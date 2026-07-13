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Oriana Meo
Caporedattore
Tour
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Dopo il Folkedelic Tour, Davide Van De Sfroos torna nei teatri con la Folkestra

Da novembre il cantautore comasco torna nei teatri con la Folkestra dopo il Folkedelic Tour estivo: tredici concerti tra Italia e Svizzera fino ad aprile 2027.

Tour di Oriana Meo
Davide Van De Sfroos annuncia il tour teatrale Folkestra 2026-2027
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Davide Van De Sfroos torna nei teatri con una nuova serie di concerti. Dopo gli appuntamenti estivi del Folkedelic Tour, il cantautore comasco riprenderà il progetto Davide Van De Sfroos & Folkestra, che da novembre 2026 ad aprile 2027 farà tappa in tredici città italiane e in Svizzera. I biglietti saranno disponibili dalle ore 12:00 di martedì 14 luglio su TicketOne.

La nuova tournée arriva dopo la prima parte del tour teatrale, che tra gennaio e aprile aveva registrato una lunga serie di sold out. Sul palco, insieme agli storici musicisti dell’artista, tornerà la Folkestra, un’orchestra di tredici elementi che accompagnerà una selezione di ballate e dei brani più rappresentativi del repertorio di Davide Van De Sfroos.

Davide Van De Sfroos concerti 2026-2027: tutte le date della Folkestra

Davide Van De Sfroos · Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026-2027
Data Città Biglietti
20 novembre 2026 Lecco
Teatro della Società		 Biglietti
2 dicembre 2026 Gallarate
Teatro Condominio		 Biglietti
12 dicembre 2026 Sondrio
Teatro Sociale		 Biglietti
19 gennaio 2027 Milano
Teatro Lirico Giorgio Gaber		 Biglietti
23 gennaio 2027 Venaria Reale
Teatro della Concordia		 Biglietti
30 gennaio 2027 Parma
Auditorium Paganini		 Biglietti
6 febbraio 2027 Genova
Teatro Verdi		 Biglietti
13 febbraio 2027 Asti
Teatro Alfieri		 Biglietti
20 febbraio 2027 Brescia
Teatro Clerici		 Biglietti
27 febbraio 2027 Locarno
Palexpo Fevi		 Biglietti
12 marzo 2027 Gorgonzola
Sala Argentia		 Biglietti
20 marzo 2027 Legnano
Cinema Teatro Galleria		 Biglietti
17 aprile 2027 Conegliano
Teatro Accademia		 Biglietti
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Il ritorno di Davide Van De Sfroos con la Folkestra

La tournée riporta sul palco il progetto che affianca la band di Davide Van De Sfroos a una formazione orchestrale di tredici elementi. La Folkestra darà una nuova veste alle ballate e ai brani più conosciuti del repertorio, unendo sonorità folk e arrangiamenti orchestrali.

Il nuovo calendario segue il Folkedelic Tour, che tra giugno e agosto porta il cantautore sui palchi all’aperto. Il ritorno nei teatri riprende invece la formula già proposta tra gennaio e aprile 2026, quando la prima parte del progetto aveva registrato diversi sold out.

Il percorso artistico di Davide Van De Sfroos

Davide Van De Sfroos, nome d’arte di Davide Bernasconi, ha costruito il proprio repertorio mescolando folk rock, country, reggae e suggestioni celtiche. Nei testi alterna italiano e dialetto della Tremezzina, territorio del lago di Como dal quale provengono molti dei luoghi e dei personaggi delle sue canzoni.

Dopo l’esordio con i De Sfroos, ha pubblicato album come Brèva & Tivàn, Akuaduulza, Pica! e Yanez. Con Yanez ha partecipato al Festival di Sanremo 2011, chiudendo al quarto posto.

Tra i lavori più recenti figura Van De Best, raccolta pubblicata da BMG/MyNina per i venticinque anni della carriera solista, con 49 brani del repertorio reincisi.

Biglietti e prevendite del tour con la Folkestra

I biglietti per le nuove date di Davide Van De Sfroos & Folkestra saranno disponibili su TicketOne dalle ore 12:00 di martedì 14 luglio 2026. Il tour è prodotto e organizzato da MyNina.

Foto: Francesco Consolini

All Music Italia

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