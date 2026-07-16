C’mon Tigre portano il Tour Estivo 2026 in cinque concerti tra luglio e settembre. Le date toccano L’Aquila, Modena, Gualtieri, Lamezia Terme e Firenze, dove il calendario si chiuderà il 13 settembre al Firenze Jazz Festival.

La prossima tappa annunciata è quella del 18 luglio al Modena Jazz Open. Il tour accompagna la fase che precede il nuovo progetto discografico del collettivo, previsto nell’autunno 2026.

C’mon Tigre concerti 2026: le date del tour estivo

C’MON TIGRE · TOUR ESTIVO 2026 Data Città Biglietti 11 lug 2026 L’Aquila

Orbeat Festival data passata 18 lug 2026 Modena

Jazz Open 19 lug 2026 Gualtieri (RE)

Teatro Sociale 11 ago 2026 Lamezia Terme (CZ)

Color Fest 13 set 2026 Firenze

Firenze Jazz Festival

Il tour estivo e il nuovo album dei C’mon Tigre

Il repertorio dei concerti comprende i singoli pubblicati negli ultimi mesi: K//A\K//A, Driver Idle con Perry Maysun, Vanta e Ceiling Drip Gospel, realizzato con Tyto.

I quattro brani entreranno nel prossimo progetto discografico dei C’mon Tigre, la cui pubblicazione è prevista per l’autunno del 2026.

Lo spettacolo alterna passaggi più raccolti a sezioni costruite intorno all’elettronica e al clubbing. Il suono del collettivo continua a muoversi tra afrobeat, funk, jazz e influenze tribali, con la componente visiva integrata nella performance.

Da Habitat ai nuovi singoli

Attivi dal 2014, i C’mon Tigre sono il nucleo creativo di un collettivo composto da musicisti e artisti visivi. Nel novembre 2023 hanno pubblicato l’album Habitat.

Nel dicembre 2024 il progetto ha assunto temporaneamente il nome C’mon Tigre – Instrumental Ensemble per la pubblicazione di Soundtrack For Imaginary Movie Vol. 1, album costruito come colonna sonora di film immaginari.

Biglietti e prevendite

Nel materiale diffuso non sono indicati i circuiti di vendita, i prezzi o le modalità di accesso alle singole date del Tour Estivo 2026.