14 Marzo 2026
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14 Marzo 2026

Arisa annuncia il Summer Tour 2026 dopo Sanremo

Dopo il successo di Magica Favola a Sanremo 2026, Arisa annuncia le date del Summer Tour tra festival e teatri all’aperto.

Tour di All Music Italia
Arisa tour estate 2026 date concerti
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Arisa annuncia il Summer Tour 2026. Dopo il recente Festival di Sanremo 2026, dove ha conquistato un posto tra i cinque finalisti con Magica Favola, e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano, la cantautrice torna dal vivo con una nuova tournée estiva.

Il calendario comprenderà quattordici date in alcune delle location a cielo aperto più suggestive d’Italia e si aprirà con una data zero il 20 maggio a Civitanova Marche. I concerti accompagneranno anche l’uscita del nuovo album Foto Mosse, atteso per il 17 aprile.

Le prevendite saranno disponibili dalle ore 16:00 di oggi, venerdì 13 marzo, su Ticketone e nei punti vendita abituali, ad eccezione del concerto di Sampeyre, per cui i biglietti saranno disponibili a partire da venerdì 20 marzo.

Arisa live 2026 dopo Sanremo

Reduce da un Sanremo che l’ha riportata al centro della scena con Magica Favola, entrata anche nella Top 10 FIMI dei singoli più venduti, Arisa si prepara a riabbracciare il suo pubblico tra festival, teatri all’aperto e una nuova tournée nei teatri prevista dall’autunno.

Sul palco porterà i brani che hanno segnato il suo percorso, da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014, insieme a Magica Favola e alle canzoni inedite contenute nel nuovo album Foto Mosse.

Arisa – Live Première

20 maggio 2026 – Civitanova Marche (MC), Teatro Rossini – data zero
22 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio – SOLD OUT
29 maggio 2026 – Milano, Teatro Lirico – SOLD OUT

Arisa Summer Tour 2026: le nuove date

28 giugno 2026 – Piacenza, Palazzo Farnese
4 luglio 2026 – Bard (AO), Forte di Bard
11 luglio 2026 – Cervia (RA), Piazza Garibaldi
15 luglio 2026 – Caserta, Belvedere di San Leucio
19 luglio 2026 – Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso
30 luglio 2026 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi
2 agosto 2026 – Zafferana Etnea (CT), Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino
3 agosto 2026 – Palermo, Dream Pop Fest – Teatro Verdura
7 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), Teatro La Versiliana
8 agosto 2026 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini
21 agosto 2026 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello
29 agosto 2026 – Vicenza, Vicenza in Festival – Piazza dei Signori
4 settembre 2026 – Aquileia (UD), Piazza Patriarcato
6 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio

Arisa Live Tour 2026: le date nei teatri

Dopo la tournée estiva, Arisa tornerà sul palco anche in autunno con una serie di concerti nei principali teatri italiani.

25 novembre 2026 – Torino, Teatro Colosseo
28 novembre 2026 – Milano, Teatro Lirico
30 novembre 2026 – Firenze, Teatro Verdi
2 dicembre 2026 – Bari Bitritto, Palatour
4 dicembre 2026 – Napoli, Teatro Augusteo
7 dicembre 2026 – Roma, Teatro Brancaccio
10 dicembre 2026 – Bologna, Europauditorium
12 dicembre 2026 – Legnano (MI), Teatro Galleria
14 dicembre 2026 – Padova, Gran Teatro Geox
16 dicembre 2026 – Brescia, Teatro Clerici

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