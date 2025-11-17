Biagio Antonacci torna live con “UNPLUGGED 2026”: quaranta concerti acustici in quattro luoghi simbolo dell’Italia

L’estate 2026 avrà un unico filo conduttore: la dimensione acustica di Biagio Antonacci, che torna sul palco con UNPLUGGED 2026, un progetto pensato per valorizzare alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro paese tra arte, storia e architettura. Un formato intimo e immersivo che conferma l’evoluzione live del cantautore milanese.
biagio antonacci: Quattro arene per quaranta concerti
Dopo il tour del 2024, Antonacci sceglie una nuova forma di residenza itinerante: quaranta date distribuite in quattro scenari d’eccezione, con una dimensione musicale più essenziale. Sul palco, l’artista sarà accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi, per uno spettacolo pensato su misura delle location scelte: il Teatro Greco di Tindari, l’Anfiteatro Romano di Lucera, l’Anfiteatro del Vittoriale e il Teatro Grande di Pompei.
“Restare più giorni nello stesso luogo crea una comunità”
“Quando ti fermi più giorni a cantare nella stessa città finisci per sentirti davvero più a casa“, racconta Biagio Antonacci. “Si crea una piccola comunità intorno al concerto, e questo ti permette di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la cucina, l’ospitalità e la cultura del posto. Restare fermi in un luogo per più date ti fa davvero entrare in sintonia con quel posto e con la sua gente“.
I biglietti sono disponibili dalle ore 18:00 del 17 novembre.
Le date di UNPLUGGED 2026
TINDARI (ME) – TEATRO GRECO
- 3 luglio 2026
- 4 luglio 2026
- 5 luglio 2026
- 7 luglio 2026
- 8 luglio 2026
- 10 luglio 2026
- 11 luglio 2026
- 13 luglio 2026
- 17 luglio 2026
- 18 luglio 2026
LUCERA (FG) – ANFITEATRO ROMANO
- 21 luglio 2026
- 22 luglio 2026
- 24 luglio 2026
- 25 luglio 2026
- 26 luglio 2026
- 28 luglio 2026
- 29 luglio 2026
- 31 luglio 2026
- 1 agosto 2026
- 2 agosto 2026
GARDONE RIVIERA (BS) – ANFITEATRO DEL VITTORIALE
- 4 settembre 2026
- 5 settembre 2026
- 6 settembre 2026
- 8 settembre 2026
- 9 settembre 2026
- 11 settembre 2026
- 12 settembre 2026
- 13 settembre 2026
- 15 settembre 2026
- 16 settembre 2026
POMPEI (NA) – TEATRO GRANDE
- 22 settembre 2026
- 23 settembre 2026
- 25 settembre 2026
- 26 settembre 2026
- 27 settembre 2026
- 29 settembre 2026
- 30 settembre 2026
- 2 ottobre 2026
- 3 ottobre 2026
- 4 ottobre 2026
Con UNPLUGGED 2026, Biagio Antonacci riprende l’idea di portare la musica in contesti unici, trasformando ogni tappa in un’esperienza che unisce performance e patrimonio culturale. Restare per più giorni nella stessa città gli consentirà di cambiare scaletta, proporre variazioni e vivere le location con un tempo diverso da quello delle tournée tradizionali.
