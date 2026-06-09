10 Giugno 2026
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
10 Giugno 2026

AstiMusica 2026: in Piazza Alfieri arrivano OneRepublic, Morrissey, Giorgia e tanti altriSottotitolo: Dal 4 al 21 luglio la 29ª edizione del festival ad Asti, tra grandi nomi internazionali, icone italiane, rock, teatro e serate gratuite. Ecco la line up e i biglietti

Dal 4 al 21 luglio la 29ª edizione del festival ad Asti, tra grandi nomi internazionali, icone italiane, rock, teatro e serate gratuite.

Tour di All Music Italia
Locandina ufficiale di AstiMusica 2026 in Piazza Alfieri ad Asti
Condividi su:

Torna AstiMusica 2026, giunto alla 29ª edizione, in programma dal 4 al 21 luglio in Piazza Alfieri ad Asti. Nel cuore del Monferrato, il festival mette in fila una line up che alterna grandi nomi italiani e internazionali, teatro, narrazione e serate revival, con artisti come OneRepublic, Morrissey, Il Volo, Giorgia, Fiorella Mannoia, Salmo, Litfiba e Pooh.

Per il terzo anno consecutivo il festival ha il suo cuore in Piazza Alfieri, trasformata per quasi tre settimane in un palcoscenico a cielo aperto. Gli spettacoli iniziano alle 21.30.

AstiMusica 2026, la line up completa

Si parte il 4 luglio con l’anteprima gratuita 80’s Never Die, la festa anni ’80 che fa da colonna sonora alla Notte Bianca di Asti. Da lì il cartellone si snoda fino al 21 luglio, tra concerti, comicità, teatro e show revival.

  • 4 luglio – 80’s Never Die, anteprima e Notte Bianca (ingresso gratuito)
  • 5 luglio – Enrico Brignano, “Bello di mamma!”
  • 6 luglio – Il Volo, “World Tour 2026-2027”
  • 7 luglio – Anastacia
  • 8 luglio – Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor Von Frinzius, “Din Don Down”
  • 9 luglio – OneRepublic
  • 10 luglio – Maledetta Nostalgia (ingresso gratuito)
  • 11 luglio – Litfiba, “Quarant’anni di 17 Re”
  • 12 luglio – Salmo
  • 13 luglio – Pooh, “Pooh60 – La nostra storia”
  • 14 luglio – Fiorella Mannoia, “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”
  • 15 luglio – Giorgia
  • 16 luglio – Bluvertigo
  • 17 luglio – Stefano Nazzi, “Indagini Live 2026”
  • 18 luglio – Voglio tornare negli anni ’90 (ingresso gratuito)
  • 21 luglio – Morrissey

I grandi nomi internazionali: OneRepublic e Morrissey

Tra gli appuntamenti più attesi ci sono i due grandi nomi internazionali. Il 9 luglio arrivano gli OneRepublic, band statunitense candidata ai Grammy e da miliardi di stream, con i loro successi planetari. Il gran finale è affidato il 21 luglio a Morrissey, una delle voci più influenti del pop britannico, che ripercorre sia il repertorio dei The Smiths sia la carriera solista. Completano la parte internazionale Anastacia (7 luglio), che celebra i 25 anni di Not That Kind, e i tre tenori de Il Volo (6 luglio).

Le grandi voci italiane e il rock

Forte anche la pattuglia italiana. Il 14 luglio Fiorella Mannoia porta Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve, omaggio ai 30 anni del capolavoro di De André e Fossati. Il giorno dopo, 15 luglio, tocca a Giorgia con i brani del suo ultimo album G. Sul fronte rock, l’11 luglio i Litfiba celebrano i quarant’anni di 17 Re, mentre il 13 luglio i Pooh festeggiano i sessant’anni di carriera con Pooh60. Il 12 luglio l’urban di Salmo, che porta anche Hellvisback 10 Years Later, e il 16 luglio i Bluvertigo.

Teatro, narrazione e serate gratuite

AstiMusica non è solo musica. Spazio alla comicità di Enrico Brignano (5 luglio) e di Paolo Ruffini (8 luglio), e alla narrazione di cronaca nera di Stefano Nazzi con Indagini Live 2026 (17 luglio). Diverse le serate a ingresso gratuito: l’anteprima del 4 luglio, Maledetta Nostalgia (10 luglio) e lo show dance Voglio tornare negli anni ’90 (18 luglio). Nei giorni 10, 11 e 12 luglio, sotto i portici di Piazza Alfieri, torna anche la Fiera del Disco a ingresso gratuito.

AstiMusica 2026, i biglietti

I biglietti per gli spettacoli a pagamento di AstiMusica 2026 sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Acquistando tramite il nostro link potremmo ricevere una piccola commissione, senza variazioni di prezzo.

All Music Italia

Articoli più letti

Tiziano Ferro canta al microfono durante il concerto a San Siro 1

Tiziano Ferro a San Siro è la rivincita di un hitmaker troppo e ingiustamente criticato
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 2

Geolier debutta a Termoli: due ore e mezza di show e una scaletta da record
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 3

Ligabue, tutte le canzoni del tour 2026 da Bibione ai palasport
Cesare Cremonini sul palco con la chitarra durante il Cremonini Live26 4

Cremonini Live26 al via dal Circo Massimo: il concerto diventa uno speciale Rai 1 con Jovanotti, Elisa e Carboni
Eros Ramazzotti in concerto durante Una storia importante World Tour negli stadi italiani 2026 5

Eros Ramazzotti a San Siro: la scaletta del concerto e gli ospiti
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 6

Max Pezzali, la scaletta del tour Stadi 2026 dopo la data zero
Locandina ufficiale di TIM Summer Hits 2026 con Carlo Conti e Andrea Delogu per le quattro serate in Piazza del Popolo a Roma. 7

TIM Summer Hits 2026 riparte da Roma con Carlo Conti e Andrea Delogu
Roma in Musica debutta nella Capitale 8

Daniele Silvestri guida Roma in Musica: sette giorni di eventi gratuiti nella Capitale
Irama durante un live in attesa del concerto allo Stadio San Siro di Milano nel 2026 9

Irama a San Siro, conto alla rovescia per il live più importante della carriera
Jovanotti e Alfa in una foto promozionale scattata da MAIKID per “Buon Vento” 10

Jovanotti e Alfa salpano insieme in “Buon Vento”: il significato della canzone

Cerca su A.M.I.