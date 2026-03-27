Dargen D’Amico riparte dai live: un tour tra estate e… Milano in autunno

Dargen D’Amico torna dal vivo con il nuovo tour 2026, una serie di concerti tra estate e autunno che accompagneranno l’uscita del nuovo album Doppia Mozzarella. Dopo il passaggio al Festival di Sanremo, l’artista riparte dai live portando sul palco il nuovo progetto, con date in tutta Italia fino al gran finale di Milano.

DARGEN D’AMICO TOUR 2026: LE DATE DEI CONCERTI

19 giugno 2026 – Sguardi Live – Rivoli (TO)

20 giugno 2026 – Piazza Andrea Costa – Cesenatico (FC)

4 luglio 2026 – Valdichiana Designer Village – Foiano della Chiana (AR)

22 luglio 2026 – FestambienteSud – Martina Franca (TA)

24 luglio 2026 – La Festa Del Mare – Mola di Bari (BA)

25 luglio 2026 – Piazza Quintino Sella – Iglesias (CI)

9 settembre 2026 – Reggio Live Fest – Reggio Calabria

12 settembre 2026 – Monte Food Festival – Monticelli Terme (PR)

1 ottobre 2026 – Alcatraz – Milano

IL NUOVO TOUR DI DARGEN D’AMICO

Il tour 2026 di Dargen D’Amico arriva dopo un periodo intenso tra musica e televisione, e si lega direttamente al nuovo album Doppia Mozzarella, pubblicato per Universal Music Italia. Un progetto che prosegue il percorso dell’artista tra pop, rap e scrittura d’autore, con uno sguardo attento all’attualità e al linguaggio contemporaneo.

Nei live spazio anche a AI AI, brano che conferma il suo stile tra ironia e riflessione, e che anticipa un disco costruito nell’arco di due anni, tra sonorità lo-fi, folk ed elettroniche.

BIGLIETTI E PREVENDITE

I biglietti per il tour di Dargen D’Amico sono disponibili sui principali circuiti di vendita online e sul sito ufficiale dell’organizzatore.

I NUMERI DI DARGEN D’AMICO

Nel corso della sua carriera, Dargen D’Amico ha pubblicato undici album, contribuendo in modo significativo allo sviluppo dell’hip hop italiano. Brani come Dove Si Balla (7 dischi di platino) e Onda Alta (platino) hanno consolidato il suo successo anche a livello mainstream, mentre la vittoria al Premio Amnesty International Italia 2025 ha evidenziato il valore dei suoi testi.

Parallelamente alla musica, ha ampliato la sua presenza mediatica come giudice di X Factor e con il podcast “Tolomeo – Le impronte che lasciamo”.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.