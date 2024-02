Biagio Antonacci annuncia il tour estivo “Live 2024 – Funziona solo se stiamo insieme”

Biagio Antonacci è pronto a tornare dal vivo nell’estate 2024. Nelle settimane scorse aveva annunciato dieci concerti all’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera (BS) per il mese di settembre. Questi live saranno preceduti da una serie di date tra giugno e luglio.

L’estate di Biagio Antonacci si arricchisce di appuntamenti dal carattere particolare. I nuovi concerti di “Live 2024 – Funziona solo se stiamo insieme” si tengono in alcuni dei luoghi più importanti per la cultura e la storia del nostro Paese. Si tratta di un’imperdibile occasione per ascoltare dal vivo il cantautore milanese in location suggestive ed emozionanti.

L’artista si esibirà con doppi appuntamenti:

il 9 e 10 giugno 2024 allo Sferisterio di Macerata;

il 13 e 14 giugno 2024 alle Terme di Caracalla di Roma;

il 28 e 29 giugno 2024 all’Arena del Porto Antico di Genova;

il 12 e 13 luglio 2024 al Teatro Castello di Roccella Jonica;

il 18 e 19 luglio 2024 all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei;

il 26 e 27 luglio 2024 al Fossato del Castello di Barletta.

Durante questi eventi live, Biagio Antonacci presenterà al pubblico i suoi più grandi successi. La scaletta comprenderà anche i brani dell’ultimo album “L’inizio”, realizzato dopo cinque anni d’attesa e che ha raggiunto il secondo posto in classifica.

I concerti “Live 2024 – Funziona solo se stiamo insieme” sono prodotti e organizzati da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l.. I biglietti sono già disponibili sul sito di Ticketone e nelle prevendite abituali. Per le date alle Terme di Caracalla a Roma, è in vendita un Gold package che può essere acquistato sul sito di Friends & Partners.

