Davide Van De Sfroos allarga il suo Folkedelic Tour con tre nuovi appuntamenti estivi. Alle date già annunciate si aggiungono il 16 luglio all’Alpàa Festival di Varallo (VC), il 19 luglio al Lagorai D’InCanto di Castel Ivano – Loc. Monte Lefre (TN) e il 1° agosto al Raiffeisen Alpine Lounge di San Bernardino, in Svizzera.

Il calendario sale così a sei tappe, che attraversano Lombardia, Trentino e oltre confine. Il tour porta dal vivo il dialogo tra radici folk e nuove sonorità che caratterizza il repertorio del cantautore comasco, con i racconti e i personaggi della Tremezzina che da sempre popolano i suoi dischi. Arriva dopo la tournée teatrale con la Folkestra, che ha collezionato diversi sold out nei teatri del Nord Italia.

Davide Van De Sfroos al Lake Sound Park di Cernobbio: la data del 12 luglio

Tra gli appuntamenti spicca quello del 12 luglio al Lake Sound Park, negli spazi di Villa Erba (Ex Galoppatoio) a Cernobbio (CO). Per Van De Sfroos non è una tappa come le altre: il legame con il festival risale alla prima edizione e si è consolidato negli anni, fino a renderlo uno dei concerti più attesi del calendario sul lago di Como, il territorio da cui arrivano la sua lingua e le sue storie.

Folkedelic Tour 2026: tutte le date del tour

Questo il calendario aggiornato del Folkedelic Tour:

Data Città Venue 27 giugno Bergamo Lazzaretto 4 luglio Bormio (SO) Pentagono 12 luglio Cernobbio (CO) Lake Sound Park – Villa Erba 16 luglio Varallo (VC) Alpàa Festival (nuova data) 19 luglio Castel Ivano (TN) Lagorai D’InCanto – Loc. Monte Lefre (nuova data) 1° agosto San Bernardino (Svizzera) Raiffeisen Alpine Lounge (nuova data)

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Folkedelic Tour: lo spettacolo estivo di Davide Van De Sfroos

Dopo la dimensione teatrale con la Folkestra, Van De Sfroos torna agli spazi all’aperto con uno spettacolo rinnovato, costruito per i palchi estivi. Il repertorio mescola tradizione lariana, suggestioni celtiche, country, reggae e rock, con i testi che alternano italiano e il dialetto della Tremezzina. Un percorso solista che attraversa dischi come Akuaduulza, Pica! e Yanez, quest’ultimo legato al quarto posto al Festival di Sanremo del 2011. L’ultimo lavoro è Van De Best (BMG/MyNina), raccolta dei 25 anni di carriera solista con 49 brani reincisi.