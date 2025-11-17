17 Novembre 2025
17 Novembre 2025

Biagio Antonacci torna live con “UNPLUGGED 2026”: quaranta concerti acustici in quattro luoghi simbolo dell’Italia

Un viaggio acustico tra arte, storia e paesaggi iconici: l’estate live di Biagio Antonacci

L’estate 2026 avrà un unico filo conduttore: la dimensione acustica di Biagio Antonacci, che torna sul palco con UNPLUGGED 2026, un progetto pensato per valorizzare alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro paese tra arte, storia e architettura. Un formato intimo e immersivo che conferma l’evoluzione live del cantautore milanese.

biagio antonacci: Quattro arene per quaranta concerti

Dopo il tour del 2024, Antonacci sceglie una nuova forma di residenza itinerante: quaranta date distribuite in quattro scenari d’eccezione, con una dimensione musicale più essenziale. Sul palco, l’artista sarà accompagnato dai suoi musicisti e da un quartetto d’archi, per uno spettacolo pensato su misura delle location scelte: il Teatro Greco di Tindari, l’Anfiteatro Romano di Lucera, l’Anfiteatro del Vittoriale e il Teatro Grande di Pompei.

“Restare più giorni nello stesso luogo crea una comunità”

Quando ti fermi più giorni a cantare nella stessa città finisci per sentirti davvero più a casa“, racconta Biagio Antonacci. “Si crea una piccola comunità intorno al concerto, e questo ti permette di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la cucina, l’ospitalità e la cultura del posto. Restare fermi in un luogo per più date ti fa davvero entrare in sintonia con quel posto e con la sua gente“.

I biglietti sono disponibili dalle ore 18:00 del 17 novembre.

Le date di UNPLUGGED 2026

TINDARI (ME) – TEATRO GRECO

  • 3 luglio 2026
  • 4 luglio 2026
  • 5 luglio 2026
  • 7 luglio 2026
  • 8 luglio 2026
  • 10 luglio 2026
  • 11 luglio 2026
  • 13 luglio 2026
  • 17 luglio 2026
  • 18 luglio 2026

LUCERA (FG) – ANFITEATRO ROMANO

  • 21 luglio 2026
  • 22 luglio 2026
  • 24 luglio 2026
  • 25 luglio 2026
  • 26 luglio 2026
  • 28 luglio 2026
  • 29 luglio 2026
  • 31 luglio 2026
  • 1 agosto 2026
  • 2 agosto 2026

GARDONE RIVIERA (BS) – ANFITEATRO DEL VITTORIALE

  • 4 settembre 2026
  • 5 settembre 2026
  • 6 settembre 2026
  • 8 settembre 2026
  • 9 settembre 2026
  • 11 settembre 2026
  • 12 settembre 2026
  • 13 settembre 2026
  • 15 settembre 2026
  • 16 settembre 2026

POMPEI (NA) – TEATRO GRANDE

  • 22 settembre 2026
  • 23 settembre 2026
  • 25 settembre 2026
  • 26 settembre 2026
  • 27 settembre 2026
  • 29 settembre 2026
  • 30 settembre 2026
  • 2 ottobre 2026
  • 3 ottobre 2026
  • 4 ottobre 2026

Con UNPLUGGED 2026, Biagio Antonacci riprende l’idea di portare la musica in contesti unici, trasformando ogni tappa in un’esperienza che unisce performance e patrimonio culturale. Restare per più giorni nella stessa città gli consentirà di cambiare scaletta, proporre variazioni e vivere le location con un tempo diverso da quello delle tournée tradizionali.

