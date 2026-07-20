De.Stradis prosegue nell’estate 2026 con i concerti del tour Hai fatto un tour nel 2000 mai – Summer Edition. Il calendario conta dieci date tra festival, club e rassegne, con quattro nuovi appuntamenti a Rossano Calabro, Novoli, Guagnano e Livorno.
Il tour porta dal vivo Appartengo al mare, disco d’esordio del cantautore pugliese pubblicato il 9 gennaio 2026. Tra le tappe spicca il set all’alba del 2 agosto a Rossano Calabro, nell’ambito di Nessun Dorma.
De.Stradis concerti 2026: le date del tour estivo
Il calendario di Hai fatto un tour nel 2000 mai – Summer Edition parte il 20 luglio da Russi e prosegue fino al concerto del 1° settembre al Surfer Joe di Livorno.
|Data
|Città
|Biglietti
|20 lug 2026
|Russi
Al Calar del Sol
|Info evento
|27 lug 2026
|Torre Santa Susanna
Bembe Music Fest
|Info evento
|2 ago 2026
|Rossano Calabro
Nessun Dorma, set all’alba
|Info evento
|5 ago 2026
|Piazza Armerina
Mosaico Festival
|Info evento
|6 ago 2026
|Ragusa
Antico Mercato
|Info evento
|7 ago 2026
|Ravanusa
Saraceno Fest
|Info evento
|8 ago 2026
|Santa Croce Camerina
Suq
|Info evento
|18 ago 2026
|Novoli
Morgana – Metanoia Festival
|Info evento
|22 ago 2026
|Guagnano
Arci Rubik
|Info evento
|1 set 2026
|Livorno
Surfer Joe
|Info evento
Appartengo al mare dal vivo
Il tour prende il nome da una domanda ironica sulla dimensione live e accompagna la pubblicazione del primo album di De.Stradis. Il disco comprende undici tracce e alterna scrittura cantautorale, R&B, soul, jazz, pop ed elementi elettronici.
Dal progetto sono stati estratti Un Vortice, Tu somigli, Cit. con Nico Arezzo e la title track Appartengo al mare.
La lavorazione del disco è nata durante un periodo trascorso soprattutto in Puglia. Il rapporto con il mare e con il nuoto è diventato parte del processo creativo, insieme all’osservazione delle persone e delle relazioni della comunità che circonda il cantautore.
Il percorso musicale di De.Stradis
Vincenzo Destradis, in arte De.Stradis, si è formato al Conservatorio di Bologna e ha maturato esperienza dal vivo in Italia e in Europa, sia come solista sia con le formazioni Westfalia e Mangroovia.
Da oltre dieci anni collabora con il musicista e produttore Filippo Bubbico. Nel 2023 ha pubblicato l’EP Duale, mentre nel 2024 è entrato tra gli otto finalisti di Musicultura con Quadri d’autore, ottenendo il premio del pubblico e quello per la migliore performance durante le audizioni.
Foto: Lucia Adele Nanni