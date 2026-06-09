Torna AstiMusica 2026, giunto alla 29ª edizione, in programma dal 4 al 21 luglio in Piazza Alfieri ad Asti. Nel cuore del Monferrato, il festival mette in fila una line up che alterna grandi nomi italiani e internazionali, teatro, narrazione e serate revival, con artisti come OneRepublic, Morrissey, Il Volo, Giorgia, Fiorella Mannoia, Salmo, Litfiba e Pooh.

Per il terzo anno consecutivo il festival ha il suo cuore in Piazza Alfieri, trasformata per quasi tre settimane in un palcoscenico a cielo aperto. Gli spettacoli iniziano alle 21.30.

AstiMusica 2026, la line up completa

Si parte il 4 luglio con l’anteprima gratuita 80’s Never Die, la festa anni ’80 che fa da colonna sonora alla Notte Bianca di Asti. Da lì il cartellone si snoda fino al 21 luglio, tra concerti, comicità, teatro e show revival.

4 luglio – 80’s Never Die, anteprima e Notte Bianca (ingresso gratuito)

5 luglio – Enrico Brignano, “Bello di mamma!”

6 luglio – Il Volo, “World Tour 2026-2027”

7 luglio – Anastacia

8 luglio – Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor Von Frinzius, “Din Don Down”

9 luglio – OneRepublic

10 luglio – Maledetta Nostalgia (ingresso gratuito)

11 luglio – Litfiba, “Quarant’anni di 17 Re”

12 luglio – Salmo

13 luglio – Pooh, “Pooh60 – La nostra storia”

14 luglio – Fiorella Mannoia, “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”

15 luglio – Giorgia

16 luglio – Bluvertigo

17 luglio – Stefano Nazzi, “Indagini Live 2026”

18 luglio – Voglio tornare negli anni ’90 (ingresso gratuito)

21 luglio – Morrissey

I grandi nomi internazionali: OneRepublic e Morrissey

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono i due grandi nomi internazionali. Il 9 luglio arrivano gli OneRepublic, band statunitense candidata ai Grammy e da miliardi di stream, con i loro successi planetari. Il gran finale è affidato il 21 luglio a Morrissey, una delle voci più influenti del pop britannico, che ripercorre sia il repertorio dei The Smiths sia la carriera solista. Completano la parte internazionale Anastacia (7 luglio), che celebra i 25 anni di Not That Kind, e i tre tenori de Il Volo (6 luglio).

Le grandi voci italiane e il rock

Forte anche la pattuglia italiana. Il 14 luglio Fiorella Mannoia porta Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, omaggio ai 30 anni del capolavoro di De André e Fossati. Il giorno dopo, 15 luglio, tocca a Giorgia con i brani del suo ultimo album G. Sul fronte rock, l’11 luglio i Litfiba celebrano i quarant’anni di 17 Re, mentre il 13 luglio i Pooh festeggiano i sessant’anni di carriera con Pooh60. Il 12 luglio l’urban di Salmo, che porta anche Hellvisback 10 Years Later, e il 16 luglio i Bluvertigo.

Teatro, narrazione e serate gratuite

AstiMusica non è solo musica. Spazio alla comicità di Enrico Brignano (5 luglio) e di Paolo Ruffini (8 luglio), e alla narrazione di cronaca nera di Stefano Nazzi con Indagini Live 2026 (17 luglio). Diverse le serate a ingresso gratuito: l’anteprima del 4 luglio, Maledetta Nostalgia (10 luglio) e lo show dance Voglio tornare negli anni ’90 (18 luglio). Nei giorni 10, 11 e 12 luglio, sotto i portici di Piazza Alfieri, torna anche la Fiera del Disco a ingresso gratuito.

AstiMusica 2026, i biglietti

I biglietti per gli spettacoli a pagamento di AstiMusica 2026 sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

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