In attesa di “1998” Coez annuncia il tour nei palasport

COEZ tour 2025. Il cantautore torna a esibirsi dal vivo nei palazzetti italiani con un nuovo tour autunnale, in partenza da novembre, dopo aver conquistato Londra con tre date sold out tra club storici e pubblico internazionale.

L’artista porterà sul palco i brani del nuovo album 1998, in uscita il prossimo 13 giugno e già disponibile in pre-order.

Dal successo a Londra al ritorno nei palazzetti: Coez annuncia il tour autunnale

L’1, 2 e 3 giugno Coez ha fatto tappa a Londra per tre live esclusivi al Dingwalls, al Jazz Cafè e al The Dublin Castle, presentando in anteprima alcuni brani inediti. Adesso, con l’album 1998 alle porte, l’artista annuncia il tour nei palasport italiani prodotto da Vivo Concerti.

I concerti si terranno nei principali palazzetti d’Italia, da Ancona a Firenze, tra novembre e dicembre, per una nuova serie di appuntamenti live.

Il nuovo album 1998 : tra ispirazione anni ’90 e introspezione

1998 rappresenta un viaggio musicale nei ricordi e nelle sonorità degli anni ’90. Un progetto intimo, malinconico e coerente con lo stile cantautorale di Coez, capace di unire influenze pop e urban in una scrittura personale e diretta. Il disco sarà disponibile in diverse edizioni: CD standard, CD autografato, vinile nero, vinile giallo autografato e versione deluxe numerata con cover alternativa.

Al suo interno i brani già noti Mal di te e Ti manca l’aria, oltre a nuovi inediti che Coez ha cominciato a far ascoltare al pubblico londinese.

1998 Tour Palasport : tutte le date di coez

Ecco il calendario del nuovo tour nei palazzetti italiani:

12 novembre 2025 – Ancona @ Palaprometeo

– Ancona @ Palaprometeo 14 novembre 2025 – Roma @ Palazzo dello Sport

– Roma @ Palazzo dello Sport 20 novembre 2025 – Napoli @ Palapartenope

– Napoli @ Palapartenope 22 novembre 2025 – Bari @ Palaflorio

– Bari @ Palaflorio 29 novembre 2025 – Torino @ Inalpi Arena

– Torino @ Inalpi Arena 1 dicembre 2025 – Milano @ Unipol Forum

– Milano @ Unipol Forum 6 dicembre 2025 – Firenze @ Mandela Forum

