C’mon Tigre portano il Tour Estivo 2026 in cinque concerti tra luglio e settembre. Le date toccano L’Aquila, Modena, Gualtieri, Lamezia Terme e Firenze, dove il calendario si chiuderà il 13 settembre al Firenze Jazz Festival.
La prossima tappa annunciata è quella del 18 luglio al Modena Jazz Open. Il tour accompagna la fase che precede il nuovo progetto discografico del collettivo, previsto nell’autunno 2026.
C’mon Tigre concerti 2026: le date del tour estivo
|Data
|Città
|Biglietti
|11 lug 2026
|L’Aquila
Orbeat Festival
|data passata
|18 lug 2026
|Modena
Jazz Open
|19 lug 2026
|Gualtieri (RE)
Teatro Sociale
|11 ago 2026
|Lamezia Terme (CZ)
Color Fest
|13 set 2026
|Firenze
Firenze Jazz Festival
Il tour estivo e il nuovo album dei C’mon Tigre
Il repertorio dei concerti comprende i singoli pubblicati negli ultimi mesi: K//A\K//A, Driver Idle con Perry Maysun, Vanta e Ceiling Drip Gospel, realizzato con Tyto.
I quattro brani entreranno nel prossimo progetto discografico dei C’mon Tigre, la cui pubblicazione è prevista per l’autunno del 2026.
Lo spettacolo alterna passaggi più raccolti a sezioni costruite intorno all’elettronica e al clubbing. Il suono del collettivo continua a muoversi tra afrobeat, funk, jazz e influenze tribali, con la componente visiva integrata nella performance.
Da Habitat ai nuovi singoli
Attivi dal 2014, i C’mon Tigre sono il nucleo creativo di un collettivo composto da musicisti e artisti visivi. Nel novembre 2023 hanno pubblicato l’album Habitat.
Nel dicembre 2024 il progetto ha assunto temporaneamente il nome C’mon Tigre – Instrumental Ensemble per la pubblicazione di Soundtrack For Imaginary Movie Vol. 1, album costruito come colonna sonora di film immaginari.
Biglietti e prevendite
Nel materiale diffuso non sono indicati i circuiti di vendita, i prezzi o le modalità di accesso alle singole date del Tour Estivo 2026.