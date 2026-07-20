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Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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De.Stradis porta Appartengo al mare in tour, con un set all’alba a Rossano

Il calendario dei concerti 2026 di De.Stradis tra festival, club e un set all’alba a Rossano Calabro.

Tour di Oriana Meo
De.Stradis nella foto ufficiale del tour 2026
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De.Stradis prosegue nell’estate 2026 con i concerti del tour Hai fatto un tour nel 2000 mai – Summer Edition. Il calendario conta dieci date tra festival, club e rassegne, con quattro nuovi appuntamenti a Rossano Calabro, Novoli, Guagnano e Livorno.

Il tour porta dal vivo Appartengo al mare, disco d’esordio del cantautore pugliese pubblicato il 9 gennaio 2026. Tra le tappe spicca il set all’alba del 2 agosto a Rossano Calabro, nell’ambito di Nessun Dorma.

De.Stradis concerti 2026: le date del tour estivo

Il calendario di Hai fatto un tour nel 2000 mai – Summer Edition parte il 20 luglio da Russi e prosegue fino al concerto del 1° settembre al Surfer Joe di Livorno.

De.Stradis · Hai fatto un tour nel 2000 mai – Summer Edition 2026
Data Città Biglietti
20 lug 2026 Russi
Al Calar del Sol		 Info evento
27 lug 2026 Torre Santa Susanna
Bembe Music Fest		 Info evento
2 ago 2026 Rossano Calabro
Nessun Dorma, set all’alba		 Info evento
5 ago 2026 Piazza Armerina
Mosaico Festival		 Info evento
6 ago 2026 Ragusa
Antico Mercato		 Info evento
7 ago 2026 Ravanusa
Saraceno Fest		 Info evento
8 ago 2026 Santa Croce Camerina
Suq		 Info evento
18 ago 2026 Novoli
Morgana – Metanoia Festival		 Info evento
22 ago 2026 Guagnano
Arci Rubik		 Info evento
1 set 2026 Livorno
Surfer Joe		 Info evento

 

Appartengo al mare dal vivo

Il tour prende il nome da una domanda ironica sulla dimensione live e accompagna la pubblicazione del primo album di De.Stradis. Il disco comprende undici tracce e alterna scrittura cantautorale, R&B, soul, jazz, pop ed elementi elettronici.

Dal progetto sono stati estratti Un Vortice, Tu somigli, Cit. con Nico Arezzo e la title track Appartengo al mare.

La lavorazione del disco è nata durante un periodo trascorso soprattutto in Puglia. Il rapporto con il mare e con il nuoto è diventato parte del processo creativo, insieme all’osservazione delle persone e delle relazioni della comunità che circonda il cantautore.

Il percorso musicale di De.Stradis

Vincenzo Destradis, in arte De.Stradis, si è formato al Conservatorio di Bologna e ha maturato esperienza dal vivo in Italia e in Europa, sia come solista sia con le formazioni Westfalia e Mangroovia.

Da oltre dieci anni collabora con il musicista e produttore Filippo Bubbico. Nel 2023 ha pubblicato l’EP Duale, mentre nel 2024 è entrato tra gli otto finalisti di Musicultura con Quadri d’autore, ottenendo il premio del pubblico e quello per la migliore performance durante le audizioni.

Foto: Lucia Adele Nanni

All Music Italia

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