27 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
27 Marzo 2026

Dargen D’Amico riparte dai live: un tour tra estate e… Milano in autunno

Dopo Sanremo e il nuovo album, Dargen torna dal vivo con una serie di date in tutta Italia

Tour di Oriana Meo
Dargen D’Amico tour 2026 date concerti
Condividi su:

Dargen D’Amico torna dal vivo con il nuovo tour 2026, una serie di concerti tra estate e autunno che accompagneranno l’uscita del nuovo album Doppia Mozzarella. Dopo il passaggio al Festival di Sanremo, l’artista riparte dai live portando sul palco il nuovo progetto, con date in tutta Italia fino al gran finale di Milano.

DARGEN D’AMICO TOUR 2026: LE DATE DEI CONCERTI

  • 19 giugno 2026 – Sguardi Live – Rivoli (TO)
  • 20 giugno 2026 – Piazza Andrea Costa – Cesenatico (FC)
  • 4 luglio 2026 – Valdichiana Designer Village – Foiano della Chiana (AR)
  • 22 luglio 2026 – FestambienteSud – Martina Franca (TA)
  • 24 luglio 2026 – La Festa Del Mare – Mola di Bari (BA)
  • 25 luglio 2026 – Piazza Quintino Sella – Iglesias (CI)
  • 9 settembre 2026 – Reggio Live Fest – Reggio Calabria
  • 12 settembre 2026 – Monte Food Festival – Monticelli Terme (PR)
  • 1 ottobre 2026 – Alcatraz – Milano

IL NUOVO TOUR DI DARGEN D’AMICO

Il tour 2026 di Dargen D’Amico arriva dopo un periodo intenso tra musica e televisione, e si lega direttamente al nuovo album Doppia Mozzarella, pubblicato per Universal Music Italia. Un progetto che prosegue il percorso dell’artista tra pop, rap e scrittura d’autore, con uno sguardo attento all’attualità e al linguaggio contemporaneo.

Nei live spazio anche a AI AI, brano che conferma il suo stile tra ironia e riflessione, e che anticipa un disco costruito nell’arco di due anni, tra sonorità lo-fi, folk ed elettroniche.

BIGLIETTI E PREVENDITE

I biglietti per il tour di Dargen D’Amico sono disponibili sui principali circuiti di vendita online e sul sito ufficiale dell’organizzatore.

I NUMERI DI DARGEN D’AMICO

Nel corso della sua carriera, Dargen D’Amico ha pubblicato undici album, contribuendo in modo significativo allo sviluppo dell’hip hop italiano. Brani come Dove Si Balla (7 dischi di platino) e Onda Alta (platino) hanno consolidato il suo successo anche a livello mainstream, mentre la vittoria al Premio Amnesty International Italia 2025 ha evidenziato il valore dei suoi testi.

Parallelamente alla musica, ha ampliato la sua presenza mediatica come giudice di X Factor e con il podcast “Tolomeo – Le impronte che lasciamo”.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.

All Music Italia

Articoli più letti

Serena Brancale Al mio paese testo significato Levante Delia 1

Serena Brancale chiama Levante e Delia: “Al mio paese” è molto più di una collaborazione
La scaletta ufficiale della seconda puntata di Canzonissima 2026 2

Canzonissima 2026 seconda puntata: la scaletta ufficiale con tutti gli abbinamenti
New Music Friday 27 marzo: singoli più attesi settimana 13/2026 3

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 27 marzo 2026
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 4

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 5

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
diniche-1mnext-primo-maggio-roma.jpg 6

Primo Maggio Roma, ecco i 120 artisti selezionati per 1MNEXT 2026
Wax in una scena del video di "Favola a metà" mentre bacia un ragazzo 7

Wax e il bacio che fa discutere: siamo sicuri che questa sia la provocazione di cui abbiamo bisogno?
Madame in una foto promozionale per l'album "DISINCANTO". Ok è il nuovo singolo 8

Madame, "OK": l'incapacità di dire di no e l'accondiscendenza che diventa una gabbia
Blanco ed Elisa insieme per il singolo Ricordi 9

Blanco annuncia "Ricordi" con Elisa, nuovo estratto da Ma'
Damiano David The First Time testo significato traduzione 10

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"

Cerca su A.M.I.