della Morte 9

Irama: testo e significato di "Mi Mancherai Moltissimo", 7° traccia dell'album "Antologia della Vita e della Morte"
Angelina Mango ci siamo persi la fine 10

Angelina Mango, testo e significato di "ci siamo persi la fine", undicesimo brano contenuto nell'album "caramé"

Cerca su A.M.I.